Подобные нормы сегодня действуют в Узбекистане, Кыргызстане, Франции и других европейских странах. Как свидетельствуют факты из мировой практики, грабежи, угоны, уличные преступления и нападения все чаще совершаются людьми с закрытым лицом. Это становится серьезным препятствием в оперативном раскрытии преступлений.

К примеру, как сообщила пресс-служба МВД РК, недавно в Акмолинской области на семейную чету напали налетчики в масках. Они заранее все планировали и преднамеренно закрывали лицо. С введением нормы люди в масках и других закрывающих лицо предметах одежды будут привлекать внимание не только полицейских.

С помощью видеокамер в этом году выявлено более семи тысяч уголовных правонарушений, поч­ти 400 тыс. административных. Современные цифровые ресурсы играют ключевую роль в укреплении правопорядка и обеспечении безопасности граждан. Именно эти системы помогают своевременно идентифицировать граждан, совершивших противоправные действия.

С помощью видеоаналитики, по данным МВД, выявлено и задержано более 700 разыскиваемых граждан. Система также помог­ла найти потерявшихся детей и лиц, числившихся пропавшими без вести.

– Когда в обществе укоренится понимание того, что закрывать полностью лицо – это не норма, у граждан начнут вызывать подозрения люди с прикрытым лицом. Должна сформироваться культура нетерпимости. Новая норма в Законе «О профилактике правонарушений» направлена на обеспечение безопасности в стране, – говорит заместитель начальника управления профилактической деятельности Комитета административной полиции МВД РК Азамат Куримбаев.

Напомним, нарушением признается ношение предметов одеж­ды, закрывающих лицо до степени, препятствующей визуальному распознаванию человека, в том числе камерами видеонаблюдения. Запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями, медицинскими показаниями. Исключения составляют и случаи, когда это необходимо для исполнения требований законов Республики Казахстан, служебных (должностных, трудовых) обязанностей, гражданской защиты, а также для лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях.

Запрет касается только предметов одежды, полностью закрываю­щих лицо и препятствующих распознаванию личности, в том числе балаклавы, маски и никабы. При этом такие элементы религиозной одежды, как хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие, не закрывающие лицо, не подпадают под действие данной нормы.