Вчера в областной корпункт «Казахстанской правды» с жалобой на непролазную грязь обратились активисты села Кызылту-4 Талгарского района. По словам местной жительницы Тогжан Чадиновой и ее соседей, утром на дороге застрял школьный автобус, дети опоздали на уроки.

Причем данная ситуация наблюдается уже несколько дней: растаял снег, а вместе с ним и... дорога. Сельчане утопают по колено в грязи, пока идут в магазин либо до автобусной остановки. Чтобы не запачкаться, они надевают на обувь целлофановые пакеты, носят калоши.

– Мы не можем здесь ни пройти, ни проехать! – возмущается Тогжан Чадинова. – Каждый год весной и осенью такая картина. Большинство жителей поселка – многодетные семьи, особенно тяжело добираться в школу учащимся младших классов. В течение дня нам пришлось несколько раз вытаскивать автобус из трясины. Доколе мы будем месить эту грязь?!

Здесь проблему усугубило строи­тельство кольцевой трассы БАКАД, которая отрезала часть села (27 домов) от основного массива. Для местных жителей прорубили маленький тоннель под мостом, где не могут проехать ни скорая помощь, ни пожарные. А школьный автобус пользуется грунтовым шоссе, проложенным по полю. Именно эта грунтовка представляет собой сейчас месиво из глины и луж.

Все обращения сельчан в акиматы Талгарского района и Панфиловского сельского округа с просьбой отремонтировать дорогу не дают результата. По словам активистов, чиновники лишь обещают решить проблему, в том числе с привлечением спонсоров, однако дело дальше слов не движется...

Между тем это не единственный поселок в Алматинской области, в котором нынче наступил очередной «грязеболотный период». Вчера же с аналогичной жалобой к журналистам обратилась группа жителей райцентра Жамбылского района села Узынагаш. Каждый день их машины застревают в грязи, из-за этого взрослые опаз­дывают на работу, дети – на учебу.

Как выяснилось, в ходе встречи в районном акимате представители местных властей попросили граждан подождать пару месяцев до завершения строительства водопровода. После чего начнется долгожданный ремонт дороги.

В свою очередь сельчане решили самостоятельно создать временные удобства для проезда, закупив вскладчину и постелив на глину балласт и ПГС – песчано-гравийную смесь. Но у них нет грейдера, чтобы выровнять и утрамбовать инертные материалы на дорожном участке. В акимате района активистам отказали в просьбе выделить технику.

Сегодня видеоролики с кадрами застрявших в грязи машин буквально заполонили популярные паблики местных социальных сетей. Информация о бездорожье поступает не только из сельской местности, но и окраин Алматы, которые по развитию дорожной инфраструктуры ничем не лучше прилегающих к городу сел.