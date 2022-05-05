Гуманитарные усилия ООН не в состоянии решить главную задачу в Украине

Гуманитарные усилия ООН и ее партнеров не в состоянии решить в Украине главную задачу – прекратить военный конфликт, признал Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

ЛЮДЯМ НУЖНА ПОМОЩЬ

В Украине, где военные действия продолжаются уже более 70 дней, движение к мирному урегулированию идет очень медленно и с переменным успехом. С первых дней конфликта в оказании гуманитарной помощи населению страны и попытках повернуть ситуацию к миру активно участвуют Организация Объединенных Наций и множество других международных структур.

Одной из важнейших успешных гуманитарных операций стало спасение мирных граж­дан 3 мая, когда при координации ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) удалось наладить работу гуманитарного коридора и эвакуировать более 100 человек, запертых на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Операция началась в пятницу 29 апреля. Совместная автоколонна ООН⁄МККК преодолела около 230 км и прибыла к заводу «Азовсталь» утром в субботу. Эвакуация была согласована со сторонами конфликта при участии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

– С облегчением могу подтвердить, что в ходе операции по безопасному выезду, скоординированной ООН и МККК, из зданий металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе и из других районов города удалось успешно эвакуировать 101 гражданское лицо, – сообщила координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

Это заявление она сделала из Запорожья, куда были дос­тавлены эвакуированные из Мариуполя жители Украи­ны. Среди спасенных были в основном дети, женщины и пожилые люди. Они провели в укрытиях под зданиями завода два месяца.

По пути к автоколонне ООН и МККК присоединились еще 58 мирных жителей в поселке Мангуш – пригороде Мариуполя. В то же время некоторые из эвакуированных отказались ехать с автоколонной в Запорожье и остались в других населенных пунктах по пути. В итоге в приемный эвакуационный пункт в Запорожье доставлены 127 человек, в том числе 20 детей. Из них 17 находились в подвалах «Азовстали», самому младшему ребенку 6 месяцев.

Представители ООН опасаются, что многие мирные граж­дане не могут выехать из Мариуполя, где идут военные действия.

– Мы с МККК готовы вернуться на «Азовсталь» для эвакуа­ции тех, кто не смог уехать с первой автоколонной, готовы сделать то же и во всех других районах по всей Украине, где наблюдается эскалация боевых действий, – подчеркнула Оснат Лубрани.

Она пообещала, что ООН продолжит взаимодействовать со сторонами конфликта, чтобы оказывать гуманитарную поддержку людям, живущим в разрушенных домах без воды и электричества.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также выразил надежду на то, что продолжение координации действий между Киевом и Москвой приведет к увеличению числа гуманитарных пауз, которые позволят гражданскому населению без угрозы для жизни покинуть места боевых действий, а гуманитарным организациям – доставить помощь нуждающимся.

В то же время ООН и другие международные организации продолжают принимать меры по поддержке беженцев из Украины, число которых превысило 5 млн человек. Еще 7,7 млн, по официальным данным Меж­дународной организации по миграции (МОМ), были вынуж­дены покинуть свои дома и переехать в другие регионы своей страны, где не ведутся активные боевые действия.

29 апреля МОМ запросила дополнительно 514 млн долларов на оказание гуманитарной помощи жителям Украины, пострадавшим от войны, в том числе беженцам. По данным организации, дополнительные средства будут направлены на предоставление помощи 10 млн человек внутри страны и 2 млн людей, нашедших убежище за пределами Украины.

Главный компонент поддерж­ки со стороны МОМ – предос­тавление безопасного жилища тем, кто был вынужден бежать из своего дома, спасаясь от военных действий. В Украине представители организации переоборудуют под временное жилье различные здания, создают центры приема для внутренних переселенцев, а за пределами страны – для беженцев. Также сотрудники МОМ обеспечивают пострадавших предметами первой необходимости, медицинской помощью и психологической поддержкой.

Одновременно организация собирает статистические данные, используя современные методы обработки информации. Это крайне важно, чтобы понимать динамику развития ситуации и разрабатывать соответствующие меры реагирования.

Ранее расширить финансовую поддержку для беженцев из Украины и стран, их принимающих, также призывали Управление Верховного комиссара (УВКБ) по делам беженцев и гуманитарные партнеры ООН. В УВКБ сообщали, что планируют изыскать сумму в 1,85 млрд долларов. Средства будут направлены на поддерж­ку украин­ских беженцев в Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии, а также частично в других странах региона, включая Беларусь, Болгарию и Чехию. Об этом сообщила 26 апреля на брифинге в Женеве представитель УВКБ Шабия Манту.

– Масштаб человеческих страданий в Украине ошеломляет. Разлучены семьи, разрушены дома и гражданская инфраструктура. Травмы, нанесенные военными действия­ми, будут иметь долгосрочные последствия для многих из тех, кто был вынужден покинуть свои дома, в том числе для женщин и детей, которые составляют около 90% беженцев, – заявила Шабия Манту.

Она отметила, что страны Европы с первых дней вооруженного конфликта в Украине принимают беженцев, демонстрируя высокий уровень мобилизации государственных органов, гражданских организаций и десятков тысяч волонтеров.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), на нужды внутри Украины требуется собрать более 2,25 млрд долларов. Число украинцев, которые, оставаясь внутри страны, нуждаются в гуманитарной помощи, достигает 15,7 млн человек. Речь идет об оказании прямой денежной поддержки, обеспечении продовольственной безопасности, предоставлении крова, поддержании систем здравоохранения и коммунальных услуг.

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в конце прошлой недели совершил два визита, посвященных мирному урегулированию конфликта в Украине, он посетил Москву и Киев.

Во вторник 26 апреля Генсек ООН встретился в Москве с Президентом РФ Владимиром Путиным. По информации пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика, в ходе встречи были обсуждены предложения Антониу Гутерриша по гуманитарной помощи ООН и эвакуации мирных жителей из зон боевых действий, в частности – из осажденного Мариуполя.

Президент РФ согласился «в принципе» на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации гражданских лиц с комбината «Азовсталь».

Выступая перед журналистами в Москве, Антониу Гутерриш заявил, что ООН и российские власти имеют две разные позиции по происходящему в Украине. Генеральный секретарь ООН также выразил глубокую убежденность в том, что чем быстрее будут остановлены военные действия, тем лучше будет и для народа Украины, и для народа Российской Федерации.

– Чтобы эвакуировать граж­данское население и доставить крайне необходимую помощь, нам срочно нужны гуманитарные коридоры, которые будут по-настоящему безопасными, – заявил глава ООН.

Он предложил учредить Гуманитарную контактную группу, в которую войдут Россия, Украина и ООН, чтобы искать возможности для открытия безопасных коридоров и локальных режимов прекращения огня, а также заручиться гарантиями их реальной эффективности.

Генсек ООН обратил внимание на глобальные последствия военных действий в Украине. Конфликт, по его словам, вызывает «волны шока» по всей планете, к которым можно отнести стремительный рост цен на продовольствие и энергию, что отражается в первую очередь на положении самых уязвимых групп населения и усугубляет ситуацию, вызванную продолжающейся пандемией COVID-19.

Генеральный секретарь подчеркнул необходимость создания многополярного мира, в котором соблюдались бы Устав ООН и международное право, а также признавалось равноправие между государствами. Он выразил надежду на то, что человечество сможет снова объединиться, чтобы сообща решать острые проблемы, такие как изменение климата. По его словам, в мире «должна остаться только одна война – против тех, кто подвергает планету опасности».

В Киев глава ООН прибыл в четверг 28 апреля. После встреч и переговоров Антониу Гутерриш провел совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Генеральный секретарь с горечью признал, что Совету Безопасности ООН не удалось предотвратить или остановить военные действия, применяя существующие механизмы.

– Это вызывает огромное разочарование, печаль и гнев, – сказал он, добавив, что сотрудники ООН ежедневно прилагают усилия, чтобы облегчить участь украинцев.

Как отметил Генеральный секретарь ООН, он приехал в Киев, чтобы сосредоточиться на усилиях «по расширению поддержки народа Украины, спасению жизней, облегчению страданий и помощи в поиске пути к миру». Он также сообщил, что в Украине сейчас работают 1 400 сотрудников ООН, из них большинство – граждане страны.

На территории Украины действуют девять операционных центров, которые координируют работу сотрудников ООН в 30 районах по всей стране.

– Это одна из наиболее стремительно расширяющихся гуманитарных операций из тех, что мы когда-либо разворачивали, – сказал Антониу Гутерриш. – Я понимаю: не все идеально. Все, что мы можем сделать сегодня, меркнет перед масштабом потребностей. Согласно самым пессимистическим прогнозам, к концу года в гуманитарной помощи могут нуждаться 25 миллионов украинцев. Надеемся, до этого не дойдет, но надо готовиться к худшему.

При этом Генеральный сек­ретарь с сожалением признал, что все масштабные усилия ООН и других международных органиизаций по оказанию гуманитарной помощи не решают главную задачу – не могут остановить военные действия в Украине. По его словам, ООН стремится к полномасштабному перемирию и одновременно предпринимает необходимые практические шаги, чтобы спас­ти жизни и облегчить страдания.

– Во многих смыслах Украи­на стала точкой отсчета для того мира, который мы хотим построить, – заявил Антониу Гутерриш. – Мира, в котором будут уважать международное право, Устав ООН и признавать эффективность многостороннего подхода в решении проб­лем. Мира, в котором защищают гражданское население и продвигают права человека, а лидеры ведут себя в соответствии с ценностями, которые они обещали защищать.