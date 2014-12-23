Интервью Хороший банк – тот, который соответствует ожиданиям заемщиков Татьяна БРАУН

– Болат Бидахметович, прежде всего хотелось бы узнать, какова будет роль БРК в реализации новой промышленной политики "Нұрлы жол"?



– Задачи, обозначенные в Послании "Нұрлы жол – путь в будущее", позволяют нам четче, эффективнее выстроить, структурировать свою деятельность в изменившихся условиях. В новой экономической политике особое внимание уделяется созданию индустриальной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры. При этом предусматривается интеграция ее с другими госпрограммами, в том числе с программой индустриально-инновационного развития (ГПИИР). И БРК, участвуя в реализации ГПИИР, по сути, обеспечивает достижение тех целей, которые определены Посланием, а именно – поддержка предпринимательства и развитие инфраструктуры.



Банк развития является одним из ключевых операторов государственной политики по развитию несырьевых секторов. Так, в ближайшие годы за счет фондирования из Нацио­нального фонда в сумме 75 миллиардов тенге через БРК в экономику Казахстана поступит 225 миллиардов тенге субсидированных долгосрочных кредитных ресурсов, включая 150 миллиардов тенге собственных средств Банка развития. Не менее 70% от суммы, предусмотренной для реализации проектов в рамках второй пятилетки индустриализации, Банк развития направит на финансирование перерабатывающих отраслей. Речь идет о металлургии, нефтепереработке и нефтехимии, производстве продуктов питания, автотранспорта, железнодорожной техники, машин и оборудования для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности и т.д.



Кроме того, за счет средств Нацфонда мы уже выделили тринадцати коммерческим банкам-партнерам 50 миллиардов тенге для последующего кредитования проектов исключительно в обрабатывающей промышленности на срок до 10 лет при номинальной ставке вознаграждения для конечных заемщиков не более 6% годовых.



– Какие проекты находятся в активе банка на сегодняшний день? Сколько проектов профинансировано в текущем году?



– По состоянию на 1 ноября текущего года на администрировании и финансировании БРК находится тридцать один инвестиционный проект и три экспортные операции с общей суммой займов более одного триллиона тенге. За 10 месяцев года Банком развития (с учетом дочерней компании "БРК-Лизинг") принято решение о финансировании одиннадцати инвестиционных проектов, лизинговых сделок и экспортных операций на общую сумму кредитных средств более 162 миллиардов тенге. В том числе три проекта представлены сферой инфраструктуры и восемь – обрабатывающей промышленностью.



Если говорить детально, то это такие крупные инфраструктурные проекты, как модернизация газораспределительной системы Южно-Казахстанской области, строительство аппаратно-программного комплекса, платформы связи вдоль железнодорожных линий (АО "Транстелеком"), расширение производства высокоуглеродистого феррохрома в Актюбинской области ("Казхром"), сборки автомобилей на "СарыаркаАвтоПром".



Это капиталоемкие проекты, синергия которых налицо. Например, кредитная линия на реализацию проекта АО "Транстелеком" позволит значительно расширить существующие каналы связи, а также увеличить скорость передачи данных. Всего за счет кредитных средств БРК будут построены и модернизированы 10 965 километров волоконно-оптических линий связи (строительство – 6 416 километров, модернизация – 4 549 километров) с учетом существующих потребностей АО "Қазақстан темiр жолы". В рамках данного проекта будут внедрены сложные и объемные системы автоматизации и информатизации с подключением всех линейных подразделений и объектов железнодорожного транспорта.



Проект "Алтел" по расширению сети LTE/GSM/UMTS позволит улучшить систему коммуникаций, а также довести Интернет до самых отдаленных аулов и сел. В настоящее время прорабатывается вопрос по финансированию проектов модернизации Павлодарского нефтехимического завода (проект на стадии утверждения) и Шымкентского НПЗ, что существенно снизит зависимость Казахстана от импорта качественного моторного топлива.



Банк не отстает от современных трендов и в преддверии выставки "ЭКСПО-2017" готов финансировать проекты по развитию как малой гидроэнергетики, так и нетрадиционной – солнечной и ветровой. На этапе рассмотрения в банке находится проект строительства солнечной электростанции.



За счет активизации кредитной деятельности динамично растет консолидированный ссудный портфель Банка развития – на 86% с начала года, на 31 октября текущего года, по предварительным данным, его объем составил 734 миллиарда тенге.



– БРК обновил свою стратегию. Но мы живем в изменчивом мире. Способен ли Банк развития адекватно реагировать на современные реалии финансового рынка и его глобальные тренды?



– Стратегия – это важный и основополагающий документ. Он будет корректироваться в соответствии с задачами, которые Правительство будет ставить перед БРК, холдингом "Байтерек", "дочкой" которого мы являемся. Современные реалии таковы, что кризис – это всегда углубление структурных проблем. Но в тоже время всегда вместе с появлением проблем появляются возможности для их решения, стимулы для развития. Поэтому задача банка – обеспечить возможность развития экономики нашей страны через поддержку жизнеспособных проектов.



Что касается Стратегии БРК, то в ней определены цели и ключевые направления развития на период 2014–2023 годов. Мы должны трансформировать банк в современный национальный институт развития, играющий значительную роль в создании конкурентоспособного несырьевого сектора экономики Казахстана, будучи при этом финансово устойчивой и динамичной банковской организацией.



– БРК профинансировал в рамках взаимодействия стран ШОС ряд проектов. Интересно, каких?



– Речь идет о четырех инвестиционных проектах общей стоимостью около 3,5 миллиарда долларов. При этом сумма выделенных кредитных средств со стороны БРК составила порядка 900 миллионов долларов. Это такие значимые для экономики Казахстана проекты, как строительство Казахстанского электролизного завода (вторая фаза), Мойнакской ГЭС, комплекса глубокой переработки нефти на Атырауском НПЗ, расширение морского порта Актау. Все эти проекты профинансированы за счет китайской кредитной линии в рамках инициатив ШОС.



Кроме того, в рамках ШОС прорабатывается вопрос участия банка в создании экономического пояса Великого шелкового пути. Эта инициатива Китая предполагает вовлечение нескольких десятков стран, которые расположены вдоль древнего маршрута. К тому же это полностью соответствует усилиям по развитию транспортной инфраструктуры, которые предпринимает Казахстан. В нашей стране завершается строительство автомагистрали Западная Европа – Западный Китай. В Казахстане активно ведется железнодорожное строительство, чтобы расширить транзитный потенциал для грузопотока из Китая в Европу.



Но не нужно думать, что в БРК задействован только китайский вектор сотрудничества. Банк развития, имея рейтинг на уровне суверенного, активно занимается привлечением денег на международных рынках капитала. Эта возможность позволяет банку обеспечивать достаточно конкурентные условия для кредитования наших заемщиков. БРК стал первым среди банков Центральной Азии, который разместил облигации на условиях исламского банкинга (облигации сукук).



– Эксперты отмечают усиление роли БРК по финансированию рискованных и технологически сложных индустриальных проектов. Не приведет ли это к аналогичной ситуации, в которой банк оказался в 2009 году?



– Финансируя проекты в отраслях, которые подвержены значительным рискам, – а это нефтехимия, машиностроение, металлургия – мы рискуем. Но для того мы и банк, чтобы анализировать эти риски и структурировать проекты таким образом, чтобы, во-первых, при любых обстоятельствах проект был реализован, во-вторых, банк ничего не потерял и в полной мере вернул средства, которые для этого выделялись.



Мы работаем только по крупным проектам, в частности, в обрабатывающих секторах. И наши риски концентрируются здесь. Поэтому задача менеджмента БРК как раз и состоит в том, чтобы четко отслеживать возможные риски и не превышать их допустимый уровень.



Если говорить о предыдущих периодах, то, безусловно, были ошибки как самого БРК, так и по "внешним" причинам. Так, БРК ранее принял на свой баланс ряд проблемных займов от банков второго уровня согласно решению Правительства. Практика "национализации убытков" подвела банк к опасной черте. БРК не должен быть организацией, которая "национализирует убытки". Риски должны остаться на тех компаниях, в результате деятельности которых эти проекты стали проблемными.



В настоящее время в рамках Кодекса о предпринимательстве внесен ряд поправок. Правительством отрабатывается целый ряд сопутствующих законодательных актов, в которые мы также внесли свои предложения. В данных законопроектах конкретизируются полномочия банка в случае, если он становится оператором по оздоровлению крупных инвестиционных проектов.



– Какова цель совместного/синдицированного проектного финансирования, предложенного БРК коммерческим банкам?



– Банк развития выступил с инициативой и обратился к БВУ с предложением совместно финансировать крупные проекты, которые соответствуют нашему мандату. В чем интерес банка? Софинансируя проекты с другими банками, мы делим риски. Это первое. Второе: мы можем улучшить экспертизу проектов, поскольку обращаемся здесь к опыту крупных банков. Мало профинансировать проект, срок жизни которого бывает очень долгим. Важно еще мониторить деятельность предприя­тия. Институционально БРК в этом ограничен – нет филиальной сети, мы не ведем текущие счета клиентов. И эта функция может быть реализована банком-партнером.



Интерес БВУ тоже очевиден. У нас есть "длинные" и более дешевые, чем у них, деньги. Вместе с нами они смогут, что называется, "замахнуться" на реализацию крупных и долгосрочных проектов. Но предстоит многое сделать, прежде чем начать сотрудничество. И прежде всего – внести изменения в нормативные акты. Сегодня у Национального банка есть полное понимание, что это необходимо сделать.



Простой пример приведу. В банке нужно иметь оригиналы документов по объектам, которые являются залоговым обеспечением. А если есть два банка, а оригинал один? Понятно, что это правило необходимо менять.



– Нефтехимия, нефтепереработка, металлургия испытывают на себе последствия мирового спада. Насколько вероятны привлечения инвестиций в эти отрасли?



– Несмотря на непростую ситуацию на глобальных рынках, нефтехимия, нефтепереработка, металлургия останутся для нас приоритетными. Конечно, здесь есть для нас риски. Но мы исходим прежде всего из структуры экономики. Наша страна нефтедобывающая.



Если хотим диверсифицировать нашу экономику, то должны уделять внимание развитию нефтепереработки, нефтехимии.



Если большой удельный вес экономики приходится на горнорудную отрасль, то диверсификация здесь означает создание более высоких переделов в металлургии. Необходимо работать по тем проектам, с которыми страна способна найти свою нишу в мировом разделении труда.



Что же касается рисков, то они есть в любой отрасли. Цены на нефть, продукцию горнорудной отрасли волатильные, но тем не менее востребованность в этих продуктах есть всегда. И в этом их плюс. Задача состоит в том, что необходимо правильно определить перспективы экономики, предприятия и проекта. И только в этом случае его финансировать.



– Что для вас значит "хороший банк"?



– С точки зрения банкира, хороший банк – это тот банк, который соответствует ожиданиям заемщика. Сейчас главный запрос рынка – это долго­срочные займы в национальной валюте. Возможности БРК в этой части с учетом государственной поддержки достаточно высокие.



Несмотря на сложности привлечения средств на международных рынках капитала, мы также будем стремиться удовлетворить запрос наших клиентов по финансированию в иностранной валюте.



– Что есть банковский успех с вашей точки зрения?



– Главный критерий в оценке банка – эффективность и надежность. Это определяет успех как банка, так и его управленцев. Хороший менеджер – тот, который позволит раскрыть потенциал каждого сотрудника, а значит, и всей организации. В свою очередь в организации должна быть система, при которой сотрудник хотел бы и мог бы с полной отдачей раскрыть свой потенциал. В принципе это то, что мы и пытаемся осуществить в БРК.



Мы планируем в следующем году провести аудит наших бизнес-процессов. Скорее всего, потребуются изменения в структуре банка, которые должны обеспечить более динамичное развитие и отвечать требованиям дня.