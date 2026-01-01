И вот первое чудо: как только я решила, что хочу чуда и добра, мне повсюду стали попадаться ситуации, в которых проявляются лучшие человеческие черты. Это простые житейские истории, но в них столько смыслов и доброй энергии, что мне непременно захотелось поделиться ими с тобой, дорогой читатель.

На днях увидела, как на скамейку у моего подъезда присел паренек, совсем подросток. Поскольку на спине у него был узнаваемый бокс для доставки еды, стало ясно, что мальчишка работает курьером. Он вытащил купленный в магазине сэндвич, стал есть. Глядя на него, вспомнила, как сама подрабатывала в юношестве и как радовали участие и поддержка посторонних людей.

Я подошла к нему и предложила вынести горячего чаю, чтобы не есть всухомятку. Магомед – как выяснится позже, так зовут парня – засмущался, стал отказываться. «Ну вот, в кои-то веки хочешь сделать хорошее дело, и то не получилось», – разочарованно произнес­ла я. Увидев, что я расстроилась, парень тут же согласился: «Я бы с удовольствием попил горячего чаю в такой морозный день!»

Опрометью побежала домой, вытащила кем-то подаренный небольшой термос, заварила чай, бросила пару долек лимона и ложку меда и тоже бегом обратно: а вдруг курьер не дождался меня? Но он дождался. Кажется, ему особо и чай не нужен был. Он просто понял, как важно мне сделать что-то хорошее. Попив чаю, Магомед спросил мое имя, поблагодарил и, взвалив на спину свой бокс, пошел дальше доставлять заказы.

А через пару дней звонит соседка: «Тебя возле подъезда какой-то юноша спрашивает. Попросил передать тебе, чтобы спустилась». Ничего не понимая, вышла на улицу и вижу – это Магомед! Парень протянул мне завернутое в фольгу блюдо и сказал:

– Моя мама, увидев термос, который вы мне отдали, спросила, откуда он. Потом стала ругать за то, что я не взял ваш номер. Испекла наши национальные ингушские чапилики с творогом и наказала, чтобы я вас нашел и передал. А отец сказал, чтобы вы записали мой номер: если вам понадобится какая-нибудь помощь – мы поможем.

Чапилики от мамы Магомеда были очень вкусные и теплые. Но еще теплее стало от того, что мой ничего не стоящий порыв угостить чаем постороннего человека создал энергетическое поле благодарности между посторонними людьми, которые вдруг стали ближе друг к другу.

А какие светлые чувства настиг­ли всех казахстанцев, когда парень из Баянаула спас замерзающих на озере лебедей! Недавно по всем пабликам распространился пост алматинки, которая предложила встречать из роддомов матерей-одиночек с новорожденными детками, чтобы они не чувствовали себя один на один с этим миром в такой день. Аналогично стал поступать мужчина из Кызылорды: он забирает одиноких мамочек из роддома и привозит им самое необходимое для малышей: памперсы, пеленки, если надо – смеси для искусственного вскармливания.

Однажды психолог Розенталь провел эксперимент: учителям сказали, что некоторые ученики, которых на самом деле выбрали случайно, особо перспективные. И именно эти дети со временем стали учиться лучше – потому что от них ожидали большего и, соответственно, относились иначе.

Вывод: мы часто становимся теми, кем нас считают. А еще этот феномен подтверждает: красота в глазах смотрящего. И доброта. И тепло. И сочувствие. Если мы будем смотреть на этот мир вот так – с теплом, добротой, сочувствием, то и мир посмотрит на нас в ответ так же!

Давайте делать хорошие истории. Сами, понемногу, каждый день. Это не требует больших вложений. Зато какой чудесной стороной поворачивается к нам мир…