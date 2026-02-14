В таразском Доме дружбы состоялась выставка «Наследие предков», составленная из экспонатов частных коллекций представителей турецкого этнокультурного объединения «Ахыска».
– К нашему марафону выставок присоединилось турецкое этнокультурное объединение. Мы видим прекрасную экспозицию, которая наглядно демонстрирует богатую культуру и историю этноса. Она знакомит с народными ремеслами, творчеством, обычаями, кухней. Уверена, гости узнали много нового, полезного и интересного, – сказала руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Мубарак Жинакбаева, выразив благодарность председателю областного филиала ОО «Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» Махмутжону Давришеву за содействие в организации мероприятия.
Гости Дома дружбы внимательно рассматривали народные костюмы, музыкальные инструменты, книги, журналы и газеты на турецком языке, предметы быта.
– Вот головные уборы турк папаги, свадебные фата и накидка, платки поши... Рядом – длинная швейная игла, веретено, приспособления для приготовления халвы, расчесывания и смягчения шерсти, деревянные столовые приборы, среди которых – ложка капча, – рассказал об экспонатах руководитель центра «Ахыска» Жамбылского района Мехрали Хамдиев.
Также внимание посетителей привлекли копии щита и меча, традиционные барабан давул и струнный музыкальный инструмент саз. А еще они узнали об обряде ночь хны, которая ждет каждую невесту перед свадьбой. Это церемония прощания с девичеством и приветствия новой жизни в качестве супруги. Женщины поют и танцуют, нанося на руки девушки хну. Красный цвет ее платья и всего убранства вокруг символизирует любовь. Считается, что чем ярче и насыщеннее он, тем сильнее чувство.
Член Совета матерей областного турецкого ЭКО «Ахыска» Лейла Музафарова (на снимке)познакомила с национальной кухней. Во главе стола оказался знаменитый хинкал. «Это любимое всеми основное горячее блюдо, которое долго готовится, но быстро съедается», – с улыбкой отметила Лейла Музафарова. Она также предложила попробовать синор – блюдо из рулетиков из лаваша, обжаренных в чесночном соусе, хлеб сомун, круглую дрожжевую лепешку базлама, пахлаву, булочку с кунжутом симит, сладкое лакомство шекеляма.
А миниатюрные голубцы япрак сармаси готовятся из виноградных листьев с начинкой из риса, мяса, лука и специй.
– Они на вкус немного кислые. Чаще подаются в холодном виде как закуска, но иногда и как основное блюдо. Традиционные голубцы должны быть очень тонкими – размером с палец, что требует от повара высокого кулинарного мастерства, – объяснила Лейла Музафарова.
Все присутствовавшие смогли насладиться национальными блюдами и концертной программой, подготовленной молодежью ЭКО.