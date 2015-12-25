​И вам того же!

Есть чему удивляться! Есть! Ведь Новый год – один из тех редких праздников, который единодушно отмечается всем семимиллиардным населением Земли, сплачивая всех и вся, независимо от национальности, вероисповедания и цвета кожи. Праздник один, а «отмечания» у всех разные.
В качестве небольшого отступления стоит заметить, что Новый год – это не только «перевал» из 31-го в первое. Это всего лишь один из нескольких «новых годов», празднуемых разными народами. Помимо него существует масса религиозных и традиционных дней переключения со старого на новое, щедро рассыпанных по всему календарю. Счастливчиками в этом отношении можно назвать жителей экзотической Индии. Им редкостно повезло. В стране отмечается аж четыре Новых года! В марте – в южных штатах, в апреле – в северных, в июле-августе – в Керале, а в октябре – в западных провинциях.
Неизменные атрибуты праздника – яркие ткани, оранжевые флаги, мириады фонариков, фрукты и сладости.
Чинно и благородно, не ударяясь в экзотику, встречают Новый год в Европе, но, разумеется, не без местных симпатичных странностей. Итальянцы любят в новогоднюю ночь выбрасывать старый хлам, причем непременно из окон. Считается, что чем больше житель Апеннин выкинет старого барахла, тем ощутимее будет удача в наступающем году. Думается, первыми будут здесь «осчастливлены» нечаянные прохожие…
Избавившись от старья под Новый год, итальянцы чинно и благородно встречают Рождество с непременным сжиганием рождественского полена.
А у парижан своя «фишка» – Эйфелева башня. Эта железная красавица служит здесь и курантами, и Снегурочкой одновременно. В последние секунды уходящего года ажурная мадемуазель гаснет, а с первыми мгновениями года наступающего расцветает ослепительной феерией огней.
Нельзя не сказать и о французском Деде Морозе – Пер Ноэле, который приходит в новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских башмаках. Тот, кому достается боб, запеченный в новогодний пирог, получает титул «бобового короля», и в праздничную ночь все подчиняются его приказам.
Ньюйоркцы встречают Новый год на Таймс-Сквер. Дождавшись заветных 00:00 на световом табло Большого Яблока, водители что есть силы давят на клаксон. А пешеходы – что есть силы целуются. Так что приятнее оказаться в этот момент «безлошадным». Болгары же с приближением Нового года на несколько минут гасят все огни в доме. Для новогодних поцелуев. Разумеется, тайных, ибо факт лобзаний скроет тьма.
А вот испанцы сопровождают новогодний бой часов поеданием винограда. По ягодке на каждый удар. Тому, кто успеет затолкать в себя все 12 виноградин, в наступающем году обязательно повезет. Кстати, это не так легко, как кажется. Ведь виноград в Испании крупный. Можно выйти из положения, купив гроздь микроскопического кишмиша, правда, существуют опасения, что и удача придет пропорционально размеру ягод.
Немало новогодних диковинностей и фантазий в «копилке» жителей Африки, Южной Америки и Австралии. Экзотическая обстановка «по умолчанию» плюс самобытные торжества – вот формула новогодних торжеств в южных странах. Кенийцы, например, празднуют приход Нового года у воды. Считается, что купание в водоеме смоет все старые неудачи и проложит дорогу будущим успехам. По такому же принципу жители Судана спешат к берегам Нила. Воды великой реки должны гарантированно унести плохое и доставить хорошее.
Бразилия, Аргентина и соседние «карнавальщики» традиционно ознаменовывают приход Нового года вихрем оборок и перьев, сиянием фальшивых бриллиантов и обилием почти полностью обнаженных тел. Словом, устраивают пышные праздничные шествия, кои, как известно, и составляют суть жизни каждого уважающего себя латиноамериканца.
В Колумбии главный герой новогоднего карнавала Старый год разгуливает на высоких ходулях и рассказывает детям смешные истории. Папа Паскуале – колумбийский Дед Мороз – устраивает фейерверки.
Серферская Австралия и на Новый год не забывает о своих туристических приманках: Дед Мороз здесь появляется из пены морской в плавках при бороде и красном колпаке и несется к берегу на гребне бирюзовой волны на доске для серфинга. Мешок с подарками досадно отсутствует – равновесие нужно сохранить. Встречают Санта Клауса тоже в купальных костюмах, лежа на надувных матрацах. Да и можно ли одеться иначе в сорокаградусную жару? А с приходом Нового года гавань Сиднея озаряется одним из самых знаменитых фейерверков мира. Тут уж одеваться приходится поприличней.
В Мексике Новый год встречают огнем праздничных фейерверков, стрельбой из ракетниц, звоном особых новогодних бубенчиков. А детям в полночь вручают вкусные пряничные куклы.
На Кубе всепланетный новогодний бой часов короче на один удар. Вместо 12 раз куранты бьют 11. Связано это с тем, что в самый момент наступления Нового года полагается отдыхать, тогда и грядущий год будет лишен изматывающей работы и наполнен благословенным отдыхом. Поэтому и курантам делают поблажку – разрешают немного «помолчать». Вот вам и социализм в действии.
И это еще не все кубинские причуды. Здесь перед наступлением Нового года наполняют все кувшины, ведра, тазы и миски водой и в полночь воду выливают из окон. Так уходящему году желают светлого, как вода, пути.
В Англии, кроме елки, дом украшается веточками омелы. Букетики омелы есть даже на лампах и люстрах, и по обычаю вы можете поцеловать человека, стоящего в середине комнаты под букетиком омелы.
А в Шотландии и Ирландии, когда стрелки часов приближаются к 12, хозяин открывает двери своего дома и держит их открытыми до тех пор, пока не прозвучит последний удар. Так выпускают Старый год и впускают Новый год.
В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Люцию. Ее наряжают в белое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Люция приносит подарки детям и лакомства домашним животным. Кошке – сливки, собаке – сахарную косточку, ослику – морковь.
В Японии в новогоднюю ночь 108 раз звонят в колокола. Каждый удар колокола соответствует одному из пороков. Всего их шесть – жадность, глупость, злость, легкомыслие, нерешительность и зависть, однако у каждого порока есть 18 различных оттенков, что в сумме и составляет 108 ударов колокола.
Своеобразно встречают Новый год в Мьянме, Таиланде и Лаосе. Здесь праздник наступает в самое жаркое время года, поэтому его приход отмечается так называемым «фестивалем воды», когда люди при встрече поливают друг друга водой. Традиция обливания водой – это своего рода пожелание счастья в Новом году.
В Германии в ночь под Новый год люди составляют прогноз погоды на весь следующий год. А делают это так: на стол кладут 12 луковиц с отрезанной верхушкой, внутри луковиц делают углубление, в которое насыпают соль. Как только часы пробьют полночь – прогноз готов. Луковицы, которые «съели» всю соль, означают дождливые месяцы. А те, в которых соль осталась, – сухие.
В Бразилии Новый год отмечают пушечными выстрелами, звоном колокольчиков, сиренами, клаксонами автомобилей, криками, стуками. Все стараются наделать как можно больше шума и таким необычным путем «задобрить» Новый год.
В Румынии в новогодние пироги принято запекать различные маленькие сюрпризы – мелкие деньги, фарфоровые фигурки, колечки, стручки горького перца.... Если найдешь в пироге кольцо, то по старинному поверью это означает, что Новый год принесет тебе много счастья. А если перец? Все посмеются над обладателем такой находки, ему же придется только всплакнуть.
Во Вьетнаме Новый год встречают тоже ночью. С наступлением сумерек вьетнамцы разводят костры в парках, садах или на улицах. У костров собираются несколько семей. На углях готовятся особые лакомства из риса. В эту ночь забываются все ссоры, прощаются все обиды.
А теперь давайте переместимся в Панаму и Либерию. Жители этих стран встречают Новый год в невообразимом гвалте. Одни отпугивают злые силы, стуча в таз; другие стараются «выкричать» все, что было плохого в минувшем году и громко похвалить то, что было хорошего. Третьи встречают Новый год, оглушительно горланя песни.
Своеобразно встречают Новый год в Венгрии. На новогоднем столе венгров вы не найдете блюд, приготовленных из птицы, ведь по поверью вместе с ней из дома может улететь и счастье. В предновогодние дни с прилавков венгерских магазинов исчезают детские свистки, дудочки, трубы. По народному поверью пронзительный и не всегда приятный звук этих незамысловатых музыкальных инструментов отгоняет от жилища злых духов и призывает в дома благополучие и радость.
Любимое новогоднее развлечение молодых женщин в Корее – прыжки на досках. Зрелище эффектное. Красавицы в праздничных одеждах парят в воздухе, словно птицы в ярком оперенье. В Греции же приглашенные на встречу Нового года захватывают с собой замшелый камень, который сбрасывают у порога и говорят: «Пусть богатства хозяев будут так же тяжелы, как этот камень».
Большое значение встрече Нового года придают китайцы. Каждое блюдо на их праздничном столе символизирует пожелание. Грибы означают прекрасные перспективы, свиной язык – прибыль, устрицы – хороший бизнес, а запеченная рыба – изобилие.
Забавного и поучительного во «встречах» много. Главное, что нас объединяет, – радостное ожидание, что именно ЭТОТ (!!!) Новый год будет самым-самым-самым…