Храните деньги в... биткоинах?

Общество
2
Подготовила Полина Федорова

Курс биткоина достигнет 700 тыс. долларов. Дело в том, что суверенные инвестиционные фонды изучают возможность размещения до 5% своих средств в криптовалюте, что и приведет к значительному скачку цены. Такое мнение DL News высказал глава инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк.

фото из архива "КП"

По данным агрегатора CoinGecko, за последние семь дней курс биткоина, цена которого на вечерних торгах в Великобритании составляла 104 806 долларов, вырос почти на 8%. В 2024 году спотовый биткоин – биржевой фонд (ETF) стал лучшим дебютом в истории криптовалюты.

Другие руководители финансовых компаний также выражают оптимизм по поводу криптовалюты. «Если появятся правила, которые сделают биткоин полноценным инструментом, то банковская система будет активно участвовать в платежных операциях», – заявил в интервью CNBC генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихэн. Он предложил добавить криптовалюту в качестве платежного инструмента, подобно Apple Pay.

Стоит вспомнить, что в 2024 году аналитики предсказывали, что по крайней мере четыре крупнейших банка мира начнут предлагать клиентам услуги по хранению криптовалюты уже в этом году.

#курс #биткоин #BlackRock

Популярное

Все
Бракованные новостройки
Зимняя сказка в Astana Ballet
Пожар на нефтебазе в Жезказгане ликвидирован
Из парка – в зоопарк
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Десантники спасли поселок от затопления в Алматинской области
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Регионы с общими климатическими проблемами должны сотрудничать для их решения
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Институциональное становление Академии наук завершено
Как поменять пищевые привычки детей?
Буренки нынче довольны
Работники охранного агентства «отжимали» бизнес у предпринимателей Алматы
Около ста семей стали обладателями квартир в Косшы
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
На улице – чище, на сердце – теплее
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Свыше 20 млн тенге вложила в фальшивую платформу жительница Костаная
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung

Читайте также

«Предупреждение» об опасном парацетамоле из Израиля распрос…
Казахстанцев предупредили об ужесточении миграционной полит…
В Актобе построили пять ФОКов
22 тонны изъятого мяса передала полиция в приют для животны…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]