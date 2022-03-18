Земледельцы Шымкента начали сев, рассчитывая на получение льготного горючего и субсидий.

В нынешнем году городской «огород» увеличился на полтысячи гектаров. Нынешней весной посевная площадь запланирована в размере 29,8 тыс. га. Механизаторы уже начали сев зерновых, под которые отведено 12,9 тыс. га, а также масличных культур на площади 3,8 тыс. га.

Помимо зерновых и масличных в текущем сезоне 3 тыс. га выделено под бахчевые и овощи, на 700 га высадят картофель, спрос на который всегда огромный и не покрывается местными фермерами.

На оставшейся земле сельскохозяйственного назначения намерены возделывать кормовые культуры. Увеличить гектары люцерны и прочих трав подстегнул прошлогодний кормовой «голод», заставивший часть животноводов сократить поголовье своих ферм.

По информации заместителя начальника управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента Абунасыра Жанбатырова, аграрии получат поддержку от государства. Для них предусмотрено выделение 142 млн тенге на выплату субсидий. Кроме того, будет возмещена часть затрат на приобретение минеральных удобрений, пестицидов и семян.

Для весенне-полевых работ и уборки урожая аграриев обеспечат горючим по льготной цене. В общей сложности на эти цели планируется выделить 2 тыс. тонн ГСМ по 189 тенге за литр. На АЗС такой объем обходится автовладельцам в 220 тенге. Льготный объем ГСМ разделят на две части – на посевную и уборочную кампании.