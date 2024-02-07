...И мусор сгодится Экономика 7 февраля 2024 г. 4:30 2 Асет Сыздыков В Казахстане планируют повысить процент переработки твердых бытовых отходов до 40% к 2030 году. фото из архива "КП" В ходе брифинга в СЦК министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что в стране ежегодно образуется около 4,5 млн тонн коммунальных отходов. Большую их часть из-за отсутствия повсеместного раздельного сбора, недостаточных мощностей по сортировке и переработке просто зарывают на полигонах ТБО. – Согласно Концепции по переходу Казахстана к «зеленой» экономике, мы должны к 2030 году обеспечить 100% жителей услугой по вывозу отходов и достичь 40% их переработки с нынешних 24%, – сообщил Ерлан Нысанбаев. По его словам, местные акиматы ответственны за управление коммунальными отходами. Так, раздельный сбор используется в 130 населенных пунктах республики. В 103 из них работают сортировочные линии либо ведется ручная сортировка. В целом в 2023 году в Казахстане насчитывалось 3 016 полигонов ТБО, и только 20,6% из них соответствуют экологическим и санитарным нормам. – Совместно с акиматами и центральными государственными органами прорабатывается механизм по оформлению действующих полигонов ТБО в малых и отдаленных населенных пунктах. В частности, обсуждаются обязательные минимальные экологические, санитарно-эпидемиологические и строительные требования к данным местам. Они должны включать, например, наличие ограждения, весового оборудования, водоохранной и санитарной защитных зон, дозиметрического контроля, – пояснил спикер. Кроме того, местные акиматы разрабатывают программы по управлению коммунальными отходами, в том числе для привлечения инвесторов. В данных документах, по словам Ерлана Нысанбаева, будут учтены территориальные проблемы и особенности регионов. В ходе брифинга представители Минэкологии сообщили о запуске автоматизированной системы EcoQolday. Она призвана поддержать предприятия, которые занимаются сбором, транспортировкой и переработкой отходов. Как отметил председатель правления АО «Жасыл даму» Ержан Сарсенбай, эта мера облегчит бизнес-процессы в сфере управления отходами. Работа в системе распределена на роли: тех, кто, собственно, служит источником отходов, их сборщиков, транспортировщиков и переработчиков. – При образовании отходов физические или юридические лица могут зарегистрироваться в системе через мобильное приложение и подать заявку на их продажу. Далее сборщики предлагают свою цену и выкупают отходы у того, кто их первично получил. В течение месяца сборщик, отображая данные в EcoQolday, собирает отходы и размещает объявления о готовности продать таковые отечественным переработчикам. В свою очередь те предлагают собственные цены на выкуп, – объяснил процедуру спикер. После завершения работы сборщики и переработчики вправе в установленные сроки направить отчеты оператору, на основании которых и будут осуществляться выплаты. В нынешнем году на субсидирование предусмотрено 7,6 млрд тенге. Как отметили в министерстве, заявки на регистрацию в системе уже могут подавать все заинтересованные предприниматели. #экология #переработка #брифинг #мусор #ТБО #СЦК