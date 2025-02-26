Гражданина Таджикистана экстрадировали из России в Казахстан

Его привлекли к уголовной ответственности за контрабанду гашиша и мефедрона в крупном размере, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Генеральной прокуратуры РК, в августе 2022 года подозреваемый пытался перевезти запрещенные вещества через государственную границу РК в Костанайской области, где был задержан сотрудниками пограничной службы.

С учетом личности подозреваемого, органом следствия ему была избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества. Однако он, воспользовавшись этим и желая избежать установленной ответственности, скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В мае 2024 года подозреваемый был задержан в городе Екатеринбург, после чего по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирован в Казахстан.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.