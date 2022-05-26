Хорошее начинание приобретает негативные оттенки: о подушевом финансировании секций и кружков

Доверяй, но проверяй

Порой хорошее начинание из-за отдельных чересчур «предприимчивых» лиц приобретает негативные оттенки.

Так случилось с проектом подушевого нормативного финансирования детей, занимающихся в секциях и кружках по государственному творческому и спортивному заказу. В регионе прак­тически сразу после начала реализации инициативы детского омбудсмена Аружан Саин у местных государственных органов возникли вопросы, на которые не было четких ответов. Главный из них – это отсутствие контроля над процессом обучения.

Как сказал заместитель Областного управления физичес­кой культуры и спорта Нуржан Жолдасбеков, изначально не был продуман механизм мониторинга деятельности предпринимателей, работающих на платформе artsport.edu.kz, а также сдачи и приема отчетности. По сути, все должно было строиться исключительно на доверительном отношении, что, откровенно говоря, вызывало опасения. Ведь, к сожалению, неоднократно были зарегистрированы случаи, когда ответственные за большие государственные деньги поддавались соблазну и были пойманы за их хищение. Именно по этой причине, как говорится, нужно не только доверять, но и проверять.

В результате мониторинга, проведенного антикоррупционной службой региона, выяснилось, что с октября прошлого года в области начался активный прирост детей, участвующих в проекте. В начале внедрения программы в регионе ребят, занимающихся бесплатно в творческих кружках и спортивных секциях, было только около одной тысячи. Но с каждым месяцем желающих становилось все больше, а вместе с ними увеличивалось и число услугодателей.

Установлено, что выплаченная сумма одному из предпринимателей за два месяца заметно выросла. В сентябре прошлого года она составила около 1,8 млн тенге, а уже в ноябре – 7,6 млн тенге. Аналогичная ситуация сложилась с другим бизнесменом. В первый месяц осени он получил чуть более 66 тыс. тенге, а в ноябре его заработок достиг почти двух миллионов. То есть выплата услугодателю за два месяца выросла в 30 (!) раз. Есть и пример, когда вначале выплаченная сумма была около 36 тыс. тенге, а через 60 дней достигла более трех миллионов. Другими словами, выплата поставщику увеличилась в 80 (!) раз.

Изучение этого вопроса антикоррупционной службой области показало: на сегодняшний день среди населения сложилось мнение, что подушевое финансирование – это легкий способ обогащения за счет бюджетных средств, так как из-за пробелов в докумен­тах для недобросовестных поставщиков созданы условия по предоставлению отчетнос­ти по собственному усмотрению.

И некоторые, пользуясь этим, отправляют недостоверную информацию о количестве занимающихся детей. К тому же со стороны операторов осуществление контроля полностью отсутствует. В связи с чем предполагается, что текущий прирост заинтересованных поставщиков связан именно с «легкостью» выполнения данных видов государственного заказа.

О том, что такое может случиться, в областном спортивном ведомстве еще в самом начале проекта подозревали. Механизм проекта предусматривает работу в дистанционном формате, и тогда как узнать, соответствуют ли требованиям подобранные специалисты? На каком уровне проходят занятия, да и проводятся ли они вообще? На эти вопросы ответов, к сожалению, тогда не было. Как и нет их до сих пор.

В ходе мониторинга установлены факты исполнения госзаказов поставщиками, вид деятельности которых не имеет никакого отношения к спорту или творчеству, а именно: торговля, ремонт, производство сельхозпродукции или ресторанный бизнес.

К примеру, одна поставщица услуг указала, что у нее в спортивных секциях занимаются 838 детей. За 4 месяца предпринимательница получила более 27,5 млн тенге. Сумма выплаты с каждым месяцем становилась все больше. Но, согласно существующим данным, направление деятельности у данной бизнес­вумен – розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Другой услугодатель официально должен заниматься отделочными работами, третий – продажей трикотажных и чулочно-носочных изделий, а четвертый – разведением крупного рогатого скота…

Но каким-то образом все они оказались в списке поставщиков по программе Artsport!?! И каждый из них получил немалые средства из госказны, причем это далеко не полный список: всего из 69 поставщиков, выполняющих государственный спортивный заказ, 22 не имеют никакого отношения к спорту.

Что касается творческого нап­равления, то здесь выявлено 9 аналогичных фактов несоответствия экономической деятельности услугодателей. Есть и те, кто вовсе не проводил занятия.

Выяснилось, что некоторые поставщики начали осущест­влять свою деятельность после внедрения системы подушевого нормативного финансирования. В связи с этим имеются основания полагать, что они не обладают достаточным опытом работы с детьми, и их истинная цель совсем иная. Такое подозрение вызывают следующие факты: несоответствие квадратуры предоставляемых помещений с заявленным количеством детей, попытки подделки документов, проведение занятий в период природных катаклизмов и режима ЧП.

Также выяснилось, что в настоящее время по области в сфере государственного спортивного заказа 158 непроверенных тренеров обучают порядка 10 820 детей, а в сфере государственного творческого заказа 268 непроверенных лиц занимаются с 8 649 ребятами. В антикоррупционной службе региона полагают данный пробел в НПА, регулирующих эту сферу, недопустимым упущением в части обеспечения безопасности детей.

К сожалению, система поду­шевого нормативного финансирования пока не показывает должного эффекта именно в час­ти развития детского массового спорта и творчества. Оператор практически вслепую перечис­ляет бюджетные средства поставщикам, так как законодательно он не может проверить или каким-то образом провести мониторинг достоверности предоставляемых электронным табелем цифр. Да и как проверить качество таких услуг?..

Департамент по противодействию коррупции считает, что это результат отсутствия системы контроля и недоработанных НПА. И данное обстоятельство способствует проявлениям коррупционных рисков. Именно поэтому в целях предотвращения неэффективного использования бюджетных средств и создания новых постоянных рабочих мест руководство областной антикоррупционной службы считает необходимым рассмотреть вопрос о передаче подушевого финансирования развития массового детского спорта и творчества в специализированные учреждения, такие как государственные спортивные школы и дома культуры.

Кроме того, предлагается установить критерии для поставщиков с учетом их деятельности, допускать к работе с детьми только дипломированных специалистов, согласовывать подписи в табеле с родителями, ввести комиссионные выезды операторов и контроль с постоянной видеофиксацией, закрепить ответственных лиц для проведения мониторинга за посещаемостью занятий, а также дать возможность операторам проверять кандидатов.

– По обращению родителей мы взяли этот вопрос на контроль, – сообщил начальник управления областной прокуратуры Даурен Кубеев. – В реализации этой программы два проблемных момента: нехватка финансирования и непрозрачность работы. Что касается последнего, то, к примеру, мы выявили факт, когда одни и те же дети числились одновременно в нескольких кружках, которые расположены на отдаленных расстояниях. Причем занятия практически в одно и то же время. Физически просто невозможно быть в двух местах… Мы собрали материалы и направили в центральный аппарат и акимат области со своими рекомендациями для дальнейшей проработки этих вопросов. В настоящее время начата работа с родителями и тренерами.

Оператор государственного спортивного заказа Ерлан Калкеев в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций отметил, что программа Artsport будет работать и дальше. Средства на нее предусматриваются за счет местного бюджета. Однако из-за его ограниченности эти расходы будут лимитированы, а выдача дополнительных ваучеров в настоящее время приостановлена.

– Для решения проблем, вызванных нехваткой средств, руководство области провело встречу с родителями и поставщиками услуг, дан ряд поручений. В том числе в целях контроля над работой поставщиков услуг государственного спортзаказа поручено создать мониторинговую группу и провести исследование. Первые результаты выявили ряд недос­татков, и как итог – в настоящее время деятельность некоторых поставщиков прекращена. Вау­черы незаконно работающих поставщиков сокращаются, а их работа будет изучаться весь год, – проинформировал Ерлан Калкеев.

Между тем платформа продолжает принимать заявки, и очередь поставщиков на получение государственного заказа растет ежедневно.