Грузовые вагоны сошли с рельсов в Туркестанской области

Происшествия
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Упавшие вагоны повредили высоковольтную линию электропередачи, что привело к возгоранию шпал и сухостоя

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Тюлькубасском районе Туркестанской области произошёл сход с рельсов восьми крытых грузовых вагонов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК

«В результате инцидента вагоны опрокинулись на бок и повредили высоковольтную линию электропередачи, что повлекло возгорание шпал и сухостоя», - говорится в информации.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь на площади 150 кв. м, отметили в МЧС.

Пострадавших нет, добавили в пресс-службе.

#поезд #пожар #рельсы #вагоны

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