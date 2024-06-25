Хищения на миллиард тенге в нефтяных предприятиях выявила прокуратура Мангистау

Нефть и Газ, Задержания, Коррупция
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Задержаны 4 руководящих должностных лица этих организаций

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Мангистауской области совместно с Департаментом экономических расследований и Антикоррупционной службой проводятся проверки в пяти предприятиях нефтегазовой сферы, сообщает Kazpravda.kz

По информации областной прокуратуры, установлено, что должностными лицами ТОО «ОйлТранспортКорпорейшн» (дочернее предприятие АО НК «Казмунайгаз») приняты от поставщика несоответствующие технической спецификации автобусы на сумму свыше 1,5 млрд тенге. При этом их стоимость была завышена на 400 млн тенге. Вскрыты факты перечисления 110 млн тенге за услуги не функционирующей спецтехники.

В другом предприятии – ТОО «West Oil Software» (подрядная организация ТОО «ОйлТранспортКорпорейшн») выявлены факты выплаты более 400 млн тенге заработной платы не работавшим лицам, необоснованного начисления заработной платы, в т. ч. близким родственникам руководства компании.

По отмеченным нарушениям начато 5 досудебных расследований по ч. 4 ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере) Уголовного кодекса. Назначены процессуальные прокуроры.

В рамках досудебного расследования задержаны 4 руководящих должностных лица обозначенных организаций.

Уголовные дела находятся в производстве Департамента экономических расследований области, добавили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.

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