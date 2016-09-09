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Хроника
Свежий выпуск
9 сентября 2016 г. 0:00
526
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00:00
До свидания, Ханчжоу! Впереди – Нагоя
01:30
О захвате земель, турвзносе и вывесках
01:00
Три казахстанских фильма, снятых режиссерами-дебютантами, номинированы на «азиатский Оскар»
00:30
Волевая победа
02:00
Большой потенциал малого бизнеса
02:30
Батареи просят тепла
03:00
Узаконь и подключайся
03:30
Аида Балаева: Многие вопросы требуют законодательного регулирования
04:00
Съезд лидеров мировых религий: от диалога к решениям
00:00
Из кабинета – в поле!
08:12
"Это ад": всплыли жуткие факты о подозреваемом в изнасиловании 3-летних сестер
01:30
В авангарде научных перемен
08:33
Израиль объявил о переходе страны в "состояние войны"
00:00
Аромат эпохи
00:00
Вовремя предупредить
02:00
Взгляд на энергетику Казахстана
00:30
В объективе – Тараз
03:00
Путь в агломерацию
01:00
Обхохочешься!
02:30
Педагогам – почет и признание
2 октября 2023 г. 13:30
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
2 октября 2023 г. 5:40
Пастбищ – море, а пасти негде?
6 октября 2023 г. 3:30
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
6 октября 2023 г. 15:28
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
6 октября 2023 г. 19:25
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
2 октября 2023 г. 11:36
Изнасилование мальчика в школе Алматы – комментарий комитета по охране прав детей
6 октября 2023 г. 21:11
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
6 октября 2023 г. 19:58
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
4 октября 2023 г. 4:30
Как накопить на квартиру подметая улицы?
6 октября 2023 г. 19:18
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
6 октября 2023 г. 18:36
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
6 октября 2023 г. 19:45
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
2 октября 2023 г. 8:37
20 новых многопрофильных больниц планируют построить в Казахстане
2 октября 2023 г. 6:00
Очередной отопительный сезон с ледяными батареями встретят жители многоквартирных домов Талгарского района
6 октября 2023 г. 18:51
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
6 октября 2023 г. 19:01
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
6 октября 2023 г. 18:13
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
3 октября 2023 г. 2:12
В театре «Астана Балет» идут последние приготовления к премьере национальной балетной сказки «От қыз»
4 октября 2023 г. 1:00
Не убивайте детство
6 октября 2023 г. 0:00
Ни дня без камеры
22 сентября 2023 г. 11:30
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
15 сентября 2023 г. 12:19
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
15 сентября 2023 г. 4:00
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
18 сентября 2023 г. 11:35
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
14 сентября 2023 г. 0:00
Когда волк не помощник
15 сентября 2023 г. 20:00
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
12 сентября 2023 г. 3:30
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
20 сентября 2023 г. 12:03
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
24 сентября 2023 г. 15:28
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
23 сентября 2023 г. 7:46
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
24 сентября 2023 г. 15:01
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
22 сентября 2023 г. 20:00
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
22 сентября 2023 г. 19:25
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
22 сентября 2023 г. 20:05
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
23 сентября 2023 г. 10:29
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
23 сентября 2023 г. 11:48
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
29 сентября 2023 г. 4:00
Все для счастливых пенсионеров
12 сентября 2023 г. 16:11
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
30 сентября 2023 г. 10:07
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
30 сентября 2023 г. 15:58
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
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Казахстанская правда
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6 октября 2023 г. 0:29
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