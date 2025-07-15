Напомним, общественницу обвиняют в хищении средств, собранных под видом благотворительности.

«Да, я, конечно, в курсе этой ситуации. Жизнь показывает, что, к сожалению, расходуют нецелевым способом не только бюджетные средства, но и средства, собранные с граждан в виде пожертвований - дан яркий пример. Он не единственный, есть и другие примеры. Просто это наиболее громкий, наверное, кейс. Конечно, на мой взгляд, требуется соответствующая законодательная корректировка этих механизмов, чтобы расходование было подотчетным, подконтрольно и прозрачно», — сказал глава кабмина на брифинге.