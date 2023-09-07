Группа женщин избила трех девочек в Семее (видео)

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Пострадавшие лежат в больнице с травмами и переломами.

Фото: Kazpravda.kz

Полиция Семея прокомментировала случай группового избиения, после которого три девочки с травмами головы и переломами попали в больницу, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Накануне жительница Семея опубликовала видео избиения девочек на улице города. Автор публикации – старшая сестра одной из пострадавших. 

«Тут по голове пинают мою сестрёнку. Это просто ужасно и страшно! 6 сентября в Семее в ресторане произошла ужасная ситуация. Восемь взрослых женщин избили трех девочек. Все девочки сейчас лежат в больнице с травмами головы, переломами, гематомами по всему телу», – рассказала горожанка, попросив сообщить какую-либо информацию о нападавших.

В комментариях к посту читатели назвали женщин «извергами», а также писали: «Ужас, какая бы причина не была, такое делать нельзя», «Надо срочно найти и посадить их за умышленное причинение вреда здоровью», «Сделайте все по справедливости».

В ДП сообщили, что относительно данного факта центральным отделом полиции начато досудебное расследование по уголовной статье «Хулиганство».

"Все участники конфликта установлены, их возраст от 21 до 29 лет. Проводится ряд следственных действий, направленных на обеспечение полноты и объективности расследования", – проинформировали в полиции.

 

#Семей #хулиганство #избиение #женщины #травмы #девочки

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