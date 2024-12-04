Хищение более 27 млн тенге выявили в футбольном клубе «Каспий»

Коррупция
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Прокуратура Мангистауской области в футбольном клубе «Каспий» выявила хищения более 27 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе расследования антикоррупционной службой области совместно с ДКНБ области установлено, что бывший руководитель клуба с привлечением двух знакомых пытался заставить работника клуба изменить показания.

Более того, стали вымогать у последнего 15 млн тенге.

«3 декабря санкционирован арест экс-руководителя футбольного клуба и двух граждан. Другие сведения не разглашаются в интересах следствия», - говорится в сообщении. 

#арест #хищения #футклуб

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