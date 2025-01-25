И даже деньги не спасают

Закон и Порядок
58
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Зооволонтеры призывают усилить контроль за стерилизацией бродячих животных за счет бюджета

фото из архива "КП"

Активисты заявляют, что выявили факты, когда стерилизация выполнялась только на бумаге.

На всю область сейчас действует только один пункт временного содержания (ПВС) животных – располагается он на окраине Павлодара, рассчитан на 300 душ и в эти дни заполнен практичес­ки под завязку. Буквально через стенку от этого государственного объекта, построенного в начале прошлого года в рамках реализации закона об ответственном обращении с животными, располагается частный фонд «Доб­рые руки», который содержат волонтеры.

Они смогли оформить не только свой общественный фонд, но даже выкупить на аукционе землю, на которой и размещаются несколько последних лет. Участок обошелся недешево: хотя весь город знал, что на этой огороженной территории зооволонтеры спасают бездомных жучек и мурок, на торгах появились участники, которые неплохо подняли стартовую стоимость.

В итоге пришлось искать почти миллион тенге – руководитель фонда Надежда Гордова заняла эти деньги. Рассчитаться с долгом полностью пока не удается, ведь большая часть пожертвований от горожан идет на содержание постояльцев приюта. И если прежде сюда попадали собаки и кошки с улицы, то в прошлом году волонтеры вынуждены были забрать к себе на попечение и несколько десятков животных из пункта временного содержания, куда те попадали после отлова.

По закону после двух месяцев нахождения в ПВС собак (кошек тут нет) выпускают в естественную среду обитания. Пристроить за два месяца удается единицы (волонтеры считают, что сотрудники ПВС могли бы активнее заниматься поиском новых владельцев и хотя бы в соцсетях оперативно размещать информацию о своих подопечных, что делается не всегда). Вот и получается, что оставшихся возвращают на городские окраины, в дачные массивы или вообще за город.

– Мы забираем собак из пункта временного содержания, чтобы те не погибли. Во-первых, выживаемость щенков там мизерная, – говорит Надежда Гордова. – Два ветврача работают, но при этом лечение не предусмотрено. Вообще, я долго добивалась, чтобы меня пускали туда, ругалась, в итоге получила разрешение. По-хорошему, сотруднику пункта нужно работать в паре с волонтером. А вторая причина следующая: не раз мы находили мертвыми собак, уже выпущенных из ПВС, с подтверждающими бирками и чипами. Добились, чтобы хотя бы во время морозов животных не выпускали из ПВС, тем более в степь. Но их вывозят, например, в садоводства, а там есть факты отстрелов. И вот когда забрали убитую в дачном массиве собаку, оказалось, что она не стерилизованная!

Волонтеры с горечью рассуждают о том, что государство создало базу для реализации требований закона, выделяет на это немало средств, сотрудникам ПВС не приходится бегать в поиске финансов на корма и так далее. Но при этом качество работы здесь куда ниже, чем у волонтеров, а про борьбу за жизнь и здоровье собак речи и вовсе нет.

За работу павлодарского ПВС, который находится на балансе городского отдела ЖКХ и до сих пор не передан управлению ветеринарии, по сути, отвечают несколько структур. Непосредст­венно содержанием животных занимается ветеринарная станция Павлодара, плюс определены подрядчики по двум тендерам – для идентификации животных и для стерилизации и вакцинации. В прошлом году оба эти конкурса выиграл один предприниматель из столицы, к работе которого были претензии как у волонтеров, так и у заказчика – представителей управления ветеринарии.

– Нас возмущает тот факт, что туда зашли люди, которые про содержание животных ничего не знают. После стерилизации собаки содержались в холоде, на полу, даже без сена. Когда увидели, что есть нестерилизованные животные, которые по документам стерильны, то начали задавать вопросы: а может, они и от бешенства не привиты? – продолжает Надежда. – В ответ на наши претензии услышали: не верите – делайте анализ. А он стоит 200 тысяч. Но ведь можно все работы фиксировать на видео. У меня сейчас шесть собак из ПВС, которые в течке. Была собака вообще без шва. В общем, мы добивались, чтобы подрядчика признали по суду недобросовестным, но, к сожалению, с ним просто расторгли договор.

В управлении ветеринарии признают, что есть нерешенные проблемы с организацией работы ПВС, однако в суд идти бессмысленно.

– С подрядчиком мы договоры расторгли в начале ноября 2024 года, потому что были жалобы. Писали претензии, чтобы он устранил замечания, например, по условиям для послеоперационного содержания. Но в суд подать не могли, так как нигде не прописано, какими именно должны быть эти условия и каким образом лучше проводить стерилизацию, – говорит руководитель отдела ветеринарии и лицензирования управления ветеринарии Павлодарской области Галым Бейсенов.

Откровенно говоря, у госслужащего связаны руки – по вопросу организации этих работ просто нет качественных нормативно-правовых актов с детализированными действиями. Различные утвержденные правила – по содержанию, идентификации, стерилизации животных – написаны уж слишком широкими понятиями. Тем не менее ПВС в Павлодаре работает.

– В прошлом году отловили для помещения в пункт временного содержания 1 166 животных. Вакцинировали и стерилизовали 203 собаки, после в естественную среду выпустили 164, 189 передали новым владельцам, 78 – волонтерам, четыре погибли, – приводит статистику Галым Бейсенов. – Сейчас в ПВС находятся 302 собаки, в том числе 49 щенков. Из этих оставшихся животных 16 уже условно переданы новым владельцам, их просто еще не успели забрать. Много собак сбежали – вначале там были широкие решетки, но этот вопрос мы решили, правда, псы и вольеры умудрялись ломать.

Галым Бейсенов подчеркивает, что подрядчику заплатили именно за выполненные им работы – 4 млн 128 тыс. тенге за 200 стерилизованных и вакцинированных собак (хотя изначально закладывались средства более 27 млн на 1 800 животных) и еще 831 тыс. (из запланированных 7,9 млн) за 289 идентифицированных животных. Единственное, что освоили полностью из плана – это 10 млн тенге, которые были направлены для получения доступа к информационной системе TANBA для жителей и клиник Павлодарской области (на этой платформе ведется учет животных).

В этом году уже объявлялся конкурс на стерилизацию и вакцинацию бродячих животных в ПВС, но желающих участвовать в нем не нашлось – он был признан несостоявшимся. Конкурсные процедуры по идентификации и учету животных продолжаются. Как будет выстроена работа в ближайшие месяцы, предсказать сложно, потому что многое зависит от ответственности подрядчиков.

– Мы требовали фиксировать на видео процесс стерилизации и загружать эти данные на портал TANBA, но туда можно залить лишь небольшие по объе­му файлы, – продолжает Галым Бейсенов. – И нужно понимать, что при составлении техспецификации конкурсов я основываюсь на утвержденных правилах стерилизации и вакцинации, а там нет конкретики – что такое послеоперационное содержание, в каких оно должно проходить условиях, от каких именно болезней вакцинировать животное и так далее.

Несмотря на это, в техспецификации этого года мы постарались прописать новые детали, например, о том, что после операции собаки должны содержаться в помещении, где температура не ниже нуля градусов. Более того, включили и такое требование – проводить стерилизацию методом полного удаления репродуктивных органов. Только этот способ позволит нам в случае чего проверить, действительно ли выполнена работа подрядчиком. К тому же своры кобелей не будут бегать за стерилизованными таким образом сучками. Но, откровенно говоря, подрядчик может оспорить этот вопрос, потому что в нормативных документах подобной конкретики нет.

Отметим, что на 2025 год для временного содержания животных в Павлодарской области выделено 58,8 млн тенге, для идентификации 1 886 животных – свыше 19,2 млн (10 млн из которых вновь направят на доступ к TANBA), еще почти 30 млн – на вакцинацию и стерилизацию 1 238 животных. Плюс к этому в бюджете заложены 7 млн для чипирования домашних питомцев жителей области из социально уязвимых групп, а также 6,8 млн – на отлов и уничтожение бродячих животных в тех случаях, когда они представляют опасность для человека.

#волонтеры #животные #зооволонтеры #стерилизация #ПВС

Популярное

Все
Украли миллиарды по фиктивным документам
Ждем дебюта на «Стэмфорд Бридж»
За Деда Мороза обидно
Вечер русского романса состоялся в Таразе
В Атырау установили памятник собаке по кличке Пшон
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Самая длинная пешеходная улица станет и самой красивой
И даже деньги не спасают
На повестке дня – международные соглашения
Время рабочих профессий
Рассмотрен макроэкономический прогноз
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram
Был верен своему слову
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
К паводкам готовимся заранее
Токаев поздравил Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской государственной границе
Закон РК О ратификации поправок в пункт 1 статьи 12 Соглашения об учреждении ЕБРР с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции
Биатлонист Никита Акимов принес Казахстану третье золото Универсиады
Сорвали сроки сдачи
В столице чествовали народных любимцев
Стали известны победители Жаутыковской олимпиады
Закон РК О ратификации поправок в статью 1 Соглашения об учреждении ЕБРР, позволяющих осуществить ограниченное и постепенное распространение географического охвата операций банка на страны Африки к югу от Сахары и Ирак
Спасатели вызволили мужчин из искорёженного автомобиля в Астане
Инаугурация Трампа: церемонию перенесут в помещение из-за холодов
Городок достроят со второй попытки
Минздрав сообщил о результатах работы системы по маркировке лекарств
Завод по производству ветрогенераторов строится в Жетісу
Израиль утвердил сделку с ХАМАС
Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на полгода
В столице взлетела цена на картофель: что говорят в акимате
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году

Читайте также

Украли миллиарды по фиктивным документам
Псевдоблогеры вымогали деньги у казахстанцев
Около 70 беглецов экстрадировали в Казахстан за год
Почти 250 ложных звонков о бомбе сделали казахстанцы в 2024…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]