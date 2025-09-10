Группа кибермошенников из Жетысу обманула казахстанцев на 70 млн тенге

Мошенничество
87
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

От действий преступной группы пострадали более 40 жителей различных регионов Казахстана

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В области Жетысу правоохранительные органы пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся интернет-мошенничеством. Злоумышленники, представляясь сотрудниками служб безопасности банков, обманывали граждан и наносили им значительный финансовый ущерб, сообщает Kazpravda.kz

«Преступники звонили потенциальным жертвам и, войдя в доверие, убеждали установить на мобильный телефон приложение AnyDesk, - сообщили в прокуратуре области Жетысу. - Это позволяло им получить удаленный доступ к устройству и полный контроль над ним. Затем, используя банковские приложения, установленные на телефонах жертв, мошенники оформляли кредиты на их имена».

От действий преступной группы пострадали более 40 жителей различных регионов Казахстана. Общая сумма ущерба, нанесенного жертвам, превысила 70 миллионов тенге.

Как уточнили в областной прокуратуре, после досудебного расследования уголовное дело направлено в суд.

Прокуратура области Жетысу призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки интернет-мошенников.

«Ни в коем случае не устанавливайте приложения по просьбе незнакомцев и не сообщайте свои личные данные, данные банковских карт и коды подтверждения. Помните, настоящие сотрудники банка никогда не будут запрашивать у вас подобную информацию», - предупреждают прокурорские работники.

#Жетысу #прокуратура #кибермошенничество

