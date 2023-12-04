Хотели как лучше...

В Антикоре озвучили, что управление образования планировало купить солярку для потребностей школ и детских садов региона по 580 тенге за литр, в то время как средняя цена на тот момент составляла не более 250 тенге за литр. На месте же выяснилось, что такой факт действительно имел место, однако к коррупции он не имеет никакого отношения.

В управлении образования Костанайской области пояснили: все дело в том, что план государственных закупок на год грядущий формируется в декабре. А поскольку зимой пос­тавщики дизтоплива не дают ценовые предложения на лето, ведь еще сами не знают, сколько будет стоить литр солярки через несколько месяцев, то в план госзакупа была заложена текущая на тот момент цена – 580 тенге.

– Таким образом, для подвоза детей из отдаленных сел закупки 43 тысяч литров дизтоплива по цене 580 тенге были запланированы в декабре прошлого года исходя из ценового предложения для зимнего сезона. Весной 2023 года, когда и проводились конкурсы, были внесены изменения в годовой план госзакупок, и они произведены отделами образования исходя из цен, действующих в летний сезон, – в среднем по 295 тенге за литр. Сэкономленные средства перенаправлены на закупки других видов топлива, – уточнили в управлении образования Костанайской области.