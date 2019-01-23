Свежий выпуск
​Хочешь хороший урожай – соблюдай технологии
Асель Муканова

По его словам, средняя урожайность по Казахстану в течение 40 лет колеблется в пределах от 10 до 15 центнеров с гектара.

– Но наша мечта – получать не менее 18–20 центнеров. Генетические разработки для этого есть. Например, АО «Атамекен-Агро» собирает 26 центнеров на круг, используя данный потенциал лишь на 50%. Просто необходимо соблюдать технологии. В текущем году мы на полях этого АО на 500 гектаров заложили экспериментальный участок и получили там с каждого гектара 40–50 центнеров, – сказал, отвечая на вопрос о будущем урожае, Кенже Абдуллаев.

Такую рекордную зерновую отдачу ученые центра Бараева смогли получить от сорта «Дамсинская-2017», который очень устойчив к болезням и засухе и адаптирован для выращивания в северных регионах страны.

Кенже Абдуллаев рассказал о разных инновациях, применяемых в НПЦ ЗХ. Локомотивом инновационного развития респуб­лики, по его мнению, должно стать точное земледелие, которое подразумевает оптимальное управление растениеводством на каждом квадратном метре для получения максимальной прибыли при экономии хозяйственных и природных ресурсов.

Для осуществления пилотного проекта по созданию экспериментально-технологической платформы точного земледелия в Акмолинской области организован опытный полигон площадью 3 тыс. га, где тестировались различные технологические новшества. Поля были оцифрованы, сделано агрохимическое обследование участков пашни, составлены картограммы распределения питательных элементов, дифференцированно внесены азотные удобрения, пшеница посеяна с фосфорными удобрениями.

Средняя урожайность яровой пшеницы по полям полигона составила 25,9, на полях с традиционной технологией возделывания – 22,7 центнера при средней урожайности по району 13,5 центнера с гектара.

– Внедрение точного земледелия на тестовом полигоне позволило обеспечить рентабельность на уровне 33,5% и получить прибыль с одного гектара более 43 тысяч тенге, – сообщил аграрий.

Также на высокую урожайность влияет использование новых сортов, созданных с использованием биотехнологии. В 2018 году разработано 20 универсальных ПЦР-праймеров для эффективной дифференциации сортов и линий пшеницы местной и мировой селекции. Для каждого праймера разработан тестовый набор.

На основе отбора созданы засухоустойчивые клеточные популяции 10 отечественных сортов пшеницы. Сформирована ДНК-коллекция, состоящая из 48 образцов стародавних сортов пшеницы, а также генетически и географически отдаленных линий пшеницы.

Усиленно ведутся селекционные исследования, направленные на повышение экологической устойчивости создаваемых сортов, в первую очередь зерновых, бобовых и крупяных. На данный момент работа ведется по 17 культурам: просу, гречихе, овсу, гороху, нуту, чечевице, пырею. Ежегодно в изучении находится более 90 тыс. образцов сельскохозяйственных растений, проводится более 2 тыс. комбинаций скрещивания с вовлечением в процесс гибридизации источников и доноров из 59 стран мира.

В числе задач на ближайшие годы – разработка устойчивых систем земледелия для конкурентоспособного производства сельхозпродукции, ресурсосберегающих технологий возделывания, выведение сортов зерновых, зернобобовых, масличных, однолетних и многолетних трав, адаптированных к условиям степи, совершенствование системы точного земледелия.

Важный вопрос – орошение земель и снегозадержание.

– В нынешнем году введем в оборот около 250 гектаров орошаемых земель и доведем их до 500 гектаров, – заверил Кенже Абдуллаев.

Большое внимание уделяется молодым кадрам, которым выделяются гранты, предоставляется общежитие. Увеличивается количество молодых заведующих лабораториями. Так, удачный сорт «Дамсинская-2017» выведен сотрудниками лаборатории, которой руководит 32-летний ученый. 

Популярное

Все
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 апреля
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Почему сомнительные компании привлекаются к масштабным инфраструктурным проектам в Казахстане?
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
Военного парада в этом году не будет - Минобороны РК
Раньше прокуратура была "адвокатом для бедных", а что сегодня?
Волевой импульс Токаева начал титанические сдвиги в политической трансформации Казахстана – эксперт
Новый прогноз по экономике Казахстана дал Всемирный банк
Рейдерство остается одним из самых опасных преступлений против бизнеса в Казахстане
Тысячи долларов потратили фермеры СКО на подержанную американскую сельхозтехнику, но выйти на ней в поле так и не смогли
В каком состоянии находится сельхозмашиностроение в Казахстане
Кто был в рядах уличных погромщиков в Алматы? Молодежь, у которой "каша" в голове
Жителей Шымкента напугали кружащие над городом самолеты (видео)
Токаев принял главу агентства "Хабар"
Платить за привозную воду со вкусом ржавчины приходится жителям села Келлеровка Северо-Казахстанской области
Казахстанцы до сих пор не видят себя в роли управленцев собственной страной – экономист
В новом Послании Токаев заложил идеи, меняющие жизнь казахстанского общества
Сельхозмашиностроение: через преграды к росту
Деревянный особняк купца Юзефовича не только прекрасно сохранился, но и стал украшением Петропавловска
13 апреля 2022
​​​​​​​Все – в сад!
12 апреля 2022
Обсуждены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ
Для совершенствования законодательства в сфере СМИ создадут рабочую группу
Вице-премьер посетил КазАТУ им. Сейфуллина
Состоялось заседание Клуба молодых экспертов при Сенате
Научную форум-выставку провели в Нур-Султане
Военное сотрудничество обсудили Казахстан и Пакистан
Макароны по 17,7 млн тенге за килограмм планировал закупить Центр соцадаптации Петропавловска
Пользователи WhatsApp смогут рисовать в приложении мессенджера
Ерлан Карин провел встречу с заместителем Госсекретаря США Узрой Зеей
Еще одно уголовное дело возбудили против руководства ПНХЗ
В Сенате обсудили механизмы по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами
Депутаты Парламента Казахстана встретились с депутатами Европарламента
Пенсионер попал в больницу после нападения собак в Уральске
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Касым-Жомарт Токаев принял Александра Винокурова
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Почти 30 процентов акций "Казахтелекома" возвращаются в госсобственность
Токаеву рассказали о новых подходах к разработке школьных программ и учебников
Количество ДТП с участием детей выросло в Казахстане
12 апреля 2022
Единые правила эксплуатации электросамокатов разработают в Казахстане
Поддельные доллары сбывал житель Туркестанской области
"Полез без билета" – директор парка обвиняет упавшего с аттракциона шымкентца
Аким Петропавловска прокомментировал голосование в Сети за переименование города
Процедуру создания частных операторов рынков усложнили в Казахстане
Крал в мечетях во время намазов: вора задержали в Алматинской области
Программу льготного автокредитования запускают в Казахстане
Наука в Медицинском университете Астана: От повышения качества жизни до метаболической хирургии
"Помогала" с подбором фейковых кредитов: об опасной компании предупредили казахстанцев
"Я всегда работала" – Тамара Дуйсенова на вопрос, отдохнула ли она
Средняя зарплата ученых повысилась в Казахстане
Возможные потери для Казахстана в случае длительного ремонта на КТК озвучили в Минэнерго
Обновленные данные по пациентам с коронавирусом представили в Минздраве
Жертва финпирамиды подожгла себя перед зданием МВД: стало известно о ее состоянии
"Изъяли 70% пенсии" – жительница дома престарелых пожаловалась на "неравные" условия проживания
Ценят за рубежом – Смаилов о разработках казахстанских ученых
Не освоили крупные суммы бюджета - Минфин назвал министерства
Женщина погибла под колесами поезда в Карагандинской области
Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем компании в Казахстане
Катался на капоте автомобиля по шоссе мужчина в Актау - видео

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Впереди финал
Свежий выпуск
Не прошел мимо
Свежий выпуск
​​​​​​​У обрыва
Свежий выпуск
​​​​​​​На сцене – юные артисты
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021