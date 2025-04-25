Не сделали это чиновники только потому, что вмешался Антикор, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Мониторинг госзакупок только в первом квартале текущего позволил сэкономить 658 миллионов тенге, - рассказал руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по области Жетысу Саян Ахметжанов. - Выявлены завышенные цены на канцтовары. Отдел образования Талдыкоргана планировал закупить грамот на сумму 450 млн тенге».

Закуп по итогам мониторинга отменен.

«И в ряде медучреждений региона выявлены системные нарушения, - отметил Ахметжанов. – Например, это начисление премий при наличии кредиторской задолженности, необоснованное повышение должностных окладов, незаконное назначение заместителей руководителей».

Буквально в марте, как рассказал Ахметжанов, по этому поводу проведено в Талдыкоргане совещание с участием заместителя акима области, по итогам которого виновные в нарушениях в здравоохранении были привлечены к дисциплинарной ответственности.