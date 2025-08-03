Группировка ХАМАС заявила, что не сложит оружие, пока не будут полностью восстановлены национальные права палестинцев. Глава МИД Германии ранее призвал ХАМАС разоружиться ради мира в секторе Газа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Jack Guez/AFP

Террористическая группировка ХАМАС отвергла призывы к разоружению с целью окончанию боевых действий в секторе Газа. ХАМАС не сложит оружие до тех пор, пока не будет создано независимое палестинское государство, заявила группировка в субботу, 2 августа.

Боевые действия "могут быть прекращены только путем полного восстановления наших национальных прав, прежде всего, создания независимого, полностью суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме", указывается в распространенном ХАМАС заявлении.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что война в секторе Газа завершится, если террористы ХАМАС сложат оружие, отпустят заложников и откажутся от власти в прибрежной полосе.

"Германия и дальше будет на стороне Израиля, добиваясь того, чтобы ХАМАС, наконец, освободил заложников, включая граждан ФРГ, был разоружен и прекратил политическое влияние на палестинских территориях. Движение никогда больше не должно представлять угрозу Израилю", - указал он. При этом немецкий министр обвинил ХАМАС в "нежелании сдаваться и прекращать эту войну".

Палестинское государство признают все больше стран мира. В сентябре такое решение может принять Франция, которая вместе с рядом других государств призвала к аналогичному шагу мировое сообщество.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористическим, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 60 тысяч палестинцев, еще свыше 145 тысяч ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти от естественных причин палестинцев, находившихся в больницах.

23 июля более 100 международных гуманитарных организаций предупредили о надвигающемся массовом голоде в секторе Газа и призвали обеспечить доступ гуманитарной помощи. С 1 августа в сектор Газа сбрасывают гуманитарную помощь Германия и другие европейские страны.