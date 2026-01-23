В рамках реализации поручений Главы государства по усилению бюджетной дисциплины Правительством проводится системная работа по анализу эффективности расходования средств в ключевых отраслях экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов заслушал министра финансов Мади Такиева, который доложил о предварительных итогах аудита финансирования частных школ и агропромышленного комплекса.

По данным Минфина, количество частных школ с 2020 года выросло с 203 до 878 школ в 2025 году, а численность учеников за пятилетний период увеличилась в шесть раз – с 53 тыс. до 322 тыс. детей. При этом объем бюджетных расходов на это направление составил 248 млрд тенге, превысив в 20 раз уровень 2020 года (13,3 млрд тенге).

Отмечено, что до конца 2025 года система финансирования частных школ была фрагментарной и неконтролируемой, что создавало условия для искажения данных и злоупотребления бюджетными средствами. В связи с этим с конца прошлого года финансирование было переведено на цифровую платформу Orta-bilim.e-qazyna, обеспечивающую прозрачность и автоматизацию всех этапов, что на данном этапе уже подтвердило эффективность нового подхода и позволяет минимизировать риски недобросовестного использования средств.

Проведенный Министерством финансов аудит финансирования частных школ выявил ряд системных нарушений. В их числе:

● завышение численности учащихся за счет приписок и многократные переводы между школами;

● необоснованное завышение количества ученических мест без учета фактической вместимости зданий (превышение нормативной вместимости более чем в 3 раза);

● извлечение двойной выгоды за счет занижения доходов в налоговой отчетности для получения бюджетного финансирования и сокращения при этом налоговых выплат;

● проведение текущего и косметического ремонта вместо капитального (при отсутствии проектной документации и сметы).

Министр финансов привел многочисленные факты нарушений. Подчеркнуто, что выявленные аудитом факты свидетельствуют о том, что для значительной части частных школ, участие в государственном финансировании рассматривалось не как механизм обеспечения доступности и качества образования, а как инструмент извлечения выгоды за счет бюджета вместо социальной цели. Нарушения стали возможны при попустительстве либо прямом участии должностных лиц госорганов.

Аудиторские мероприятия в Минфине продолжаются и по их итогам будут подготовлены предложения и рекомендации по совершенствованию механизма финансирования частных школ.