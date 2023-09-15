Граждане Китая незаконно работали в нефтяных компаниях в Актюбинской области

Культура и общество
57
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Актюбинской области выявили граждан Китая, незаконно работавших на нефтяных месторождениях сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона.

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Полицейские Темирского района выявили 4 граждан Китая, незаконно работавших в нефтяных компаниях без соответствующих разрешительных документов. Они занимались различными строительными работами на месторождениях.

"В отношении иностранцев составлены административные протоколы по части 5 статьи «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения». Постановлением районного суда им назначено выдворение за пределы Казахстана.

При этом за привлечение иностранной рабочей силы без разрешения местного исполнительного органа на работодателя будет также составлен адмпротокол по статье 519 КоАП РК", – подчеркнули в ДП.

 

 

#полиция #Актюбинская область #Китай #работа #иностранцы #месторождения

Популярное

Все
В Семее выбрали самую красивую девушку
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Долгие годы жили и не вникали
Его страстью был футбол
Нет границ – только препятствия
В объективе – животные
На поле встретились роботы
Маленькие шаги к большим целям
Неожиданная перспектива «Береке»
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Сколько лет Уральску?
Где инфраструктура для вдумчивого туриста?
Туризм: чем порадуем?
Глобальный диалог на актуальную тему
Подготовка к выборам начинается
Акмолинец проведет остаток жизни в тюрьме за двойное убийство
Казахстанцы могут сменить поликлинику на 2024 год
Бухгалтер детсада в Каркаралинске похитила 24 млн тенге, чтобы вылечить дочь-инвалида
По пути предков
Главное – свое!
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Директор ограбил собственную микрофинансовую организацию в Таразе
Родом из Кокуя
Полиция и КНБ объединились для уничтожения 5-километровых зарослей конопли в ВКО
Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
Молочная компания ценами навлекла на себя крупный штраф в Жетысу
Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open
К пожизненному лишению свободы вчера приговорил суд убийцу пятилетней девочки
В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу
Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось
Взгляд, жест, пируэт
Премьер-министр РК встретился с руководством Кашаганского консорциума
Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло в Марокко
С начала текущего года в Алматинском зоопарке появилось почти сто детенышей редких животных
Папа может все что угодно
Онлайн-уроки для малокомплектных школ апробируют в Казахстане
Число погибших при землетрясении в Марокко перевалило за 800
Число жертв землетрясения в Марокко превысило 600 человек
Алматинца Бекзата Тасымова объявили в розыск по подозрению в убийстве
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

Читайте также

Кайрат Боранбаев признал вину, прокуратура заключила с ним …
10 лет колонии за похищение ребенка дали мужчине в Алматинс…
Почти 620 тонн ила вывезли из ливневой канализации в Астане
Сотрудники банка сбыли клиентам фальшивые евро в Шымкенте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]