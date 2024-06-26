Грузовые вагоны сошли с рельсов в Туркестанской области

Упавшие вагоны повредили высоковольтную линию электропередачи, что привело к возгоранию шпал и сухостоя

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Тюлькубасском районе Туркестанской области произошёл сход с рельсов восьми крытых грузовых вагонов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК

«В результате инцидента вагоны опрокинулись на бок и повредили высоковольтную линию электропередачи, что повлекло возгорание шпал и сухостоя», - говорится в информации.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь на площади 150 кв. м, отметили в МЧС.

Пострадавших нет, добавили в пресс-службе.