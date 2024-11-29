Хирургия для меня не просто профессия, а целая жизнь – Жаксылык Доскалиев

В канун своего 69-летия известный хирург, доктор медицинских наук, профессор, лауреат госпремии РК, советник директора по хирургии городской многопрофильной больницы №2 Жаксылык Доскалиев рассказал корреспонденту Kazpravda.kz о своем пути в медицине. В интервью он поделился личными размышлениями о значении трансплантации для жизни пациентов, о медицинской этике и некоторых важных аспектах в здравоохранении, а также о политике мотивации граждан для участия в донорстве органов. Спикер обсудил проблемы с нехваткой квалифицированных кадров в Казахстане и отметил необходимость приобретения достаточных навыков для работы выпускниками медицинских вузов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Жаксылык Акмурзаевич, Вы - человек, который посвятил свою жизнь медицине. Как пришла идея стать врачом? Были ли какие-то события, которые повлияли на ваш выбор профессии?

- На самом деле, я не могу сказать, что с самого детства мечтал стать врачом. У нас в семье никто не был связан с медициной. Я хотел быть инженером, ведь в те годы эта профессией была очень уважаемой. Мы часто ходили на экскурсии на завод, где инженеры казались мне настоящими героями, с их красивой формой, специальными касками и белыми перчатками.

Но все изменилось, когда в девятом классе произошла трагедия в моей семье. Мой отец заболел раком пищевода, и его болезнь стала для меня настоящим потрясением. Я был единственным сыном в семье и именно мне доверяли заботиться о нем в самые тяжелые моменты. Это был сложный и мучительный период, и я не мог не заметить, как медики, которые пытались ему помочь, сталкивались с большими трудностями. Тогда я стал читать медицинскую литературу и решил, что обязательно буду врачом. Это решение стало для меня жизненным, и я пообещал себе, что сделаю все, чтобы разобраться в том, что произошло с отцом. Именно хирургия стала для меня тем самым «местом», куда я пришел, несмотря на то, что изначально даже не думал о медицине. Поступив в медицинский институт в Актюбинске, я с отличием закончил его, а потом принял решение работать в районе, чтобы приобрести опыт. Это было важным этапом. Затем я поступил во Всесоюзный научный центр хирургии в Москве. Там я попал в отделение хирургии печени и поджелудочной железы, и это было поистине уникальное место для моего развития. Особенно мне запомнился профессор Черноусов — настоящий мастер своего дела в области хирургии желудка и пищевода. Во время обучения я имел возможность смотреть как проводятся операции, помогать хирургам и учиться у них.

Так что, когда я пообещал себе выполнить клятву, данную перед смертью отцу, я не мог пойти другим путем. Именно хирургия стала для меня целью и смыслом.

- Очень сильная мотивация. А как ваша мама относилась к вашему выбору?

- Перед тем как стать домохозяйкой, мама работала на заводе. Она родила меня и буквально через три дня вернулась на работу. Несмотря на усталость, она бежала домой 3 километра, чтобы покормить меня. Это был тяжелый послевоенный период. Женщины выполняли трудную работу без жалоб. Мне рассказывали, как моя мама давала мне грудь, в то время как ее старшая сестра кормила ее из ложки. Это делалось, чтобы сэкономить время, так как на кормление новорожденных выделяли 45 минут. На тот момент это было обыденностью. Я думаю, что у моих родителей была внутренняя сила, и, конечно, желание поднять страну после войны. Все понимали, что нужно работать, несмотря на трудности. Мой отец, например, был инвалидом — потерял палец на одной руке, а другая была ампутирована. И он тоже не сидел дома. Он работал. Никто не жаловался, никто не ждал помощи от государства. Это было время, когда люди действительно жили по принципам чести и труда. Воровства почти не было, и люди даже не вешали замков на дверях. Все было намного проще, но люди уважали друг друга и работали ради общего блага. В школе нам рассказывали о подвиге наших отцов и дедов, о том, что нужно беречь мир и работать, чтобы не повторять трагедию войны. Мы все были воспитаны на этих ценностях.

- Что для вас означает профессия хирурга? Какие моменты делают эту работу одновременно сложной и интересной?

- Хирургия для меня стала не просто профессией, а целой жизнью. В следующем году мне исполнится 70 лет, и несмотря на возраст, я продолжаю оперировать, проводить самые сложные операции и обучать молодых специалистов. Каждое утро я начинаю с обхода в реанимации, а потом продолжаю свой день операциями, обучением и консультированием. Хирургия — это постоянное движение вперед, и здесь остановиться невозможно. Каждый день что-то новое, какие-то новые вызовы. Я горжусь, что мне удается передавать свой опыт и знания молодым врачам, помогать им в освоении тонкостей этой профессии.

- Существует ли в Казахстане дефицит высококвалифицированных специалистов в области хирургии?

- Да, существует дефицит. Особенно в специализированных областях хирургии. Однако у нас есть несколько центров, где готовят таких специалистов, как, например, Центр кардиохирургии, Центр нейрохирургии, а также Национальный научный центр медицины. Эти учреждения делают огромный вклад в подготовку кадров, и я сам активно участвую в обучении молодых хирургов, давая им уникальные практические знания. Но дефицит высококвалифицированных специалистов, особенно в регионах, всё же сохраняется.

- Как вы оцениваете уровень подготовки врачей в регионах?

- К сожалению, в последние годы уровень подготовки медицинских кадров в целом несколько снизился. Это связано с реформами в системе образования, в частности с внедрением новых государственных стандартов. И хотя многие положительные аспекты этих реформ есть, например, стандарты обучения по образцу стран ЕС, в Казахстане ситуация несколько иная. Разница между городом и сельской местностью значительно более выражена, чем в той же Европе. Из-за этого подготовка врачей в регионах иногда оставляет желать лучшего, особенно в малых населенных пунктах. К тому же новые стандарты образования привели к тому, что выпускники медицинских вузов не всегда имеют достаточные навыки для работы по своей специальности. Мы часто вынуждены переучивать таких специалистов, проводя дополнительные курсы и семинары.

- Расскажите о создании Республиканского координационного центра по трансплантации в Казахстане?

- Первый шаг к созданию Координационного центра по трансплантации в Казахстане был сделан в 2009 году, когда в стране приняли Кодекс о здоровье народа. Это стало основой для реформ в здравоохранении, включая развитие трансплантации органов. В рамках программы «Саламатты Казахстан» было решено создать центры по пересадке таких органов, как почки, печень, легкие и сердце. Для этого выделили деньги на обучение казахстанских врачей в странах, где трансплантация уже была развита, например, в Германии, Испании, США, Южной Корее и Японии. Кроме того, были закуплены необходимое оборудование и лекарства. Все эти усилия привели к тому, что в 2012 году в Казахстане была успешно проведена первая пересадка сердца.

Для того чтобы процесс трансплантации был организован эффективно, была использована испанская модель координации. В таких крупных городах как Алматы и Астана, создали региональные координационные центры, которые отвечали за выявление доноров. Когда больница находит пациента, который может стать донором, информация передается в региональный центр, который затем связывается с республиканским центром для дальнейших действий. Также была разработана специальная система для поиска совместимости органов. В Казахстане есть более 4000 человек в списке ожидания на трансплантацию, и для того чтобы операция прошла успешно, нужно соблюдать строгие временные рамки. Например, сердце нужно пересаживать в течение 4 часов, а почки и печень — в течение 18 часов.

Таким образом, создание Республиканского координационного центра по трансплантации в Казахстане стало результатом многолетней работы, которая включала обучение врачей, покупку оборудования и создание новой системы для трансплантации органов. Это позволило Казахстану значительно продвинуться в этой важной области.

- Тема посмертного донорства вызывает много вопросов в обществе. Как изменилось отношение казахстанцев к донорству за последние годы? Что нужно сделать, чтобы эта практика стала более распространенной?

- В 2019 году в Казахстане был принят закон о трансплантации органов, который вступил в силу в 2020 году. Он направлен на улучшение ситуации с донорством, а также на создание более четкой и эффективной системы работы с органами после смерти. Это важный шаг, потому что донорство — это не только юридическая, но и моральная тема. Мы стараемся привить населению важность донорства, ведь многие люди могут спасти жизнь другим, если они примут решение стать донорами органов. Однако, на практике существует значительный дефицит доноров, и это большая проблема.

На сегодняшний день важно, чтобы люди понимали, что если они становятся донорами, то могут спасти не одну, а несколько жизней. Ведь с каждым годом растет количество людей, нуждающихся в трансплантации органов.

Ранее существовал так называемый закон презумпции согласия, согласно которому если человек при жизни не выразил согласие или несогласие на донорство, то органы могли быть изъяты после его смерти. Этот принцип работал до 2020 года. Однако после внесения изменений в законодательство даже если человек выразил желание быть донором при жизни, его органы могут быть изъяты только при согласии родственников. Это создает юридическую неопределенность и конфликтные ситуации, когда родственники могут отказаться от донорства, даже если человек сам этого хотел. В связи с этим возникает «нонсенс» — даже если человек был зарегистрирован как донор и выразил свое согласие, после его смерти родственники могут отказаться, и орган не будет изъят.

Я бы хотел предложить ряд мер, которые могли бы стимулировать граждан стать донорами, чтобы повысить осведомленность и вовлеченность. Например, заключение договора между гражданином и государственными органами. Человек, который соглашается быть донором, должен заключить официальный договор с государством, подтверждающий его готовность и право на льготы. Второе, мотивировать людей через социальные и экономические преимущества, например: бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатное обслуживание у стоматолога, включая протезирование зубов, ежегодные оздоровительные курорты, привилегии при поступлении в учебные заведения и трудоустройстве (например, при равных баллах при поступлении на госслужбу), а также снижение процентных ставок по кредитам.

Я считаю, что такие меры могут стать стимулом для людей проявлять большее согласие на участие в донорстве органов.

- Какие ошибки, по Вашему мнению, врачи или руководители в медицинской сфере часто совершают, и как их избежать?

- Ошибки в хирургии - это серьезная проблема. Например, в районах с ограниченными ресурсами часто неправильно ставят диагнозы. Вместо того чтобы провести необходимые операции, пациенты могут получать неверное лечение. В хирургии также бывают ошибки, связанные с нехваткой оборудования или недостаточной квалификацией в проведении сложных операций. Но стоит отметить, что в некоторых случаях ошибки неизбежны, особенно когда приходится работать с тонкими тканями в сложных операциях.

- Что бы Вы порекомендовали молодым врачам, которые только начинают свой путь в хирургии?

- Моя главная рекомендация — это не бояться трудностей и всегда стремиться к совершенству. Хирургия — это не просто профессия, это стиль жизни. Важно понимать, что знания и навыки приобретаются не за один день, и каждый пациент — это новый урок, новое испытание. Необходимо постоянно учиться, не бояться задавать вопросы, искать ответы, практиковаться, работать с наставниками. Практика и терпение — вот что определяет успех. И, конечно, нельзя забывать об ответственности, которая лежит на хирурге. Все мы понимаем, что даже небольшая ошибка может стоить жизни, поэтому внимание к деталям и профессионализм всегда должны быть на первом месте.

- На Ваш взгляд, как может измениться система здравоохранения в Казахстане в будущем? Какие изменения в области хирургии вы бы хотели видеть?

- Я надеюсь, что в будущем система здравоохранения будет становиться более доступной и качественной. Важно, чтобы медицинская помощь была не только эффективной, но и доступной для всех граждан, независимо от их места проживания. Для этого нужны модернизация медицинских учреждений, улучшение инфраструктуры, а также повышение уровня образования медицинских работников. Я верю, что в будущем Казахстан сможет внедрить еще больше инновационных технологий в здравоохранение, что позволит сделать лечение более персонализированным и эффективным.

Что касается хирургии, то хотелось бы, чтобы на базе современных научных достижений мы смогли минимизировать травматизм при операциях и максимально сократить сроки реабилитации для пациентов. Важно, чтобы каждый хирург был подготовлен не только к традиционным методам лечения, но и к новым подходам, чтобы иметь возможность выбирать наилучший способ для каждого конкретного пациента.

- Что Вас вдохновляет продолжать работать, несмотря на трудности профессии?

- Вдохновение приходит от самой работы. Когда ты видишь, как пациент после успешной операции возвращается к нормальной жизни, когда чувствуешь, что твой опыт и знания помогли спасать жизни, это дает невероятное удовлетворение. Я люблю свою работу, люблю передавать знания и опыт молодым коллегам. Меня вдохновляют те, кто приходит к нам учиться, их стремление расти и развиваться. Я горжусь тем, что могу быть частью этой динамичной и столь важной для людей профессии. Поэтому я продолжаю работать и учить, потому что вижу, что даже в зрелом возрасте есть возможность влиять на будущее медицины.

- Перейдем к теме независимости Казахстана. Как Вы оцениваете ее значение для развития медицины?

- Независимость Казахстана — это огромный шаг вперед. В отличие от многих стран, которые получили независимость через войны, мы добились ее мирным путем. Это позволило нам развивать свою экономику и, в том числе, медицину. Наличие собственной валюты и финансовой системы — это важная часть нашего суверенитета. Казахстан получил возможность управлять своей экономикой и развивать ее по собственным правилам. Это дает нам свободу для реализации больших проектов и решения внутренних проблем, в том числе в медицине.

- Какие у Вас пожелания на будущее для страны и ее граждан?

- Я надеюсь, что следующий год принесет Казахстану мир и стабильность. Очень важно, чтобы страна продолжала развиваться без потрясений, таких как те, с которыми столкнулись другие государства. Я желаю всем казахстанцам здоровья, благополучия и успехов. И, конечно, мир и стабильность — это ключевые факторы для дальнейшего процветания нашей страны.