И вовсе не опасное соседство

США

На эту страну приходится больше всего АЭС в мире. Здесь расположено 58 электростанций, которые используют 94 ядерных реактора. Один из объектов находится на северо-востоке страны в штате Огайо – это АЭС Perry Nuclear Power Plant.

Примечательно, что эта станция находится в частных руках. Ее эксплуатацией занимается компания Energy Harbor Corp. Мощность АЭС составляет 3 758 мегаватт тепловой энергии.

Всего в нескольких километрах от нее расположен город Мэдисон, и, по словам местных жителей, соседство с АЭС приносит им только дивиденды. Для них, в частности, снижены все налоги. В населенном пункте построены школы, парки, иные объекты инфраструктуры.

Другая АЭС расположена в штате Мэриленд на побережье Атлантического океана всего в 75 км от столицы страны – Вашингтона. Два ее ядерных реактора вырабатывают 1 790 мегаватт энергии, обеспечивая 1,3 млн домов электричеством. Ближайший городок находится в двух километрах от станции и не испытывает никаких проблем.

Франция

В этой стране АЭС играют главную роль в выработке электроэнергии – на них приходится около 70% генерации. Одной из крупнейших станций в стране является АЭС Дампьер, которая вырабатывает около 7% всего объема атомной электроэнергии. Примечательно, что в радиусе 10 км от нее проживают свыше 600 тыс. человек.

Кстати, на эту станцию может попасть любой желающий с гостевым визитом. Ему здесь расскажут о мерах безопаснос­ти и ответят на любые вопросы. Словом, с людьми выстроены доверительные отношения.

Жители утверждают, что если бы не АЭС, то близлежащая одноименная деревня Дампьер уже давно бы не существовала. Ведь именно благодаря станции им есть где работать. Сотрудники, которые работают вахтовым методом, охотно тратят свои кровно заработанные, и теперь в маленькой деревушке есть собственные магазины, булочные, салоны красоты, почта, медицинские кабинеты и даже ресторан.

Во Франции существует нацио­нальный лейбл качества жизни – Цветущие города и деревни. То есть чем больше в той или иной местности клумб и цветов, тем богаче она считается. И теперь жители Дампьера тоже планируют подать заявление на получение такого звания.

Китай

Тяньваньская АЭС – одна из крупнейших в мире. Работает вот уже 20 лет и обеспечивает электричеством всю округу. Данная станция окружена населенными пунктами, где проживают 4,5 млн человек. Самый ближайший дом находится всего в 500 м от объекта.

Примечательно, что АЭС связана с Желтым морем – главным источником пропитания и доходов местных жителей. Они здесь рыбачат, собирают водоросли для продажи на рынках. При этом люди утверждают, что морепродукты полностью чисты и безопасны для употреб­ления в пищу.

На станции установлено 14 датчиков контроля загрязнения и радиации. Специалисты проводят замеры воздуха и воды ежедневно, а лаборатории проверяют рыбу на наличие вредных веществ. Кроме того, управляю­щая компания развивает инфраструктуру – строит дороги, мос­ты, детские сады и школы. Всего же на станции работают около 20 тыс. человек, большинство из которых – местные.

АЭС обеспечивает работу целого региона, сотен заводов и фабрик.

Испания

На западе Испании в маленькой деревне Лас-Ламас расположена АЭС «Альмарас». Она является главным «работодателем» в регио­не, предоставляя рабочие места для местных жителей. Многие работают не только непосредственно на станции, но и в связанных секторах, таких как строительство, услуги и транспорт.

Благодаря вложениям от АЭС в регионе улучшается инфраструктура. Это касается как дорог и общественного транспорта, так и социальных объектов – школ и больниц.

Местные власти и экологичес­кие организации часто проводят общественные собрания, чтобы информировать жителей о мерах безопасности и давать им возможность высказать опасения. В мае 2003 года здесь произошла небольшая авария – перегрелся один из реакторов станции, но проблему удалось решить всего за два месяца. Жителям и регио­ну ничего не угрожало.