Хищение более 27 млн тенге выявили в футбольном клубе «Каспий»

Прокуратура Мангистауской области в футбольном клубе «Каспий» выявила хищения более 27 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе расследования антикоррупционной службой области совместно с ДКНБ области установлено, что бывший руководитель клуба с привлечением двух знакомых пытался заставить работника клуба изменить показания.

Более того, стали вымогать у последнего 15 млн тенге.