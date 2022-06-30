График работы ЦОНов изменится с июля в Казахстане

Дежурные центры обслуживания населения будут работать по субботам в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Теперь они будут работать и по субботам с 9:00 до 13:00, кроме праздничных дней. В будни их график работы останется прежним – с 9:00 до 20:00.

Остальные отделы ЦОН продолжат работу по стандартному графику: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00.

Казахстанцы также могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение «ЦОН» и Egov mobile, по номеру единого контакт-центра 1414, на портале eGov, в Telegram-боте EgovKzBot2.0.

Новый график работы повысит эффективность работы центров обслуживания населения.

Добавим, что дежурные ЦОНы есть только в областных центрах. В Улытауской и Жетысуской областях они будут определены позднее.

Получать государственные услуги можно и онлайн: посредством портала eGov, мобильных приложений eGov mobile и «ЦОН».

Адреса дежурных ЦОНов Казахстана