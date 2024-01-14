Граждан Таджикистана спасли на дороге в Акмолинской области

Происшествия
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Среди них - десятилетний ребенок и 14 женщин, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

«В ночь на 14 января на автодороге Астана – Петропавловск сломался рейсовый автобус, следовавший из российского города Сургут: лопнула воздушная трубка. На закрытой для движения трассе остались водитель и 65 пассажиров, в том числе 10-летний ребенок и 14 женщин – граждане Таджикистана», - говорится в сообщении Polisia.kz.

На помощь иностранцам прибыл экипаж роты патрульной полиции «Бакай».

Полицейские сообщили о происшествии в подразделения ЧС и местные исполнительные органы и затем вместе с водителями устранили неполадки и сопроводили автобус до ближайшего пункта обогрева в городе Акколь, где и будут находиться иностранные граждане до открытия дороги.

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