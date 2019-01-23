По его словам, средняя урожайность по Казахстану в течение 40 лет колеблется в пределах от 10 до 15 центнеров с гектара.

– Но наша мечта – получать не менее 18–20 центнеров. Генетические разработки для этого есть. Например, АО «Атамекен-Агро» собирает 26 центнеров на круг, используя данный потенциал лишь на 50%. Просто необходимо соблюдать технологии. В текущем году мы на полях этого АО на 500 гектаров заложили экспериментальный участок и получили там с каждого гектара 40–50 центнеров, – сказал, отвечая на вопрос о будущем урожае, Кенже Абдуллаев.

Такую рекордную зерновую отдачу ученые центра Бараева смогли получить от сорта «Дамсинская-2017», который очень устойчив к болезням и засухе и адаптирован для выращивания в северных регионах страны.

Кенже Абдуллаев рассказал о разных инновациях, применяемых в НПЦ ЗХ. Локомотивом инновационного развития респуб­лики, по его мнению, должно стать точное земледелие, которое подразумевает оптимальное управление растениеводством на каждом квадратном метре для получения максимальной прибыли при экономии хозяйственных и природных ресурсов.

Для осуществления пилотного проекта по созданию экспериментально-технологической платформы точного земледелия в Акмолинской области организован опытный полигон площадью 3 тыс. га, где тестировались различные технологические новшества. Поля были оцифрованы, сделано агрохимическое обследование участков пашни, составлены картограммы распределения питательных элементов, дифференцированно внесены азотные удобрения, пшеница посеяна с фосфорными удобрениями.

Средняя урожайность яровой пшеницы по полям полигона составила 25,9, на полях с традиционной технологией возделывания – 22,7 центнера при средней урожайности по району 13,5 центнера с гектара.

– Внедрение точного земледелия на тестовом полигоне позволило обеспечить рентабельность на уровне 33,5% и получить прибыль с одного гектара более 43 тысяч тенге, – сообщил аграрий.

Также на высокую урожайность влияет использование новых сортов, созданных с использованием биотехнологии. В 2018 году разработано 20 универсальных ПЦР-праймеров для эффективной дифференциации сортов и линий пшеницы местной и мировой селекции. Для каждого праймера разработан тестовый набор.

На основе отбора созданы засухоустойчивые клеточные популяции 10 отечественных сортов пшеницы. Сформирована ДНК-коллекция, состоящая из 48 образцов стародавних сортов пшеницы, а также генетически и географически отдаленных линий пшеницы.

Усиленно ведутся селекционные исследования, направленные на повышение экологической устойчивости создаваемых сортов, в первую очередь зерновых, бобовых и крупяных. На данный момент работа ведется по 17 культурам: просу, гречихе, овсу, гороху, нуту, чечевице, пырею. Ежегодно в изучении находится более 90 тыс. образцов сельскохозяйственных растений, проводится более 2 тыс. комбинаций скрещивания с вовлечением в процесс гибридизации источников и доноров из 59 стран мира.

В числе задач на ближайшие годы – разработка устойчивых систем земледелия для конкурентоспособного производства сельхозпродукции, ресурсосберегающих технологий возделывания, выведение сортов зерновых, зернобобовых, масличных, однолетних и многолетних трав, адаптированных к условиям степи, совершенствование системы точного земледелия.

Важный вопрос – орошение земель и снегозадержание.

– В нынешнем году введем в оборот около 250 гектаров орошаемых земель и доведем их до 500 гектаров, – заверил Кенже Абдуллаев.

Большое внимание уделяется молодым кадрам, которым выделяются гранты, предоставляется общежитие. Увеличивается количество молодых заведующих лабораториями. Так, удачный сорт «Дамсинская-2017» выведен сотрудниками лаборатории, которой руководит 32-летний ученый.