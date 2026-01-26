В рамках второго заседания Конституционной комиссии депутат Сената Нурлан Бекназаров рассказал о ключевых инициативах, направленных на укрепление представительной власти и развитие демократических институтов в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Он отметил, что предлагаемые изменения позволят создать эффективную модель представительной власти и установить новый политический баланс в стране.

«Высший представительский орган — Курултай — получит поддержку предложений, объединение палат будет осуществлено конституционным путем, а полномочия между ветвями власти перераспределены, что обеспечит эффективную модель представительной власти и формирование новой системы политического баланса, – сообщил Бекназаров.

Депутат Сената подчеркнул, что Президент предложил создать новый консультативный орган — Халық кеңесі, который объединит общественные объединения, маслихаты, региональные советы и этнокультурные центры.

Бекназаров отметил, что Халық кеңесі станет преемником Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая, а его деятельность будет закреплена на конституционном уровне.

Сенатор подчеркнул, что новый орган получит право законодательной инициативы, включая внесение законопроектов и предложение о проведении республиканского референдума, что позволит более оперативно решать важные вопросы развития общества и регионов.