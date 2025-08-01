Идентификация лиц помогает в раскрытии преступлений

Закон и Порядок
2
Асель Муканова
редактор отдела информации и права

C 12 июля вступили в силу законодательные изменения, предусматривающие запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. Главная цель этой нормы – усиление мер по обеспечению общественной безопасности, ведь идентификация лиц играет большую роль в укреплении общественного порядка.

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Подобные нормы сегодня действуют в Узбекистане, Кыргызстане, Франции и других европейских странах. Как свидетельствуют факты из мировой практики, грабежи, угоны, уличные преступления и нападения все чаще совершаются людьми с закрытым лицом. Это становится серьезным препятствием в оперативном раскрытии преступлений.

К примеру, как сообщила пресс-служба МВД РК, недавно в Акмолинской области на семейную чету напали налетчики в масках. Они заранее все планировали и преднамеренно закрывали лицо. С введением нормы люди в масках и других закрывающих лицо предметах одежды будут привлекать внимание не только полицейских.

С помощью видеокамер в этом году выявлено более семи тысяч уголовных правонарушений, поч­ти 400 тыс. административных. Современные цифровые ресурсы играют ключевую роль в укреплении правопорядка и обеспечении безопасности граждан. Именно эти системы помогают своевременно идентифицировать граждан, совершивших противоправные действия.

С помощью видеоаналитики, по данным МВД, выявлено и задержано более 700 разыскиваемых граждан. Система также помог­ла найти потерявшихся детей и лиц, числившихся пропавшими без вести.

– Когда в обществе укоренится понимание того, что закрывать полностью лицо – это не норма, у граждан начнут вызывать подозрения люди с прикрытым лицом. Должна сформироваться культура нетерпимости. Новая норма в Законе «О профилактике правонарушений» направлена на обеспечение безопасности в стране, – говорит заместитель начальника управления профилактической деятельности Комитета административной полиции МВД РК Азамат Куримбаев.

Напомним, нарушением признается ношение предметов одеж­ды, закрывающих лицо до степени, препятствующей визуальному распознаванию человека, в том числе камерами видеонаблюдения. Запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями, медицинскими показаниями. Исключения составляют и случаи, когда это необходимо для исполнения требований законов Республики Казахстан, служебных (должностных, трудовых) обязанностей, гражданской защиты, а также для лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях.

Запрет касается только предметов одежды, полностью закрываю­щих лицо и препятствующих распознаванию личности, в том числе балаклавы, маски и никабы. При этом такие элементы религиозной одежды, как хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие, не закрывающие лицо, не подпадают под действие данной нормы.

#закон #закон и порядок #идентификация лиц

Популярное

Все
Сабантуй в Мамлютке
Almaty Circus Festival собрал мастеров из 15 стран
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Модернизация электросетей
Там, где падают метеориты и пахнет соснами
Горячо!
К настольному теннису растет интерес
Главный тренер
Новый Дом культуры для сельских талантов
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Сильные дожди накроют Казахстан
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Втрое увеличилось количество центров поддержки семьи
Скрытый патруль против лихачей
Находившегося в международном розыске казахстанца задержали в Египте
Сносят ветхие и восстанавливают старые дома
Огромная очередь выстроилась в Берлине за Лабубу
Совместно с китайской корпорацией в РК запускают производство УЗИ-аппаратов
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
Армия вооружилась «цифрой»
Гранты на правовую и социальную помощь
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
Молодежь «Жасыл Ел» собрала 18 мешков мусора в парке Астаны
Стартовала уборка озимой пшеницы
Бронзовое трио из Казахстана
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
Сенатор Жанболат Жоргенбаев отметил важность системного подхода к развитию приграничных территорий

Читайте также

Приносить ощутимую пользу государству и обществу
Как противостоять цифровым преступлениям
90-летний казахстанец стал жертвой телефонного мошенника
Нападение на врача – это угроза здоровью и безопасности нац…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]