И даже деньги не спасают

Активисты заявляют, что выявили факты, когда стерилизация выполнялась только на бумаге.

На всю область сейчас действует только один пункт временного содержания (ПВС) животных – располагается он на окраине Павлодара, рассчитан на 300 душ и в эти дни заполнен практичес­ки под завязку. Буквально через стенку от этого государственного объекта, построенного в начале прошлого года в рамках реализации закона об ответственном обращении с животными, располагается частный фонд «Доб­рые руки», который содержат волонтеры.

Они смогли оформить не только свой общественный фонд, но даже выкупить на аукционе землю, на которой и размещаются несколько последних лет. Участок обошелся недешево: хотя весь город знал, что на этой огороженной территории зооволонтеры спасают бездомных жучек и мурок, на торгах появились участники, которые неплохо подняли стартовую стоимость.

В итоге пришлось искать почти миллион тенге – руководитель фонда Надежда Гордова заняла эти деньги. Рассчитаться с долгом полностью пока не удается, ведь большая часть пожертвований от горожан идет на содержание постояльцев приюта. И если прежде сюда попадали собаки и кошки с улицы, то в прошлом году волонтеры вынуждены были забрать к себе на попечение и несколько десятков животных из пункта временного содержания, куда те попадали после отлова.

По закону после двух месяцев нахождения в ПВС собак (кошек тут нет) выпускают в естественную среду обитания. Пристроить за два месяца удается единицы (волонтеры считают, что сотрудники ПВС могли бы активнее заниматься поиском новых владельцев и хотя бы в соцсетях оперативно размещать информацию о своих подопечных, что делается не всегда). Вот и получается, что оставшихся возвращают на городские окраины, в дачные массивы или вообще за город.

– Мы забираем собак из пункта временного содержания, чтобы те не погибли. Во-первых, выживаемость щенков там мизерная, – говорит Надежда Гордова. – Два ветврача работают, но при этом лечение не предусмотрено. Вообще, я долго добивалась, чтобы меня пускали туда, ругалась, в итоге получила разрешение. По-хорошему, сотруднику пункта нужно работать в паре с волонтером. А вторая причина следующая: не раз мы находили мертвыми собак, уже выпущенных из ПВС, с подтверждающими бирками и чипами. Добились, чтобы хотя бы во время морозов животных не выпускали из ПВС, тем более в степь. Но их вывозят, например, в садоводства, а там есть факты отстрелов. И вот когда забрали убитую в дачном массиве собаку, оказалось, что она не стерилизованная!

Волонтеры с горечью рассуждают о том, что государство создало базу для реализации требований закона, выделяет на это немало средств, сотрудникам ПВС не приходится бегать в поиске финансов на корма и так далее. Но при этом качество работы здесь куда ниже, чем у волонтеров, а про борьбу за жизнь и здоровье собак речи и вовсе нет.

За работу павлодарского ПВС, который находится на балансе городского отдела ЖКХ и до сих пор не передан управлению ветеринарии, по сути, отвечают несколько структур. Непосредст­венно содержанием животных занимается ветеринарная станция Павлодара, плюс определены подрядчики по двум тендерам – для идентификации животных и для стерилизации и вакцинации. В прошлом году оба эти конкурса выиграл один предприниматель из столицы, к работе которого были претензии как у волонтеров, так и у заказчика – представителей управления ветеринарии.

– Нас возмущает тот факт, что туда зашли люди, которые про содержание животных ничего не знают. После стерилизации собаки содержались в холоде, на полу, даже без сена. Когда увидели, что есть нестерилизованные животные, которые по документам стерильны, то начали задавать вопросы: а может, они и от бешенства не привиты? – продолжает Надежда. – В ответ на наши претензии услышали: не верите – делайте анализ. А он стоит 200 тысяч. Но ведь можно все работы фиксировать на видео. У меня сейчас шесть собак из ПВС, которые в течке. Была собака вообще без шва. В общем, мы добивались, чтобы подрядчика признали по суду недобросовестным, но, к сожалению, с ним просто расторгли договор.

В управлении ветеринарии признают, что есть нерешенные проблемы с организацией работы ПВС, однако в суд идти бессмысленно.

– С подрядчиком мы договоры расторгли в начале ноября 2024 года, потому что были жалобы. Писали претензии, чтобы он устранил замечания, например, по условиям для послеоперационного содержания. Но в суд подать не могли, так как нигде не прописано, какими именно должны быть эти условия и каким образом лучше проводить стерилизацию, – говорит руководитель отдела ветеринарии и лицензирования управления ветеринарии Павлодарской области Галым Бейсенов.

Откровенно говоря, у госслужащего связаны руки – по вопросу организации этих работ просто нет качественных нормативно-правовых актов с детализированными действиями. Различные утвержденные правила – по содержанию, идентификации, стерилизации животных – написаны уж слишком широкими понятиями. Тем не менее ПВС в Павлодаре работает.

– В прошлом году отловили для помещения в пункт временного содержания 1 166 животных. Вакцинировали и стерилизовали 203 собаки, после в естественную среду выпустили 164, 189 передали новым владельцам, 78 – волонтерам, четыре погибли, – приводит статистику Галым Бейсенов. – Сейчас в ПВС находятся 302 собаки, в том числе 49 щенков. Из этих оставшихся животных 16 уже условно переданы новым владельцам, их просто еще не успели забрать. Много собак сбежали – вначале там были широкие решетки, но этот вопрос мы решили, правда, псы и вольеры умудрялись ломать.

Галым Бейсенов подчеркивает, что подрядчику заплатили именно за выполненные им работы – 4 млн 128 тыс. тенге за 200 стерилизованных и вакцинированных собак (хотя изначально закладывались средства более 27 млн на 1 800 животных) и еще 831 тыс. (из запланированных 7,9 млн) за 289 идентифицированных животных. Единственное, что освоили полностью из плана – это 10 млн тенге, которые были направлены для получения доступа к информационной системе TANBA для жителей и клиник Павлодарской области (на этой платформе ведется учет животных).

В этом году уже объявлялся конкурс на стерилизацию и вакцинацию бродячих животных в ПВС, но желающих участвовать в нем не нашлось – он был признан несостоявшимся. Конкурсные процедуры по идентификации и учету животных продолжаются. Как будет выстроена работа в ближайшие месяцы, предсказать сложно, потому что многое зависит от ответственности подрядчиков.

– Мы требовали фиксировать на видео процесс стерилизации и загружать эти данные на портал TANBA, но туда можно залить лишь небольшие по объе­му файлы, – продолжает Галым Бейсенов. – И нужно понимать, что при составлении техспецификации конкурсов я основываюсь на утвержденных правилах стерилизации и вакцинации, а там нет конкретики – что такое послеоперационное содержание, в каких оно должно проходить условиях, от каких именно болезней вакцинировать животное и так далее.

Несмотря на это, в техспецификации этого года мы постарались прописать новые детали, например, о том, что после операции собаки должны содержаться в помещении, где температура не ниже нуля градусов. Более того, включили и такое требование – проводить стерилизацию методом полного удаления репродуктивных органов. Только этот способ позволит нам в случае чего проверить, действительно ли выполнена работа подрядчиком. К тому же своры кобелей не будут бегать за стерилизованными таким образом сучками. Но, откровенно говоря, подрядчик может оспорить этот вопрос, потому что в нормативных документах подобной конкретики нет.

Отметим, что на 2025 год для временного содержания животных в Павлодарской области выделено 58,8 млн тенге, для идентификации 1 886 животных – свыше 19,2 млн (10 млн из которых вновь направят на доступ к TANBA), еще почти 30 млн – на вакцинацию и стерилизацию 1 238 животных. Плюс к этому в бюджете заложены 7 млн для чипирования домашних питомцев жителей области из социально уязвимых групп, а также 6,8 млн – на отлов и уничтожение бродячих животных в тех случаях, когда они представляют опасность для человека.