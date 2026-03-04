Краски жизни

Бывают люди, которые полностью соответствуют своему имени. И наша героиня – одна из них. «Камал» с арабского переводится как «совершенство», и каждый, кто знает известную поэтессу и публициста, согласится, что любое дело, за которое она принимается, – делает идеально.

Человек, как и дерево, силен корнями. Семья и детство во многом определяют личность, дальнейший ее путь. Камал Абылкасымовна родилась в Амангельдинском районе Костанайской области. Ее отец Абылкасым был ветврачом, вместе с чабанами кочевал по бескрайним степям, и семья его была рядом. А семья – большая: шесть детей и спутница жизни Балажан.

– Мама всегда с теплом вспоминала те времена, названия местностей и аулов, где нам довелось бывать по работе папы: Рахмет, Алабидайық, Сарыторғай, Қараторғай, Үрпек, Жыланшық, Итақ, – вспоминает Камал-апай.

К слову, имя ей выбрал отец. Его отправили на курсы повышения квалификации в Москву, а жена как раз ждала четвертого ребенка. И аккурат в дни учебы в столицу большой страны с официальным визитом прибыл тогдашний президент Египта Гамаль Абдель Насер. Абылкасым Альпеисов знал арабский язык и понимал значение имени Гамаль – Камал. И он, находясь в Москве, решил: если родится сын, то назовет его Камал. Но даже когда родилась дочь, он не изменил решения.

– В детстве, а особенно в юности, мне не нравилось мое имя. Наверное, как и многим девочкам. Мне казалось, что оно не такое звучное и современное, – рассказывает с улыбкой Камал Абылкасымовна.

Но все изменилось, когда после школы девушка поступила в КазГУ им. С. М. Кирова на филологический факультет. Преподаватель предмета «этимология» на одной из лекций объяснил значение этого имени, добавив, что отец назвал ее так неспроста и он очень мудрый человек.

Слово в судьбе

Выбранная профессия определила во многом ее дальнейшую линию жизни. Студентам тогда преподавали именитые педагоги, мастера своего дела, мэтры словесности – Темиргали Нуртазин, Смет Кенесбаев, Зейнолла Кабдолов, Какен Аханов, Мархабат Томанов, Светлана Сагалович и другие. Сокурсникам нравились лекции Рымгали Нургалиева, Сагата Ашимбаева, приоткрывающих завесу «запретных» тем того времени... А профессор Турсынбек Какишев был не только ее научным руководителем дипломной работы, но и проводником в мир науки.

После университета Камал трудилась в газете «Лениншіл жас», журнале «Қазақстан әйелдері». Тогда же зародился интерес к переводческому ремеслу, которое стало для нее не просто дополнительной функцией – Камал-апай овладела им в совершенстве.

А началось все с просьбы помочь перевести... стихи. Готовился выпуск книги поэта Абдильды Тажибаева на языке Пушкина. Нужен был подстрочный переводчик. Дело было срочное, и уважаемый аксакал казахской поэзии из предоставленного ему списка выбрал пятерых и передал им одни и те же десять стихотворений. Примечательно, что из множества вариантов автор выбрал перевод Камал и перевод, сделанный Герольдом Бельгером. Это был первый опыт – удививший и окрыливший ее.

Чуть позже она перевела на русский язык сборники стихотворений Махамбета, Фаризы Онгарсыновой, Улыкбека Есдаулета, Табылды Досымова и других поэтов. Есть среди ее трудов небольшая, но ценная книга Мугамилы Ауэзовой «Әкем туралы» – это ее посвящение отцу. Отдельное место занимает и перевод на казахский язык трудов великих древних мыслителей и западных философов.

Когда вышел Закон «О языках» в государственных органах появился запрос на специалистов, знающих казахский язык. Так она оказалась на госслужбе.

– Мы свидетели того, как принималась Декларация о суверенитете 25 октября 1990 года, Закон «О государственной независимости РК» 16 декаб­ря 1991-го, – вспоминает Камал Абылкасымовна. – И горды тем, что по мере возможностей и компетенций вносили свою лепту в становление и укрепление нашего государства.

А вскоре произошло событие, которое изменило ее жизнь, дав новый вектор развития не только в ее судьбе, но и в языковой сфере страны. В 1991 году в Верховном Совете состоялось праздничное мероприятие, посвященное Наурызу. Старинный праздник только недавно вернулся из забытья. На ведущую торжества, в совершенстве владеющую как казахским языком, так и русским, умело использующую пословицы, сумевшую создать непринужденную атмосферу, обратили внимание многие. А на следующий день ее пригласил к себе видный ученый, заведующий отделом аппарата Верховного Совета Зейнолла Сериккалиев. Он с нескрываемым удивлением задал вопрос: «Ты где научилась так виртуозно говорить на двух языках? До тебя я знал только Галымжана Муканова».

Это была судьбоносная встреча. Зейнолла Сериккалиев везде и всюду примечал талантливых людей, помогал им. Без поддержки он не оставил и Камал Альпеисову. Так начался путь, в котором ей суждено было стать первопроходцем.

– Приходилось нелегко: не было ни учебников, ни учителей, ни методических пособий. Многое делали по наитию, доверяя интуиции, – говорит Камал-апай.

И все получилось. Камал Альпеисова стала основателем и пионером сферы синхронного перевода с казахского на русский язык в независимом Казахстане. Сегодня в Правительстве, Парламенте, в других государственных структурах во всех регионах страны трудятся ее ученики, те, кому она передала свое мастерство, которое ковалось тихо в тех небольших, неприметных кабинках, где работают синхронные переводчики.

Спустя время она защитила кандидатскую диссертацию «Закономерности синхронного перевода с казахского на русский язык (на материалах политического дискурса)». Это была первая научная работа в независимом Казахстане, посвященная данной теме.

За многие годы ей довелось работать на разных мероприятиях высшего уровня. Одним из первых стала Международная конференция под эгидой ЮНЕСКО, посвященная 125-летию Абая, где ее голосом на казахском заговорили Чингиз Айтматов, Мустай Карим, ученые из Турции, Узбекистана, Кыргызстана, видные государственные и общественные деятели других стран.

– Работа синхронного переводчика интересная и сложная одновременно. Когда идут встречи глав государств, переговоры на высоком уровне, от твоего умения и реакции зависит то, как услышат выступление официального лица другие участники, – делится Камал-апай.

Десятилетия работы в стихии языка дали ей большой опыт. Мастерство, рожденное в ежедневном труде, вылилось в словари, которые для каждого, кто работает со словом либо интересуется вопросами языков, – бесценное сокровище. Один из таких – Словарь крылатых выражений, выпущенный в 2006 году. Составитель собрала и систематизировала наиболее популярные фразы и словоформы в казахском языке, представив их аналог на русском языке – «Мағыналас мақал-мәтелдердің, қанатты сөздердің қазақша-орысша және орысша-қазақша сөздігі». Этот словарь пополнялся из года в год и пользовался большим спросом.

Литературная мастерская

Говорят, чтобы овладеть языком в совершенстве, нужно открыть ему свое сердце. А чтобы писать для детей, нужно иметь чистую душу. Ведь как иначе можно чувствовать и видеть мир не с высоты прожитых лет и опыта, а глазами ребенка?

Камал Альпеисова пишет рассказы и сказки для детей. В них, словно в капле воды, отражается большой мир, и рассказывают о нем на понятном детям языке. Читая эти произведения, маленький человек знакомится с окружающим миром, узнает, что добро сильнее зла, а дружба – ценный дар.

Написанные просто и одновременно красочно и грамотно, они читаются легко, содержат в себе не только познавательный, но и глубокий воспитательный компонент.

Отдельно хочется сказать о ее произведениях, где поднимаются темы, касающиеся женщин. В ее рассказах жизнь такая, какая есть, без прикрас. Неудивительно, что читатели без труда узнают в героях себя. В копилке ее литературных трудов – сборники рассказов «Айтылмаған әңгіме», «Бақыт пен мұң», эссе и рассказы «Қайтсек ұрпақ өседі өрелі боп?», вышедший в прошлом году новый сборник «Өмір бояулары».

Пишет Камал Абылкасымовна и стихи. Стоит отметить ее большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. Вместе с композитором Максатом Жаутиковым они написали гимн ЮНЕСКО, а творческий тандем с композитором Шолпан Корганбек дал стране «Қазақстан жастарының гимні». Кроме того, она автор лирических песен на тему семейных ценностей, среди которых популярная колыбельная песня «Ана әлдиі»

Три сборника ее стихов «Жапырақтары жанымның» (2006), «Жүрегімдегі жаз» (2018) и «Жүрегімде жасырған жырларым» (2023) пленили сердца читателей. Лиричные, необыкновенно нежные строки, написанные от самого сердца, ложатся на душу, как листва осенью, – тихо и навсегда.