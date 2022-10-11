Гранты словно эмигранты…

Государство охотно выдает гранты на создание новых производств, но далеко не все деньги идут в дело. Вернуть же выделенные средства оказывается не так просто.

В Петропавловске, например, было подано 29 судебных исков по возврату грантов, всего по Северо-Казах­станской области – 67. Пока удалось вернуть лишь четверть положенной к возврату суммы. Эти и другие данные привел на совещании, посвященном занятости населения, исполняющий обязанности руководителя управления координации занятости и социальных программ Ринат Ельжасов.

– Анализ выданных грантов показывает определенные риски при их использовании, – сказал он. – С 2018 года по 2022-й выдан 2 901 грант на сумму 9,9 миллиарда тенге. Из них подлежали возврату 0,4%, или 35,9 миллиона тенге. Фактически обеспечен возврат в судебном порядке 9,2 миллиона тенге, это 26%.

В Северо-Казахстанской области ожидается создание в 2022 году свыше 10,5 тыс. новых рабочих мест. Часть из них будет создана за счет ввода новых производств. На реализацию бизнес-идей молодежи и социально уязвимых групп населения запланировано выдать 653 гранта на 826,8 млн тенге. По состоянию на 30 сентября было выдано 385 грантов (59%) на 425,3 млн тенге, остальные выдадут до конца года.

Большая часть грантов пойдет на развитие сельского хозяйства и производство продуктов питания. Поддерживает государство и желающих заниматься дерево- и металлообработкой, изготовлением окон, строительством и ремонтом, торговлей.

В некоторых сельских районах возврат грантовых средств составил менее 23%, в некоторых районах не возвращено ничего. Акимы говорят, что грантополучатели уклоняются, некоторые, взяв деньги, просто сменили адрес.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов упрекнул комиссии, принимавшие решения по выдаче грантов, в том, что они должны были учитывать финансовую жизнеспособность бизнес-проектов, экономическую целесообразность, глубже анализировать рынок сбыта продукции и услуг.