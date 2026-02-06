Группа AY YOLA станет амбассадором Всемирных игр кочевников в Кыргызстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Международное культурно-спортивное событие пройдет с 31 августа по 6 сентября 2026 года

Фото: кадры из клипа Ural Vasyaty

Осенью популярное музыкальное этно-трио AY YOLA примет участие в VI Всемирных играх кочевников в соседней стране, сообщает Kazpravda.kz

Группа из Уфы получила статус официального амбассадора мероприятия, подписав соответствующий меморандум с Международным секретариатом игр. Основная миссия коллектива — продвижение традиционных ценностей кочевых народов через актуальные музыкальные формы.

Творчество AY YOLA основано на переосмыслении башкирского эпоса «Урал-батыр». Музыканты мастерски сочетают звучание курая и живое исполнение с энергичными электронными ритмами. Сами артисты отмечают, что традиции для них являются не застывшим прошлым, а живым импульсом для движения вперед.

Ожидается, что группа выступит на торжественной церемонии открытия 31 августа в Бишкеке, которая совпадет с празднованием Дня независимости Кыргызстана.

Предстоящие игры обещают стать рекордными: в них примут участие более 3000 спортсменов из 100 стран мира, а программа включит 43 вида национального спорта. Основные состязания и церемония закрытия развернутся на побережье озера Иссык-Куль в Чолпон-Ате.

 

#Кыргызстан #группа #Всемирные игры кочевников #Ay Yola

