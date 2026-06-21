Гвардеец Нуртас Алибеков стал абсолютным победителем соревнований по плаванию

Этот успех позволил ему подтвердить высокий уровень спортивной подготовки и отличную физическую форму

Фото: пресс-служба Нацгвардии

В столице состоялись соревнования по плаванию ECO SWIM, собравшие любителей и профессиональных спортсменов различных возрастных категорий, сообщает Kazpravda.kz

Высокий результат на турнире продемонстрировал военнослужащий Национальной гвардии МВД РК рядовой Нуртас Алибеков.

По итогам соревнований гвардеец занял третье место в возрастной категории 18+, успешно преодолев дистанцию и показав достойный результат среди сильных соперников.

Кроме того, Нуртас Алибеков стал лучшим среди всех участников турнира, завоевав первое место в абсолютной категории. Этот успех позволил ему подтвердить высокий уровень спортивной подготовки и отличную физическую форму.

Также в Нацгвардии добавили, что достижение военнослужащего стало очередным свидетельством того, что представители Нацгвардии успешно проявляют себя не только при выполнении служебно-боевых задач, но и на спортивных аренах, достойно представляя ведомство на различных соревнованиях.

Победа рядового Алибекова на турнире стала ярким примером целеустремлённости, дисциплины и стремления к высоким результатам как в службе, так и в спорте.