Фото: healthversed.com
Общество , Здравоохранение
Характерные симптомы оспы обезьян назвал иммунолог

Какие признаки указывают на оспу обезьян, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью радио Sputnik, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

У этого редкого заболевания есть три вида симптомов, отметил Крючков.

"Во-первых, там присутствуют симптомы, как у гриппа, то есть высокая температура и очень сильное недомогание. Во-вторых, должно быть наличие характерной сыпи, которая проходит через несколько стадий созревания, в том числе через стадию пузырьков. В-третьих, набухают лимфатические узлы", – перечислил он.

Продолжительность болезни обычно составляет три недели, уточнил иммунолог.

"Если вы обнаружили у себя эти симптомы, нужно самоизолироваться и обратиться в поликлинику по месту жительства. Не надо пользоваться общественным транспортом, чтобы не заразить других людей", – сказал он.

Врач придет к вам домой и поставит точный диагноз после проведения соответствующего анализа, продолжил иммунолог.

"Определить, чем вы больны, не так уж сложно. Если диагноз "оспа обезьян" подтвердится, то для вас установят карантин. Если нет, будут лечить от другой болезни", – объяснил Крючков.

 

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