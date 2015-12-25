​И вам того же!

Есть чему удивляться! Есть! Ведь Новый год – один из тех редких праздников, который единодушно отмечается всем семимиллиардным населением Земли, сплачивая всех и вся, независимо от национальности, вероисповедания и цвета кожи. Праздник один, а «отмечания» у всех разные.

В качестве небольшого отступления стоит заметить, что Новый год – это не только «перевал» из 31-го в первое. Это всего лишь один из нескольких «новых годов», празднуе­мых разными народами. Помимо него существует масса религиозных и традиционных дней переключения со старого на новое, щедро рассыпанных по всему календарю. Счастливчиками в этом отношении можно назвать жителей экзотической Индии. Им редкостно повезло. В стране отмечается аж четыре Новых года! В марте – в южных штатах, в апреле – в северных, в июле-августе – в Керале, а в октябре – в западных провинциях.

Неизменные атрибуты праздника – яркие ткани, оранжевые флаги, мириады фонариков, фрукты и сладости.

Чинно и благородно, не ударяясь в экзотику, встречают Новый год в Европе, но, разумеется, не без местных симпатичных странностей. Итальянцы любят в новогоднюю ночь выбрасывать старый хлам, причем непременно из окон. Считается, что чем больше житель Апеннин выкинет старого барахла, тем ощутимее будет удача в наступающем году. Думается, первыми будут здесь «осчаст­ливлены» нечаянные прохожие…

Избавившись от старья под Новый год, итальянцы чинно и благородно встречают Рождество с непременным сжиганием рождественского полена.

А у парижан своя «фишка» – Эйфелева башня. Эта железная красавица служит здесь и курантами, и Снегурочкой одновременно. В последние секунды уходящего года ажурная мадемуазель гаснет, а с первыми мгновениями года наступающего расцветает ослепительной феерией огней.

Нельзя не сказать и о французском Деде Морозе – Пер Ноэле­, который приходит в новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских башмаках. Тот, кому достается боб, запеченный в новогодний пирог, получает титул «бобового короля», и в праздничную ночь все подчиняются его приказам.

Ньюйоркцы встречают Новый год на Таймс-Сквер. Дождавшись заветных 00:00 на световом табло Большого Яблока, водители что есть силы давят на клаксон. А пешеходы – что есть силы целуются. Так что приятнее оказаться в этот момент «безлошадным». Болгары же с приближением Нового года на несколько минут гасят все огни в доме. Для новогодних поцелуев. Разумеется, тайных, ибо факт лобзаний скроет тьма.

А вот испанцы сопровождают новогодний бой часов поеда­нием винограда. По ягодке на каждый удар. Тому, кто успеет затолкать в себя все 12 виноградин, в наступающем году обязательно повезет. Кстати, это не так легко, как кажется. Ведь виноград в Испании крупный. Можно выйти из положения, купив гроздь микроскопического кишмиша, правда, существуют опасения, что и удача придет пропорционально размеру ягод.

Немало новогодних диковинностей и фантазий в «копилке» жителей Африки, Южной Америки и Австралии. Экзотическая обстановка «по умолчанию» плюс самобытные торжества – вот формула новогодних торжеств в южных странах. Кенийцы, например, празднуют приход Нового года у воды. Считается, что купание в водоеме смоет все старые неудачи и проложит дорогу будущим успехам. По такому же принципу жители Судана спешат к берегам Нила. Воды великой реки должны гарантированно унести плохое и доставить хорошее.

Бразилия, Аргентина и соседние «карнавальщики» традиционно ознаменовывают приход Нового года вихрем оборок и перьев, сиянием фальшивых бриллиантов и обилием почти полностью обнаженных тел. Словом, устраивают пышные праздничные шествия, кои, как известно, и составляют суть жизни каждого уважающего себя латиноамериканца.

В Колумбии главный герой новогоднего карнавала Старый год разгуливает на высоких ходулях и рассказывает детям смешные истории. Папа Пас­куале – колумбийский Дед Мороз – устраивает фейерверки.

Серферская Австралия и на Новый год не забывает о своих туристических приманках: Дед Мороз здесь появляется из пены морской в плавках при бороде и красном колпаке и несется к берегу на гребне бирюзовой волны на доске для серфинга. Мешок с подарками досадно отсутствует – равновесие нужно сохранить. Встречают Санта Клауса тоже в купальных кос­тюмах, лежа на надувных мат­рацах. Да и можно ли одеться иначе в сорокаградусную жару? А с приходом Нового года гавань Сиднея озаряется одним из самых знаменитых фейерверков мира. Тут уж одеваться приходится поприличней.

В Мексике Новый год встречают огнем праздничных фейерверков, стрельбой из ракетниц, звоном особых новогодних бубенчиков. А детям в полночь вручают вкусные пряничные куклы.

На Кубе всепланетный новогодний бой часов короче на один удар. Вместо 12 раз куранты бьют 11. Связано это с тем, что в самый момент наступления Нового года полагается отдыхать, тогда и грядущий год будет лишен изматывающей работы и наполнен благословенным отдыхом. Поэтому и курантам делают поблажку – разрешают немного «помолчать». Вот вам и социа­лизм в действии.

И это еще не все кубинские причуды. Здесь перед наступлением Нового года наполняют все кувшины, ведра, тазы и мис­ки водой и в полночь воду выливают из окон. Так уходящему году желают светлого, как вода, пути.

В Англии, кроме елки, дом украшается веточками омелы. Букетики омелы есть даже на лампах и люстрах, и по обычаю вы можете поцеловать человека, стоящего в середине комнаты под букетиком омелы.

А в Шотландии и Ирландии, когда стрелки часов приближаются к 12, хозяин открывает двери своего дома и держит их открытыми до тех пор, пока не прозвучит последний удар. Так выпускают Старый год и впускают Новый год.

В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Люцию. Ее наряжают в белое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Люция приносит подарки детям и лакомства домашним животным. Кошке – сливки, собаке – сахарную косточку, ослику – морковь.

В Японии в новогоднюю ночь 108 раз звонят в колокола. Каждый удар колокола соответствует одному из пороков. Всего их шесть – жадность, глупость, злость, легкомыслие, нерешительность и зависть, однако у каждого порока есть 18 различных оттенков, что в сумме и составляет 108 ударов колокола.

Своеобразно встречают Новый год в Мьянме, Таиланде и Лаосе. Здесь праздник наступает в самое жаркое время года, поэтому его приход отмечается так называемым «фестивалем воды», когда люди при встрече поливают друг друга водой. Традиция обливания водой – это своего рода пожелание счастья в Новом году.

В Германии в ночь под Новый год люди составляют прог­ноз погоды на весь следующий год. А делают это так: на стол кладут 12 луковиц с отрезанной верхушкой, внутри луковиц делают углубление, в которое насыпают соль. Как только часы пробьют полночь – прог­ноз готов. Луковицы, которые «съели» всю соль, означают дожд­ливые месяцы. А те, в которых соль осталась, – сухие.

В Бразилии Новый год отмечают пушечными выстрелами, звоном колокольчиков, сиренами, клаксонами автомобилей, криками, стуками. Все стараются наделать как можно больше шума и таким необычным путем «задобрить» Новый год.

В Румынии в новогодние пироги принято запекать различные маленькие сюрпризы – мелкие деньги, фарфоровые фигурки, колечки, стручки горького перца.... Если найдешь в пироге кольцо, то по старинному поверью это означает, что Новый год принесет тебе много счастья. А если перец? Все посмеются над обладателем такой находки, ему же придется только всплакнуть.

Во Вьетнаме Новый год встречают тоже ночью. С наступлением сумерек вьетнамцы разводят костры в парках, садах или на улицах. У костров собираются несколько семей. На углях готовятся особые лакомства из риса. В эту ночь забываются все ссоры, прощаются все обиды.

А теперь давайте перемес­тимся в Панаму и Либерию. Жители этих стран встречают Новый год в невообразимом гвалте. Одни отпугивают злые силы, стуча в таз; другие стараются «выкричать» все, что было плохого в минувшем году и громко похвалить то, что было хорошего. Третьи встречают Новый год, оглушительно горланя песни.

Своеобразно встречают Новый год в Венгрии. На новогоднем столе венгров вы не найдете блюд, приготовленных из птицы, ведь по поверью вместе с ней из дома может улететь и счастье. В предновогодние дни с прилавков венгерских магазинов исчезают детские свистки, дудочки, трубы. По народному поверью пронзительный и не всегда приятный звук этих незамысловатых музыкальных инструментов отгоняет от жилища злых духов и призывает в дома благополучие и радость.

Любимое новогоднее развлечение молодых женщин в Корее – прыжки на досках. Зрелище эффектное. Красавицы в праздничных одеждах парят в воздухе, словно птицы в ярком оперенье. В Греции же приглашенные на встречу Нового года захватывают с собой замшелый камень, который сбрасывают у порога и говорят: «Пусть богатст­ва хозяев будут так же тяжелы, как этот камень».

Большое значение встрече Нового года придают китайцы. Каждое блюдо на их праздничном столе символизирует пожелание. Грибы означают прекрасные перспективы, свиной язык – прибыль, устрицы – хороший бизнес, а запеченная рыба – изобилие.

Забавного и поучительного во «встречах» много. Главное, что нас объединяет, – радостное ожидание, что именно ЭТОТ (!!!) Новый год будет самым-самым-самым…