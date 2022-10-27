Ибрагимович – актер, а «Бавария» – экономист

Новости национальных чемпионатов Европы интересны не только своими результатами на полях, но и закулисьем.

Вчера ночью вновь возобновились общеевропейские клубные турниры, которые брали паузу на целую неделю. Правда, без одной игры на минувшей неделе не обошлось: в рамках Лиги Европы между собой сыграли английский «Арсенал» и нидерландский «ПСВ Эйндховен». Встреча прошла в Лондоне и завершилась победой хозяев поля благодаря единственному голу швейцарского полузащитника Гранита Джака на 71-й минуте.

Проведение встречи было запланировано на 15 сентября, однако игру перенесли из-за нехватки полицейских ресурсов для обеспечения безопасности на стадио­не. Полицейские на тот момент были задействованы в траурных мероприятиях перед похоронами королевы Елизаветы II. После этого поединка «Арсенал» возглавляет свою группу А с 12 очками (4 победы в 4 встречах), у «ПСВ Эйндховен» – 7 очков, у норвежского клуба «Будё-Глимт» – 3, а у швейцарского «Цюриха» в графе стоит 0.

Далее поговорим о пяти лучших нацио­нальных первенствах Старого Света, и так как во всем мире наибольший интерес вызывает английская Премьер-лига, то начнем с нее. Причем вначале расскажем не о лидерах чемпионата, а об играх клубов, которые вызвали повышенное внимание у фанатов.

Прежде всего скажем пару слов о «Ливерпуле». После блестящей победы в 11-м туре над одним из лидеров АПЛ «Манчестер Сити» со счетом 1:0 и выигрыша в 12-м у крепкого середнячка столичного «Вест Хэм Юнайтед» также 1:0 в туре 13-м (поистине несчастливом) «скаузеры» неожиданно проиграли худшей на сегодняшней день команде в чемпионате – «Ноттингем Форесту» со счетом 0:1. Ливерпульцы в этом сезоне продолжают удивлять своей нестабильной игрой, а ведь в прошлом сезоне они едва не стали чемпионами страны.

Еще больше разговоров вызвал поступок одного из лучших футболистов современности Криштиа­ну Роналду. Во время матча 12-го тура, в котором клуб португальца «Манчестер Юнайтед» принимал лондонский «Тоттенхэм», знаменитый нападающий «красных дьяволов» начал игру на скамейке запасных. Он не выходил на поле «Олд Траффорд» вплоть до 90-й минуты матча. Из-за этого форвард самовольно покинул скамейку запасных раньше финального свистка арбитра, хотя у него еще была возможность выйти на поле. Одни говорят, что этот поступок не красит Криштиану, другие же, напротив, уверены: все закономерно и справедливо, так как такому игроку не дают играть с первых же минут. Кстати, в связи с этим в минувшем туре против «Челси» в Лондоне (игра завершилась со счетом 1:1) Роналду и вовсе не был включен в состав.

Теперь о тройке лидеров. «Тоттенхэм», о котором мы уже писали выше, в воскресенье принимал дома «Ньюкасл Юнайтед» и опять проиграл, на этот раз со счетом 1:2, но по-прежнему остается на третьем месте с 23 очками.

На втором месте в турнирной таблице с 26 очками располагается «Манчестер Сити», дома выигравший у «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 3:1. А первую строчку занимает столичный «Арсенал» на выезде разошедшийся миром с «Саутгемптоном» – 1:1. В активе у «канониров» 28 очков.

В Испании над футболом сгущаются тучи – уже на этой неделе матчи первенства страны могут быть приостановлены из-за споров о новом законе. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назначил внеочередное собрание клубов чемпионатов на 27 октября, чтобы рассмотреть возможность приостановки соревнований начиная с 28 октября.

Местные команды выражают недовольство новым законом о спорте, в котором допускается, что команды из Испании могут одновременно участвовать в нацио­нальных турнирах и Суперлиге Европы. В Ла Лиге опасаются, что из-за этого под угрозой окажется соглашение с инвестиционным фондом CVC, по которому испанские команды должны получить около двух миллиардов евро. Против нынешней вариации закона выступают 39 из 42 клубов двух высших дивизионов страны, кроме столичных «Реала» и «Атлетико», а также «Барселоны». Стоит отметить, что именно эти три команды сейчас и лидируют в турнирной таблице.

Так, в субботу «Королевский клуб» в Мадриде нанес поражение «Севилье» со счетом 3:1 и набрал 31 очко в чемпионате. В воскресенье «Барса» дома разгромила «Атлетик» из Бильбао со счетом 4:0 и у нее теперь в акти­ве 28 очков. И в этот же день столичный «Атлетико» в Севилье положил на лопатки «Бетис» – 2:1 и набрал в первенстве 23 очко.

В Италии фанаты самой титулованной команды страны – туринского «Ювентуса» – призвали президента клуба Андреа Аньелли уйти в отставку. «Старая синьора» провалила первую часть сезона 2022⁄2023, набрав лишь три очка в четырех турах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, а во внутреннем первенстве плетется на 8 месте. В минувшем туре «Юве» попыталась несколько сгладить ситуацию, разгромив дома «Эмполи» со счетом 4:0.

Лидер чемпионата – неаполитанский «Наполи», набравший уже 29 очков. В воскресенье «Маленькие ослики» из Неаполя выступали в Риме, где нанесли поражение местной «Роме» со счетом 1:0.

Продолжает побеждать в первенстве и идущий вторым с 26 очками «Милан», на этот раз «растерзавший» дома скромную «Монцу» со счетом 4:1. При этом «россонери» еще долго будут выступать без своего лидера – травмированного Златана Ибрагимовича. Но и знаменитый 40-летний шведский нападающий не унывает и... дебютирует в качестве актера в фильме «Астерикс и Обеликс: Срединное царство».

Новый фильм станет продолжением серии кинокомедий, рассказывающих о приключениях двух галлов, ведущих борьбу с римлянами во главе с Цезарем (самым знаменитым персонажем в настоящей итальянской истории). Златан сыграет в пятой части франшизы римского легионера по имени Кай Антивирус. В этот раз история развернется в Китае. Все крутится вокруг дочери императора, которая после государственного переворота сбежала в Галлию. Девушка просит Астерикса и Обеликса вернуть трон, и герои соглашаются. Кстати, о съемках на территории Китая договаривался президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее в фильмах франшизы уже снимались именитые спорт­смены: немецкий автогонщик Михаэль Шумахер, а также французы – футболист Зинедин Зидан, баскетболист Тони Паркер, теннисистка Амели Моресмо, бывший президент Международной автомобильной федерации, спорт­смен, конструктор и спортивный менеджер Жан Тодт.

Но вернемся к футболу. 3–4-е места делят с 24 очками столичный «Лацио» и «Аталанта» из Бергамо, которые в воскресенье сыграли между собой. Римляне хоть и были гостями, но победили со счетом 2:0.

В Германии лидер первенства столичный «Унион» потерпел поражение на выезде от «Бохума» – 1:2 и остался с 23 очками. На пятки берлинцам наступает мюнхенская «Бавария», которая в этот раз обыграла в гостях «Хоффенхайм» из Зинсхайма со счетом 2:0 и набрала 22 очка. Замыкает тройку лидеров «Фрайбург», дома победивший со счетом 2:0 «Вердер» из Бремена и набравший 21 очко в первенстве.

Кстати, «Бавария» отчиталась о результатах за финансовый год 2021⁄2022 и сравнила себя с другими топ-клубами Европы по прибыли. И теперь им завидуют очень многие. Оказалось, что мюнхенцы тратят меньше, чем зарабатывают, и у них нет долгов. Оборот клуба за финансовый год составил € 665,7 млн. Прибыль до уплаты налогов – € 17,1 млн, чис­тая прибыль – € 12,7 млн. Стоит отметить, что только «Бавария» и «Реал» фиксировали прибыль в трех подряд ковидных сезонах. А вот подавляю­щее число европейских топовых клубов показали существенный убыток в этих сезонах. Кстати, «Бавария» еще и на 100% владеет стадионом «Альянц Арена» и своим кампусом, которые они полностью выкупили. Вот бы всем так!

И завершим обзор французской Лигой-1. Здесь по-традиции свое преимущество наращивает столичный «ПСЖ». Парижские «принцы» в гостях одолели «Аяччо» – 3:0. В этом поединке дважды забил француз Килиан Мбаппе, которому ассистировал аргентинец Лионель Месси, а потом Лео забил и сам, но уже с передачи Килиана. У «ПСЖ» в активе 32 очка.

По 27 очков у делящих второе-третье места «Ланса» (в гостях победившего «Марсель» – 1:0) и «Лорьяна» (на выезде разошедшегося миром с «Труа» – 2:2).