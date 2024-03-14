«Грязеболотный» период Общество 14 марта 2024 г. 5:00 14 Асет Калымов Наблюдаемое в последние дни резкое потепление вновь обнажило проблему бездорожья в Алматинской области. фото жителей села Кызылту-4 Вчера в областной корпункт «Казахстанской правды» с жалобой на непролазную грязь обратились активисты села Кызылту-4 Талгарского района. По словам местной жительницы Тогжан Чадиновой и ее соседей, утром на дороге застрял школьный автобус, дети опоздали на уроки. Причем данная ситуация наблюдается уже несколько дней: растаял снег, а вместе с ним и... дорога. Сельчане утопают по колено в грязи, пока идут в магазин либо до автобусной остановки. Чтобы не запачкаться, они надевают на обувь целлофановые пакеты, носят калоши. – Мы не можем здесь ни пройти, ни проехать! – возмущается Тогжан Чадинова. – Каждый год весной и осенью такая картина. Большинство жителей поселка – многодетные семьи, особенно тяжело добираться в школу учащимся младших классов. В течение дня нам пришлось несколько раз вытаскивать автобус из трясины. Доколе мы будем месить эту грязь?! Здесь проблему усугубило строительство кольцевой трассы БАКАД, которая отрезала часть села (27 домов) от основного массива. Для местных жителей прорубили маленький тоннель под мостом, где не могут проехать ни скорая помощь, ни пожарные. А школьный автобус пользуется грунтовым шоссе, проложенным по полю. Именно эта грунтовка представляет собой сейчас месиво из глины и луж. Все обращения сельчан в акиматы Талгарского района и Панфиловского сельского округа с просьбой отремонтировать дорогу не дают результата. По словам активистов, чиновники лишь обещают решить проблему, в том числе с привлечением спонсоров, однако дело дальше слов не движется... Между тем это не единственный поселок в Алматинской области, в котором нынче наступил очередной «грязеболотный период». Вчера же с аналогичной жалобой к журналистам обратилась группа жителей райцентра Жамбылского района села Узынагаш. Каждый день их машины застревают в грязи, из-за этого взрослые опаздывают на работу, дети – на учебу. Как выяснилось, в ходе встречи в районном акимате представители местных властей попросили граждан подождать пару месяцев до завершения строительства водопровода. После чего начнется долгожданный ремонт дороги. В свою очередь сельчане решили самостоятельно создать временные удобства для проезда, закупив вскладчину и постелив на глину балласт и ПГС – песчано-гравийную смесь. Но у них нет грейдера, чтобы выровнять и утрамбовать инертные материалы на дорожном участке. В акимате района активистам отказали в просьбе выделить технику. Сегодня видеоролики с кадрами застрявших в грязи машин буквально заполонили популярные паблики местных социальных сетей. Информация о бездорожье поступает не только из сельской местности, но и окраин Алматы, которые по развитию дорожной инфраструктуры ничем не лучше прилегающих к городу сел. #село #весна #дороги #Алматинская область #жалобы #бездорожье