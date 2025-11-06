Выставка «Еркіндік пен үнсіздік» Ибрагима Исы собрала многочисленных почитателей его таланта. Это творческий псевдоним члена Союза художников РК, академика Национальной академии дизайна Ибрагима Исенова – мастера, для которого живопись стала формой внутренней свободы и умения говорить с тишиной.

фото автора

Уроженец живописного Зерендинского района, он с детства видел мир в ярких красках, пытался передать эту красоту на холсте. Следуя своей мечте, в 1989 году окончил художественно-графический факультет Аркалыкского педагогического института им. Ы. Алтынсарина.

Долгие годы художник преподавал в вузах, сегодня он обучает живописи детей в студии «Өнер» в пригородном селе Красный Яр. Несмотря на плотный график и рабочие цейтноты, он всегда находил время на кисть и мольберт. Картины Ибрагима Исы побывали в Испании, Марокко, Греции, на Мальте.

Все полотна, представленные в новой экс­позиции, написаны недавно. В них отражен результат его творческих поисков: портреты друзей, учеников, образы старшего поколения, в глазах которых читается мудрость, покой и доброта, исторические и мифологические сюжеты, абстракция. Представил мастер и две экспериментальные картины: один и тот же натюрморт, написанный акварелью и маслом.

– В анонсе выставки четко сформулирована ее миссия – популяризация национальных традиций, сохранение и приумножение духовных ценностей. Творчество Ибрагима Исы ее отражает: в картинах заключены идеи добра и гармонии, при этом в каждом портрете – характер, в сюжетных линиях – глубокая мысль. Словом, это творчество, на которое откликается душа, – сказала директор художественной школы города Кокшетау Юлия Желобкова.

– Он не боится экспериментировать, всегда в поиске – таким, собственно, и должен быть настоящий художник. Особая атмосфера царит и в студии у Ибрагима Исеновича, так как он видит личность в каждом ребенке, помогает раскрыться, не навязывая своего взгляда. Даже если кто-то не станет художником, видеть красоту мира он научится, – считает председатель областного филиала Союза художников Юрий Попов.

По словам самого мастера, выставка обращена преж­де всего к молодежи – будущему страны. Многие годы он старается обучать детей не только технике рисунка, а показать им, как вдохнуть в каждую работу жизнь, характер, идею, которую зритель обязательно сможет прочувствовать.

– Всегда говорю детям: «Я больше ваш друг, чем преподаватель». Без доверия и свободы творчества не бывает, – убежден Ибрагим Исенович.

И такой подход приносит плоды: 14 выпускников студии поступили в вузы на гранты, кто-то продолжает творческий путь в сфере дизайна. Победы на конкурсах и фестивалях для студийцев – дело привычное.