Художник, что рисует жизнь

82
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Выставка «Еркіндік пен үнсіздік» Ибрагима Исы собрала многочисленных почитателей его таланта. Это творческий псевдоним члена Союза художников РК, академика Национальной академии дизайна Ибрагима Исенова – мастера, для которого живопись стала формой внутренней свободы и умения говорить с тишиной.

фото автора

Уроженец живописного Зерендинского района, он с детства видел мир в ярких красках, пытался передать эту красоту на холсте. Следуя своей мечте, в 1989 году окончил художественно-графический факультет Аркалыкского педагогического института им. Ы. Алтынсарина.

Долгие годы художник преподавал в вузах, сегодня он обучает живописи детей в студии «Өнер» в пригородном селе Красный Яр. Несмотря на плотный график и рабочие цейтноты, он всегда находил время на кисть и мольберт. Картины Ибрагима Исы побывали в Испании, Марокко, Греции, на Мальте.

Все полотна, представленные в новой экс­позиции, написаны недавно. В них отражен результат его творческих поисков: портреты друзей, учеников, образы старшего поколения, в глазах которых читается мудрость, покой и доброта, исторические и мифологические сюжеты, абстракция. Представил мастер и две экспериментальные картины: один и тот же натюрморт, написанный акварелью и маслом.

– В анонсе выставки четко сформулирована ее миссия – популяризация национальных традиций, сохранение и приумножение духовных ценностей. Творчество Ибрагима Исы ее отражает: в картинах заключены идеи добра и гармонии, при этом в каждом портрете – характер, в сюжетных линиях – глубокая мысль. Словом, это творчество, на которое откликается душа, – сказала директор художественной школы города Кокшетау Юлия Желобкова.

– Он не боится экспериментировать, всегда в поиске – таким, собственно, и должен быть настоящий художник. Особая атмосфера царит и в студии у Ибрагима Исеновича, так как он видит личность в каждом ребенке, помогает раскрыться, не навязывая своего взгляда. Даже если кто-то не станет художником, видеть красоту мира он научится, – считает председатель областного филиала Союза художников Юрий Попов.

По словам самого мастера, выставка обращена преж­де всего к молодежи – будущему страны. Многие годы он старается обучать детей не только технике рисунка, а показать им, как вдохнуть в каждую работу жизнь, характер, идею, которую зритель обязательно сможет прочувствовать.

– Всегда говорю детям: «Я больше ваш друг, чем преподаватель». Без доверия и свободы творчества не бывает, – убежден Ибрагим Исенович.

И такой подход приносит плоды: 14 выпускников студии поступили в вузы на гранты, кто-то продолжает творческий путь в сфере дизайна. Победы на конкурсах и фестивалях для студийцев – дело привычное.

