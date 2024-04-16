ХАМАС вдвое сократит число заложников в рамках сделки с Израилем

В мире
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Айман Аманжолова
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Палестинское движение также призвало к освобождению большего числа палестинских заключенных, в том числе отбывающих пожизненное заключение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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По данным телеканала CNN, в последнем предложении ХАМАС предложил освободить менее 20 заложников в обмен на шестинедельное прекращение огня. Ранее речь шла об освобождении 40 заложников.

Высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена сообщил телеканалу, что, как заявили в ХАМАС, в заложниках у группировки осталось около 20 заложников, которые "являются женщинами или больными, ранеными и пожилыми мужчинами".

Кроме того, движение продолжает требовать гарантий постоянного прекращения огня, вывода израильских войск из Газы и неограниченного возвращения палестинцев в северную часть сектора Газа.

Израильский источник телеканала заявил, что последнее встречное предложение ХАМАС свидетельствует о том, лидер движения в Газе Яхья Синвар не хочет заключать сделку, стремясь использовать разногласия между США и Израилем.

«Я думаю, отчасти это связано с тем, что ХАМАС считает, что они побеждают. Потому что их успех определяется выживанием, и они выживают до сих пор. Чем дольше продолжается конфликт, тем более непокорным становится ХАМАС, а не наоборот», - предположил, в свою очередь, американский чиновник.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС отклонило предложение о перемирии в секторе Газе, выдвинутое на прошлой неделе в ходе переговоров в Каире.

Проект нового перемирия в секторе Газа включал в себя прекращение боев в анклаве на три месяца и обмен 5 тыс. палестинских заключенных на израильских заложников.

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