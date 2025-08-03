ХАМАС не разоружится до создания палестинского государства

В мире
6

Группировка ХАМАС заявила, что не сложит оружие, пока не будут полностью восстановлены национальные права палестинцев. Глава МИД Германии ранее призвал ХАМАС разоружиться ради мира в секторе Газа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Jack Guez/AFP

 

Террористическая группировка ХАМАС отвергла призывы к разоружению с целью окончанию боевых действий в секторе Газа. ХАМАС не сложит оружие до тех пор, пока не будет создано независимое палестинское государство, заявила группировка в субботу, 2 августа.

Боевые действия "могут быть прекращены только путем полного восстановления наших национальных прав, прежде всего, создания независимого, полностью суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме", указывается в распространенном ХАМАС заявлении.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что война в секторе Газа завершится, если террористы ХАМАС сложат оружие, отпустят заложников и откажутся от власти в прибрежной полосе.

"Германия и дальше будет на стороне Израиля, добиваясь того, чтобы ХАМАС, наконец, освободил заложников, включая граждан ФРГ, был разоружен и прекратил политическое влияние на палестинских территориях. Движение никогда больше не должно представлять угрозу Израилю", - указал он. При этом немецкий министр обвинил ХАМАС в "нежелании сдаваться и прекращать эту войну".

Палестинское государство признают все больше стран мира. В сентябре такое решение может принять Франция, которая вместе с рядом других государств призвала к аналогичному шагу мировое сообщество.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористическим, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 60 тысяч палестинцев, еще свыше 145 тысяч ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти от естественных причин палестинцев, находившихся в больницах.

23 июля более 100 международных гуманитарных организаций предупредили о надвигающемся массовом голоде в секторе Газа и призвали обеспечить доступ гуманитарной помощи. С 1 августа в сектор Газа сбрасывают гуманитарную помощь Германия и другие европейские страны.

#Израиль #Палестина #ХАМАС #сектор Газа #Государство Палестина

Популярное

Все
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
Нацбанк начал валютные интервенции
Сносят ветхие и восстанавливают старые дома
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Четыре медали принесли казахстанцы с самой престижной биологической олимпиады мира
В турецкой провинции Ширнак зафиксирована рекордная жара
Предприниматели в Шымкенте завышали цены на мясо
Порядка 3 млн специалистов потребуется Казахстану в среднесрочной перспективе
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
Более 24 миллионов тенге возвратили жителям области Абай за некачественные товары
Глава государства прибыл с официальным визитом в Турцию
Асу Алмабаев выиграл пятый бой в UFC
Мощные лесные пожары охватили турецкую Бурсу
Более 18 млрд тенге алиментов взыскали судебные исполнители за полгода
Поиски пропавшего вертолета продолжаются круглосуточно - Минобороны
Пять медалей завоевал Казахстан на Международной олимпиаде по физике
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело

Читайте также

ВВС Германии начали сбрасывать гумпомощь в сектор Газа
В Германии нашли бомбу на железной дороге
В США ребенок родился из старого эмбриона
Неизвестную группу крови обнаружили у жительницы Индии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]