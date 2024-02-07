Группа косаток застряла во льдах около японского острова

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В плену около японского острова Хоккайдо они оказались из-за смещения льда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: скриншот с видео

Сейчас высказываются предположения, что они смогли уйти в море, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителя местной администрации.

Сообщается, что утром в среду сотрудник администрации с биноклем провел осмотр с берега и не обнаружил косаток.

—  В дрейфующих льдах раскрылась полынья, вероятно, они смогли выбраться, — приводит его слова агентство.

В то же время телеканал NHK более осторожен в оценках, он сообщает, что в течение часового осмотра места сотрудник администрации не увидел косаток.

— Было бы хорошо, если бы они смогли выбраться, - цитирует его телеканал.

По данным телеканала, ветер на месте слабый, льды смещаются на юг, но все равно обширная акватория по-прежнему покрыта ими.

Согласно заключениям метеорологов, первые дрейфующие льды были замечены 5 февраля, а затем из-за низких температур полыньи между ними замерзли. Ожидается, что ближе к 10-11 февраля под влиянием западного ветра льды отойдут от берега и их плотность снизится, однако затем около 12 февраля их плотность вновь возрастет.

Ранее сообщалось, что около 10 косаток оказались в ловушке во льдах у побережья японского острова Хоккайдо у города Раусу. 

#Япония #лед #ловушка #косатка

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