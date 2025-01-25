ХАМАС назвал имена четырех заложниц, которых готов освободить в субботу

Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху в пятницу подтвердил, что список был получен от посредников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Reuters

Представители группировки ХАМАС сообщили имена четырех израильских заложниц, которые будут освобождены в субботу в ходе второго обмена на палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

Это женщины-военнослужащие Карина Ариев (20 лет), Даниэль Гильбоа (20 лет), Наама Леви (20 лет) и Лири Альбаг (19 лет), захваченные в плен недалеко от Газы во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Ожидается, что Израиль должен освободить 180 палестинских заключенных.

Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху в пятницу подтвердил, что список был получен от посредников. В пятницу вечером Израиль подтвердил имена освобождаемых израильских женщин-заложниц, которых ХАМАС должен освободить в субботу после 477 дней плена, пишет Times of Israel.

Израильские СМИ сообщили, что список не соответствует соглашению между Израилем и ХАМАС и в нем должна быть гражданская Арбель Йехуд (29 лет). В соглашении говорится, что в первую очередь должны быть освобождены женщины из числа гражданских, затем женщины-военнослужащие, а потом мужчины старше 50 лет и те, кто нуждается в медицинской помощи.

Однако Израиль решил, что нарушение не настолько серьезно, чтобы срывать сделку, отмечает Times of Israel. Министерство здравоохранения страны заявило, что больницы готовятся принять заложниц, что указывает на то, что обмен состоится, комментирует Reuters.

Видеозапись с этими четырьмя заложницами и еще одной военнослужащей, захваченных на военной базе Нахаль-Оз, транслировалась по израильскому телевидению в прошлом году. Их семьи дали разрешение на трансляцию, рассчитывая, что это поможет вернуть их домой.

Израиль ожидал освобождения Йехуд, которую, как полагают, удерживает группировка «Исламский джихад» (запрещена в России), в эту субботу. Однако в пятницу ХАМАС не назвал ее имени.

Премьер-министр Катара заверил, что Йехуд, исключенная из списка, будет освобождена на следующей неделе, сообщает 12-й канал.

Это будет второй обмен с прошлого воскресенья, когда перемирие вступило в силу. В рамках первого обмена Израилю вернули трех заложниц, а он освободил 90 палестинских заключенных.

До прекращения огня боевые действия в Газе продолжались — с одной короткой паузой — больше года, начиная с 7 октября 2023 года, когда были убиты около 1200 израильтян. Более 250 человек были взяты в заложники и вывезены на территорию сектора Газа.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, жертвами израильской военной операции стали более 47 200 палестинцев.