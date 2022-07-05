HELP станет подспорьем

Делегация казахстанских ученых-юристов, судей, прокуроров, адвокатов приняла участие в Конференции Совета Европы по обеспечению прав человека в правоохранительной деятельности по программе HELP для стран Центральной Азии в городе Страсбурге (Франция).

В конференции также участвовали делегации Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Как сообщили в Комиссии по правам человека при Президенте РК, известные европейские экс­перты, руководители структур Совета Европы, ЕС рассказали о деятельности Комитета по искусственному интеллекту, принципах исполнения постановлений Европейского суда по правам человека, роли и деятельности Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия), работе Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Руководитель казахстанской делегации, член Комиссии по правам человека при Президенте РК, член Национального курултая, директор Института Сорбонна – Казахстан Айнур Сабитова проинформировала европейских коллег о проведенной конституционной реформе в республике, отметив, что в ряде конституционных поправок были учтены рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы (в частности, относительно статуса омбудсмена). Она подчеркнула, что проект Совета Европы HELP может быть хорошим подспорьем в реализации объявленной Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым масштабной программы политической модернизации страны, которая предполагает переход к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества.

Организаторы и участники конференции высоко оценили проводимые в Казахстане преобразования. В рамках визита казахстанской делегации достигнута договоренность о более тесном сотрудничестве Комиссии по правам человека при Президенте РК, судебных, правоохранительных структур с Советом Европы.