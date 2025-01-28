Храните деньги в... биткоинах?

Курс биткоина достигнет 700 тыс. долларов. Дело в том, что суверенные инвестиционные фонды изучают возможность размещения до 5% своих средств в криптовалюте, что и приведет к значительному скачку цены. Такое мнение DL News высказал глава инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк.
По данным агрегатора CoinGecko, за последние семь дней курс биткоина, цена которого на вечерних торгах в Великобритании составляла 104 806 долларов, вырос почти на 8%. В 2024 году спотовый биткоин – биржевой фонд (ETF) стал лучшим дебютом в истории криптовалюты.
Другие руководители финансовых компаний также выражают оптимизм по поводу криптовалюты. «Если появятся правила, которые сделают биткоин полноценным инструментом, то банковская система будет активно участвовать в платежных операциях», – заявил в интервью CNBC генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихэн. Он предложил добавить криптовалюту в качестве платежного инструмента, подобно Apple Pay.
Стоит вспомнить, что в 2024 году аналитики предсказывали, что по крайней мере четыре крупнейших банка мира начнут предлагать клиентам услуги по хранению криптовалюты уже в этом году.