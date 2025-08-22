Грузоперевозки по ТМТМ выросли в 6 раз за последние 5 лет – исполнение Послания Президента

Транспорт,Правительство
133

Президентом в Послании-2024  была поставлена задача объединить усилия со странами-партнерами для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Сегодня работа в этом направлении уже приносит ощутимые результаты.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Министерства транспорта, за последние 5 лет объем грузоперевозок по маршруту вырос в шесть раз – с 0,8 млн тонн в 2020 г. до 4,5 млн тонн в 2024 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Только за прошлый год объем перевозок увеличился на 62%, а контейнерные перевозки выросли в 2,7 раза. За первое полугодие 2025 года перевозки достигли 2,3 млн тонн, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года.

Существенный рост контейнерных перевозок стал возможен благодаря и автоматизации таможенных процедур: теперь оформление одного контейнерного поезда занимает всего 30 минут, ранее эта процедура длилась до трех часов.

«Недавно совместно с китайской стороной состоялся запуск контейнерного терминала в порту Актау. Успешно функционирует наш сухой порт в Сиане. Строятся новые терминалы на станциях Селятино, Свислочь и вблизи Будапешта. В июне открылся первый казахстанский мультимодальный терминал в грузинском порту Поти», — говорит вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.

Не менее значимым событием стало и начало движения китайских автопоездов по Транскаспийскому маршруту: в 2024 г. через порт Курык проследовало почти 3,5 тыс. грузовиков, а в первой половине этого года уже свыше тысячи.

#Казахстан #грузоперевозки #Послание Президента

Популярное

Все
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Индустрия детских товаров ждет поддержки
Навели порядок
Чтить традиции и знать язык
Парламентарии ознакомились с развитием индустриальной сферы и деятельностью аграрных предприятий
Заложник статуса
От идеи – к интересу
А что выбираете вы?
Золотые артефакты найдены в Улытау
Выявлены ошибки, даны рекомендации
«Байтерек» отчитался о работе
Не только учить, но и воспитывать
Создавая запас прочности
Нацпроект ускорит модернизацию
Металлы редкие – перспективы большие
Цифровые помощники учителей
Внедрение инновационных технологий неизбежно
Культурный контекст в эпоху ИИ
К вершинам Алтайских гор
О чем расскажут старинные карты
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
Казахстанцы сделали свой выбор
Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности – Токаев
Стало известно точное время встречи Путина и Трампа на Аляске
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Путь к вершине
Премьера оперы «Хан Сұлтан. Алтын Орда» состоится в Татарстане
Системный подход, направленный на результат
Образование и наука должны стать движущей силой развития Казахстана – Токаев
Для студентов колледжа построили общежитие
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Быстрее реагировать на вызовы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта

Читайте также

Послание Президента-2024: как ведется модернизация автодоро…
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимо…
Послание-2024: Казахстан ускоряет развитие железнодорожной …
Правительственные рабочие группы проверили подготовку к ото…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]