Грабитель, вор и угонщик в одном лице арестован в Алматы

Происшествия
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Установлена причастность подозреваемого к 8 преступным эпизодам.

Фото: polisia.kz

В Алматы задержан 35-летний житель Тараза, которого подозревают в серии преступлений, совершенных на территории города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщается, в полицию поступило сразу несколько заявлений от горожан о грабеже, угоне и шести кражах чужого имущества.

"Грабеж подозреваемый совершил в подъезде одного из домов. У возвращавшейся домой девушки он отобрал телефон. Угон злоумышленник совершил ночью: вскрыв автомашину Daewoo Nexia, решил прокатиться по ночному городу, но, совершив на угнанной машине ДТП, скрылся с места происшествия. А кражи фигурант совершал из офисов и магазинов: забирал все, что попадалось под руку – телефоны, портмоне, планшеты", - рассказал начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.

Оперативники провели розыскные мероприятия, в результате ранее судимый гражданин, 1988 года рождения, задержан и взят под стражу.

На данном этапе следствия установлена причастность подозреваемого к 8 преступным эпизодам, отметили в полиции.

 

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