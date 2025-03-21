Группу дропперов задержали в Алматинской области

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Причиненный ими ущерб составил почти 600 млн тенге

Фото: Polisia.kz

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК задержали организатора и четырех участников преступной схемы, занимавшихся мошенничеством через мессенджер Telegram, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

«Было установлено, что задержанный с июня 2024 года координировал более 50 дропов (подставных владельцев банковских карт), через счета которых было проведено более 1 000 транзакций на сумму свыше 580 млн тенге. Доход самого куратора от каждой транзакции составлял 6%, что принесло ему более 35 млн тенге», – детализировали в правоохранительных органах.

По данным базы «Антифрод-центра», в отношении дропов уже расследуются уголовные дела в различных регионах страны, включая Карасайский и Енбекшиказахский районы Алматинской области, а также города Алматы, Шымкент, Кызылорда и Мангистаускую область. Как выяснилось, куратор публиковал объявления в Telegram, предлагая «легкий заработок», и вербовал дропов — людей, оформлявших банковские карты на свое имя или через подставных лиц.

Получив доступ к картам, мошенники использовали их для перевода и отмывания денег, которые обманом получали от жертв, например, под предлогом инвестиций или оплаты товаров и услуг. Деньги быстро обналичивались, переводились на криптокошельки или распределялись по другим счетам. Куратор получал 6% от каждой транзакции, дропам платили небольшую сумму, а основные средства уходили организаторам схемы.

В итоге дропы оказывались под следствием, так как их карты использовались в преступных операциях, тогда как организаторы и куратор оставались в тени.

«В настоящее время подозреваемые доставлены в полицию, проводятся все необходимые следственные мероприятия. Куратор водворен в изолятор временного содержания. Кроме того, планируется направить санкционированные запросы в банки второго уровня для проверки причастности подозреваемых к другим аналогичным преступлениям», – говорится в официальном сообщении. 

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не передавать свои банковские данные третьим лицам. В случае подозрительных финансовых операций следует незамедлительно обращаться в полицию.

#задержание #группа #дропперы

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