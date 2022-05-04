«Хотелось бы быть казахом, блуждающим, как они, среди самого прекрасного в природе...»

Древняя Великая степь с ее богатой историей, уникальной кочевой культурой, традициями и опытом бытия долгое время была и во многом до сих пор остается загадкой для людей за пределами Центральной Азии. В то же время и абсолютной terra incognita эту землю назвать нельзя. С древних времен Великую степь посещали торговцы, миссионеры, дипломаты, исследователи, искатели приключений, которые оставили увлекательнейшие заметки о своих путешествиях, о местах, которые видели, о людях, с которыми общались. Эти материалы, собранные

во многих европейских архивах и источниках, стали основой книги Ника Филдинга «Путешественники в Великой степи».

В библиографии Ника Филдинга, британского журналиста, писателя, путешественника, упомянутая книга далеко не первая, связанная с Казахстаном.­ Но новый его труд стоит выделить особо. Книга «Путешественники в Великой степи. От папских эмиссаров к русской революции» – это результат уникального в своем роде исследования, целью которого было найти свидетельства западных путешественников, побывавших на землях, составляющих территорию современного Казах­стана.

Сам Ник Филдинг о Великой степи знает не понаслышке. Впервые в Центральной Азии он побывал, когда ему было чуть больше 20 лет, и к настоящему моменту объездил все страны региона (и многие из прилегаю­щих к нему). Казахстан – одна из тех стран, которые особо запали путешественнику в душу и которая уже долгое время остается в фокусе его интересов как исследователя. Он неоднократно посещал Казахстан, видел важные сакральные и исторические места, немало путешествовал по стране верхом.

Презентуя своих «Путешест­венников в Великой степи», переведенных на казахский и русский языки, в столице Казахстана, Ник Филдинг признался, что его всегда удивляло то, что при всем интересе к Шелковому пути в мире земли к северу от него, Великая степь остаются, по большей части, вне поля зрения исследователей и почти не известны широкой общественности. Информации о ней мало как в древних источниках, так и в современных исследованиях.

«Как быть с самой Великой степью?.. С обширными территориями, где Чингисхан собирал свои бесчисленные полчища перед тем, как отправиться на запад? С огромными водоемами – Арал, Балхаш, Алаколь и Зайсан, на которых до наших дней почти не видели лодок? С величественными горными хребтами – Алтай, Тарбагатай, Алатау и Тянь-Шань? Это не те имена собственные, которые отражаются в истории. Они остаются такими же, какими были всегда, – далекими, неизвестными и ревниво охраняющими свои многочисленные секреты. Это земля кочевников, бесплодная и суровая в центре, но с богатыми лугами, получающими живительную влагу многочисленных рек, текущих с гор.

…Это общество хранило и передавало множество эпических поэм и песен, прославляющих своих великих батыров (воинов). Однако до ХХ века нет никаких местных записей. Здесь вы не найдете обширных архивов, спрятанных в каком-нибудь пустынном укромном месте. Все, что известно, собрано по крупицам местной культуры, оскверненной и сломанной годами советского культурного вандализма, либо в редких голосах тех чужеземцев, которым довелось столкнуться с этой степной цивилизацией. В основном подобные встречи случались попутно, когда пилигримы направлялись в Индию, Китай, Тибет. Но были и путешественники, которые проявляли больше чем просто мимолетный интерес к жизни кочевников. Их заметки я и стремился включить в эту книгу», – пишет автор в предисловии.

Цели собрать под обложкой книги всю историю визитов западных путешественников в Великую степь у автора не было. Ник Филдинг выбрал тех, чьи истории показались ему наи­более интересными и незаслуженно забытыми, и «ограничил свою выборку свидетельствами тех, кто путешествовал со времен Чингисхана и не позднее 1920-х годов».

Одним из них был монах-францисканец Уильям Рубрук (в 1253–1255 годы). Как отмечает Ник Филдинг, он был первым западным путешественником, который серьезно описал буддизм и шаманизм, исповедуемые в этих землях, а также предоставил информацию о несторианской христианской церкви на Востоке. Собственно буддистов монах впервые встретил в городе Каялык (территория нынешней Алматинской области).

«В самом Кайлаке было три буддийских храма, в двух из которых Рубрук смог побывать лично. Похоже, что сначала монах принял их за примитивные христианские церкви, хотя люди, с которыми он разговаривал, считали иначе. Его описание одного из храмов кажется очень близким к описанию буддийского святилища: «Ибо за сундуком, который для них действует как алтарь и на который они ставят светильники и подношения, я мог видеть статую с крыльями, похожую на святого Михаила и других, похожих на епископов с пальцами, поднятыми как будто для благословения». Это действительно похоже на буддийских божеств и, возможно, на статуи самого Будды, часто изображаемого со сложенными подобным образом пальцами», – пишет Ник Филдинг.

Городище Каялык, точнее, его руины, в 2014 году внесено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (наряду с семью другими объектами, расположенными на Жетысуском отрезке Шелкового пути). В результате раскопок удалось установить, что в городе были не только описанные монахом Рубруком буддийские храмы, но и мечети, манихейский храм, несторианская христианская церковь. «Это свидетельствует о том, что правители ханства терпимо относились к самым разным верованиям», – добавляет Ник Филдинг.

Когда речь заходит о западных путешественниках, исследовавших Восток, первым на ум приходит имя итальянца Марко Поло. Сам он Великую степь не посещал, но зато здесь побывали отец и дядя легендарного путешественника – Никколо и Маффео. Как пишет автор книги, в 1260 году они отправились из Крыма на Черном море через юг России в Сарай на Волге, резиденцию Берке-хана, третьего сына Джучи, старшего сына Чингисхана, где пробыли почти год. Марко Поло же, судя по оставленным им подробным заметкам о жизни номадов, в своих путешествиях также довелось встречать кочевников Великой степи.

Еще один интересный персонаж, о путешествиях которого упоминается в книге Джона Филдинга, – это европейский авантюрист Джон Касл, побывавший с «миссией» у хана Абулхаира в 1736 году, в период, как бы сейчас сказали, большой гео­политической напряженности в регионе. Роль Касла в делах между Российской империей и казахскими ханами туманна, но заметки после себя он оставил увлекательнейшие. Он описывал свои встречи с Абулхаиром, охоту с беркутом, на которую его взяли, юрту хана и множество других деталей.

Ник Филдинг пишет: «Авантюрист пробыл среди казахов всего месяц, но сумел собрать очень много информации. Его описание каравана казахской семьи изумительно:

«У каждой семьи есть свой собственный караван, в котором их самая прекрасная дочь едет впереди на лучшей лошади и гордо ведет обоз. Она одета в очень дорогое платье, на голове у нее характерная остроконечная шляпка с серебряными украшениями, декорированная особым видом красного гусиного пера, с которого свисает маленький колокольчик. Она ведет первого верблюда, к которому привязан следующий, нагруженный коврами и другими предметами домашнего обихода. За этим верблюдом следует другой – с детьми, затем идут верблюды с юртой и другими вещами, а замыкают шествие лошади и овцы».

О самом хане Абулхаире Касл пишет, что тот был «крупного и выдающегося роста, с белым и румяным лицом, в котором было что-то очень дружелюбное, а также очень сильное и решительное, и он как никто другой во всей округе преуспел в стрельбе из лука». Автор также утверждает, что доблесть хана в бою привела к его руководству Младшим жузом, «но он не правит единолично, поскольку его политика отдается на суд старейшин, и его приказы гарантируют выполнение того, что одобрено старейшинами. Его прерогатива состоит в том, что он может быть высшим лицом в суде, но у него не более двух голосов, следовательно, все возникающие общественные вопросы, а также его решения тоже требуют согласования».

Целых две главы своей книги Ник Филдинг посвятил Томасу и Люси Аткинсонам, британской паре, которая «путешествовала по Центральной Азии дальше и дольше, чем все другие путешест­венники до или после нее».

За шесть лет Аткинсоны объе­хали Сибирь и Центральную Азию, в основном верхом. Они стали первыми европейцами, исследовавшими район Жетысу на территории нынешнего Восточного Казахстана. В 1848 году, когда супруги направлялись в степь, Люси была беременна и родила у подножия Алатау сына, которого назвали Алатау Там­шыбулак Аткинсон. Путешест­вие продолжилось уже втроем, ребенок выжил, благополучно вернулся вместе с родителями в Англию и прожил весьма интересную жизнь. А экстравагантное имя передавалось из поколения в поколение, и сегодня живут потомки Аткинсонов, нареченные Алатау, сообщает Ник Филдинг в книге.

Томас был отличным художником, так что оставил после себя не только заметки и книги, но и множество изображений местности и людей (он побывал в Центральной Азии трижды, жена сопровождала его в одном, самом длительном путешествии). Сама Люси также оформила свои путевые заметки в виде книги «Воспоминания о татарских степях», которую Ник Филдинг называет одним из самых ранних и лучших произведений о путешествиях, когда-либо написанных автором-женщиной.

«В такие ночи, как эти, кажется, будто живешь в стране духов, где все спокойно и безмятежно, вокруг ни единого звука. Иногда чувство печали закрадывается при мысли о том, что мы должны вернуться в суетливый мир со всеми его церемониями, заботами и проблемами; хотелось бы быть казахом, блуждающим, как они, среди самого прекрас­ного в природе, но тут приходит мысль, что это была бы праздная жизнь», – эти строки, который Ник Филдинг приводит в книге, Люси написала о времени, когда они с мужем находились на озере Алаколь.

Ник Филдинг подробно останавливается на предыстории грандиозного путешествия супругов, красноречиво передавая детали верхового перехода в многие тысячи километров, дав живописные описания местнос­ти, событий, свидетелями которых стали супруги, людей, с которыми они общались... Это путешествие, его история и люди, которые его совершили, действительно достойны такого пристального внимания.

Несмотря на уникальность истории Аткинсонов в целом, это не единственный пример «семейного» путешествия по Центральной Азии. Немногим ранее британской четы по землям нынешнего Казахстана путешест­вовала французская пара – Ксавье Оммер де Гель и его супруга Адель. Издавшие по итогам своей поездки книгу «Путешествие по степям Каспийского моря», супруги вглубь Великой степи не забиралась, но заметки о жизни кочевников можно встретить и в их работе, написанной, кстати, большей частью именно Адель.

Еще одна пара путешественников-супругов – Мари де ­Уйфальви-Бурдон и Шарль-Эжен Уйфальви де Мезоковезда, в ­70-80-х годах XIX века побывавшие с несколькими экспедициями в Центральной Азии. Мадам Мари показала себя как истинный «трэвел-блогер»! Наблюдательная молодая женщина подробно и с большим талантом описывала все, что видела, и, как отмечает Ник Филдинг, при любой возможности «отправляла депешу в Париж, где ее послания с нетерпением ждали в последнем выпуске ежемесячного журнала о путешествиях «Тюр дю Монд».

Одним же из первых франкоязычных путешественников XIX века в Центральной Азии, согласно найденной Ником Филдингом информации, был Анри Мозер, автор книги «Путешест­вие по Центральной Азии», в которой описал четыре своих вояжа по региону, два из которых – по землям Сырдарьи.

В книге Анри Мозер подробно рассказал о происхождении казахов, их внешности, одежде, быте. В Оренбурге путешественник, который увлеченно изу­чал казахский язык и обычаи, подру­жился с прямым потомком Абулхаира – Сулейманом Таукином, которого в своих заметках называет султаном.

«Сулейман был очень привязан ко мне во время моего пребывания в Оренбурге, и видя, что я с усердием изучаю казахский язык, пригласил меня поехать с ним в его аул и путешествовать по стране во время охоты. ...В прекрасный день мы совершили пешую прогулку и вошли в бескрайнюю казахскую степь. Нас сопровождали 30 казахов, среди которых были слуги султана, ведавшие нашими сменными лошадьми. Первая часть пути привела нас в Минавной двор, где каждый понедельник работает рынок под открытым небом с примерно 200 прилавками, где купцы продают казахам русские товары. Казахи даже торгуют верхом. Покупатель и продавец торгуются, по очереди поднимая руки. При каждом новом предложении покупатель хлопает по ладони продавца. Иногда это длится долго. Когда они соглашаются, они пожимают друг другу руки, и это значит, что сделка заключена», – приводит Ник Филдинг заметки Анри Мозера.

Не менее подробно путешест­венник описывает совместную с султаном трапезу и досуг, убранство юрты, богатую одежду любимой жены Сулеймана (и ее саму) и другие детали жизни казахов.

Привлекала Великая степь и ученых. В книге Ник Филдинг упоминает Петера Симона Палласа и его помощников, которые в 1760-х годах «начали процесс понимания научного значения Центральной Азии и классификации видов ее растений и животных»; Александ­ра фон Гумбольдта, который «по-настоящему обозначил регион на карте, опубликовав в 1843 году свой трехтомник «Центральная Азия»; Уильяма Бейтсона, одного из основателей науки генетики; Герберта Вуда, офицера британской армии, отправившегося изучать Аральское море.

В трудах последнего, кстати, есть почти пророческий пассаж об Арале: «Очень немногие цифры показывают, что удвоение объема воды, которую оно получает сейчас, вскоре снова повысит его уровень до состоя­ния перелива, в то время как, с другой стороны, если нынешнее снабжение было бы прекращено, всего около 90 лет хватило бы, чтобы полностью высушить озеро. Поскольку этот бассейн пополняется очень ограниченным количеством осадков, поддержание необходимого объема воды в водоеме практически зависит от единственного усло­вия: количество, сливаемое в него его притоками, должно быть равно количеству, которое испаряется с его поверхности».

Разумеется, каждый из ученых, путешествовавших по Великой степи, в своих заметках не ограничивался только сферой своих научных интересов, но и подробно описывал все, что привлекало их внимание: места,­ людей, еду, быт, традиции.

Книга объемом немногим меньше 400 страниц содержит истории десятков людей, посещавших Великую степь: это миссионеры и торговцы, дип­ломаты и авантюристы, ученые и путешественники. Цели у них были самыми разными, опыт пребывания разнился, но каждый из этих «трэвел-блогеров» оставил любопытные заметки о различных аспектах жизни людей в Великой степи с ­XIIІ по начало XX века. Это большое, потребовавшее от автора обширных поисков, исследование, уникальная документальная работа, которая при этом читается как увлекательный приключенческий роман.

«Путешественники в ­Великой степи» впервые были изданы на английском языке при поддерж­ке, в том числе, Посольства ­Казахстана в Великобритании и в 2020 году презентованы в Королевском географическом обществе в Лондоне. После по инициативе регионального проектного офиса «Рухани жаңғыру» и при поддержке акимата Алматинской области работа была переведена на казахский и русский языки, издание в марте 2022 года QazaqGeography презентовало в Национальной академической библиотеке в Нур-Султане.

Издана книга некоммерческим тиражом (по 500 экземпляров на казахском и русском языках), часть которого направлена в казахстанские библиотеки. И она стоит того, чтобы «расчехлить» (или завести) свой читательский билет.