Президентом в Послании-2024 была поставлена задача объединить усилия со странами-партнерами для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Сегодня работа в этом направлении уже приносит ощутимые результаты.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Министерства транспорта, за последние 5 лет объем грузоперевозок по маршруту вырос в шесть раз – с 0,8 млн тонн в 2020 г. до 4,5 млн тонн в 2024 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Только за прошлый год объем перевозок увеличился на 62%, а контейнерные перевозки выросли в 2,7 раза. За первое полугодие 2025 года перевозки достигли 2,3 млн тонн, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года.



Существенный рост контейнерных перевозок стал возможен благодаря и автоматизации таможенных процедур: теперь оформление одного контейнерного поезда занимает всего 30 минут, ранее эта процедура длилась до трех часов.

«Недавно совместно с китайской стороной состоялся запуск контейнерного терминала в порту Актау. Успешно функционирует наш сухой порт в Сиане. Строятся новые терминалы на станциях Селятино, Свислочь и вблизи Будапешта. В июне открылся первый казахстанский мультимодальный терминал в грузинском порту Поти», — говорит вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.

Не менее значимым событием стало и начало движения китайских автопоездов по Транскаспийскому маршруту: в 2024 г. через порт Курык проследовало почти 3,5 тыс. грузовиков, а в первой половине этого года уже свыше тысячи.