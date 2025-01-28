Храните деньги в... биткоинах?

Курс биткоина достигнет 700 тыс. долларов. Дело в том, что суверенные инвестиционные фонды изучают возможность размещения до 5% своих средств в криптовалюте, что и приведет к значительному скачку цены. Такое мнение DL News высказал глава инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк.

фото из архива "КП"

По данным агрегатора CoinGecko, за последние семь дней курс биткоина, цена которого на вечерних торгах в Великобритании составляла 104 806 долларов, вырос почти на 8%. В 2024 году спотовый биткоин – биржевой фонд (ETF) стал лучшим дебютом в истории криптовалюты.

Другие руководители финансовых компаний также выражают оптимизм по поводу криптовалюты. «Если появятся правила, которые сделают биткоин полноценным инструментом, то банковская система будет активно участвовать в платежных операциях», – заявил в интервью CNBC генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихэн. Он предложил добавить криптовалюту в качестве платежного инструмента, подобно Apple Pay.

Стоит вспомнить, что в 2024 году аналитики предсказывали, что по крайней мере четыре крупнейших банка мира начнут предлагать клиентам услуги по хранению криптовалюты уже в этом году.