«Национальный код и идентичность в эпоху глобализации» – такой стала тема нового заседания Центрально-Азиатского научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана. Эксперты стран региона, а также Беларуси, Болгарии, Китая, России говорили об особенностях модернизации государств и обществ на современном этапе – это вопросы, старт широкому обсуждению которых был дан программной статьей Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

– Что характерно для модернизации XXI века? Уникальность и самобытность культуры, истории, традиций, на которые опирается государство и общество. Без этой опоры можно потерять свою дорогу. Это не слепое копирование прошлого, а осознанный выбор традиций, сохраняющих идентичность и нацеленных на будущее, – подчеркнул заместитель Председателя – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Дархан Мынбай.

Он обратил внимание на важный момент: необходимо, чтобы в процессе модернизации общественного сознания основополагающие уникальные культурные коды не были утрачены, а, наоборот, приобрели новые живые формы и стали эффективными драйверами духовного обновления. Национальная культура, история, традиции должны стать предпосылкой и основой этого процесса. События прошлого формируют ценности и понятия, которые становятся фундаментом будущего. В частности, в Казахстане совместное проживание представителей более 100 этносов сформировали особый менталитет, повлияли на национальный дух и общественное сознание народа страны, обозначили ключевые ценности – мирное сотрудничество, согласие, взаимодействие на пути к прогрессу.

Гармоничное сосуществование разных народов и культур – это важная, исторически сложившаяся особенность всей Центральной Азии. Есть и много других факторов, которые связывают страны и народы региона, и эту цивилизационно-культурную общность можно и нужно использовать. По мнению заместителя директора Казахстанского института стратегических исследований Саната Кушкумбаева, поиск своей нацио­нальной идентичности станет более эффективным, если будет сформирована идентичность региональная.

– В эпоху глобализации, интернационализации экономических, социальных, культурных связей сохранить национальную идентичность довольно сложно, и в этом контексте, безусловно, важным промежуточным звеном является региональная общность. Политический призыв к большей кооперационной синергии в Цент­ральной Азии от казахстанского руководства как раз исходит из того, что национальная идентичность, страновая идентичность будет более рельефно представлена и сохранена, когда будет региональная субъектность, – отметил Санат Кушкумбаев.

В ходе заседания НЭС много говорилось о базовых составляющих национального кода, в частности о национальных языках и особенностях их развития в условиях, когда полиязычие стало нормой, когда просто не существует моноэтничных государств, а языковые границы размываются. Эксперты высоко оценили прагматичную языковую политику, выстроенную в Казахстане, когда, с одной стороны, созданы условия для изу­чения этносами своих языков, а с другой – на государственном уровне реализуется программа трехъязычия, предполагающая развитие казахского языка – как инструмента консолидации народа, сохранение русского – как языка межнационального общения и освоение английского – как языка международной интеграции.

Профессор Белорусского государственного университета культуры и искусств, доктор философских наук Марина Можейко обозначила интересную тенденцию в современном понимании национального кода. Он перес­тает быть только этничес­кой данностью, а формируется как осознанная гражданская и социальная идентичность. В этом новом понимании национальный код предполагает несколько условий: сильная современная культура, сохранение исторической памяти, культурного наследия и языка, гражданский патриотизм, эффективность государства и так далее. Как подчеркнула ученый, все эти элементы учтены в программах развития Казахстана, предложенных Главой государства.

– В современной философии постоянно говорится, что более яркие эволюционные перспективы имеют те страны, где остро развито чувство будущего. Рада сказать, что концепция укрепления и развития казахстанского единства опирается на эту перс­пективную идентичность, когда идет речь об осознании себя как нации общего будущего. Это действительно делает Казахстан очень перспективным в плане эволюционных возможностей и достижения тех стратегических целей, которые поставлены страной. В частности, войти в тридцатку развитых государств мира, – отметила Марина Можейко.

В своих выступлениях эксперты также постарались проанализировать и обобщить международный опыт использования культурного наследия в процессе модернизации общественного сознания, оценить роль гражданской идентичности в сохранении устойчивости современного государства, рассмотреть основные тренды в развитии межкультурного диалога в условиях глобального мира.