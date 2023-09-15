Граждане Китая незаконно работали в нефтяных компаниях в Актюбинской области

В Актюбинской области выявили граждан Китая, незаконно работавших на нефтяных месторождениях сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона.

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Полицейские Темирского района выявили 4 граждан Китая, незаконно работавших в нефтяных компаниях без соответствующих разрешительных документов. Они занимались различными строительными работами на месторождениях.

"В отношении иностранцев составлены административные протоколы по части 5 статьи «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения». Постановлением районного суда им назначено выдворение за пределы Казахстана.

При этом за привлечение иностранной рабочей силы без разрешения местного исполнительного органа на работодателя будет также составлен адмпротокол по статье 519 КоАП РК", – подчеркнули в ДП.