Группа домушников ограбила астанчанина на 10 млн тенге

Происшествия
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Аменова Дана
Корреспондент

В данное время квартирные воры водворены в ИВС, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как сообщается, житель столицы обратился в полицию с заявлением о том, что в новогоднюю ночь неизвестные проникли в двухэтажный коттедж, откуда из сейфа похитили 1000 евро, 1500 долларов США, ювелирные изделия, в том числе 3 золотые печатки с бриллиантами. Общая сумма ущерба составила порядка 10 млн тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили группу квартирных воров. Ими оказались двое мужчин в возрасте 26 и 28 лет. Они проживали в пригородном поселке близ столицы, нигде не работали. Ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей. По городу злоумышленники передвигались на такси.

«В квартиру астанчанина злоумышленники проникли путем взлома решетки и отжатия пластикового окна, заранее убедившись, что в квартире отсутствуют хозяева. В ходе допроса они дали признательные показания, вещественные доказательства изъяты. Часть денег воры уже успели потратить, отмечая новогодние праздники», – рассказал начальник управления полиции столичного района «Нура» Кайрат Мадиев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 188 УК РК «Кража». Проводится расследование, добавил он.

#полиция #деньги #кража #домушники #воры

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