...И мусор сгодится

В ходе брифинга в СЦК министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что в стране ежегодно образуется около 4,5 млн тонн коммунальных отходов. Большую их часть из-за отсутствия повсеместного раздельного сбора, недостаточных мощностей по сортировке и переработке просто зарывают на полигонах ТБО.

– Согласно Концепции по переходу Казахстана к «зеленой» экономике, мы должны к 2030 году обеспечить 100% жителей услугой по вывозу отходов и достичь 40% их переработки с нынешних 24%, – сообщил Ерлан Нысанбаев.

По его словам, местные акиматы ответственны за управление коммунальными отходами. Так, раздельный сбор используется в 130 населенных пунктах республики. В 103 из них работают сортировочные линии либо ведется ручная сортировка.

В целом в 2023 году в Казахстане насчитывалось 3 016 полигонов ТБО, и только 20,6% из них соответствуют экологическим и санитарным нормам.

– Совместно с акиматами и центральными государст­венными органами прорабатывается механизм по оформлению действующих полигонов ТБО в малых и отдаленных населенных пунк­тах. В частности, обсуж­даются обязательные минимальные экологические, санитарно-эпидемиологические и строительные требования к данным местам. Они должны включать, например, наличие ограждения, весового оборудования, водоохранной и санитарной защитных зон, дозиметрического контроля, – пояснил спикер.

Кроме того, местные акиматы разрабатывают прог­раммы по управлению коммунальными отходами, в том числе для привлечения инвесторов. В данных документах, по словам Ерлана Нысанбаева, будут учтены территориальные проблемы и особеннос­ти регионов.

В ходе брифинга представители Минэкологии сообщили о запуске автоматизированной системы EcoQolday. Она призвана поддержать предприятия, которые занимаются сбором, транспортировкой и переработкой отходов. Как отметил председатель правления АО «Жасыл даму» Ержан Сарсенбай, эта мера облегчит бизнес-процессы в сфере управления отходами. Работа в системе распределена на роли: тех, кто, собственно, служит источником отходов, их сборщиков, транспортировщиков и переработчиков.

– При образовании отходов физические или юридичес­кие лица могут зарегистрироваться в системе через мобильное приложение и подать заявку на их продажу. Далее сборщики предлагают свою цену и выкупают отходы у того, кто их первично получил. В течение месяца сборщик, отображая данные в EcoQolday, собирает отходы и размещает объявления о готовности продать таковые отечественным переработчикам. В свою очередь те предлагают собственные цены на выкуп, – объяснил процедуру спикер.

После завершения работы сборщики и переработчики вправе в установленные сроки направить отчеты оператору, на основании которых и будут осуществляться выплаты. В нынешнем году на субсидирование предусмот­рено 7,6 млрд тенге.

Как отметили в министерстве, заявки на регистрацию в системе уже могут подавать все заинтересованные предприниматели.