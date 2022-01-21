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Идет ремонт

Фарид Юмашев

Правительственная комиссия под руководством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра совершила рабочий визит в город Алматы и Алматинскую область с целью ознакомления с ходом восстановительных работ и возмещения ущерба, нанесенного в результате беспорядков.

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что на сегодня в городе транспортное сообщение и продовольственные предприятия работают в штатном режиме, ведутся интенсивные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры. Ремонтно-восстановительным работам подлежат 27 городских зданий, из них 10 объектов государственного и частного имущества будет реконструировано за счет бюджетных средств. Оставшиеся 17 объектов имеют незначительный ущерб и будут восстановлены в рамках социальной ответственности бизнеса.

В городе уже проведена расчистка 9 объектов усилиями 20 строительных компаний, привлечены порядка 800 человек и более 40 единиц спецтехники. Также проводится работа по восстановлению камер видеонаблюдения. На данный момент из 587 поврежденных восстановлены 434 камеры, и эту работу планируют завершить сегодня.

Также на базе общественной приемной Open Almaty создана горячая линия по вопросам возмещения ущерба представителям МСБ, пострадавшим от беспорядков.

В городе Талдыкоргане совместно с акимом Алматинской области Канатом Бозумбаевым комиссия ознакомилась с завершением ремонтных работ двух объектов культуры. Начато восстановление 5 зданий государственных органов. К работе привлечены более 400 человек и 14 единиц техники.

По данным НПП «Атамекен», в регионе пострадал 141 коммерческий объект. Более 120 организаций МСБ завершили работы по восстановлению и приступили к своей основной деятельности. Общая сумма ущерба по Алматинской области составила 16,1 млрд тенге.

Роман Скляр дал поручение продолжить интенсивную работу по восстановлению и улучшению жизнедеятельности регионов, сообщает пресс-служба главы Правительства.

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