Хищение более 27 млн тенге выявили в футбольном клубе «Каспий»
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Прокуратура Мангистауской области в футбольном клубе «Каспий» выявила хищения более 27 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы, передает Kazpravda.kz
В ходе расследования антикоррупционной службой области совместно с ДКНБ области установлено, что бывший руководитель клуба с привлечением двух знакомых пытался заставить работника клуба изменить показания.
Более того, стали вымогать у последнего 15 млн тенге.
«3 декабря санкционирован арест экс-руководителя футбольного клуба и двух граждан. Другие сведения не разглашаются в интересах следствия», - говорится в сообщении.