Идея, определившая будущее

Стремление к региональной интеграции, базирующееся на понимании необходимости объединения усилий для обеспечения стабильности и развития, стало очень ярким глобальным трендом в современном мире. Вместе с тем конец XX века на Евразийском континенте ознаменовался серьезным дезинтеграционным явлением – распадом СССР. Некогда составлявшие единое государство страны обрели суверенитет и вместе с ним возможность самостоятельно определять пути будущего своего развития, но при этом даже тогда было определенное понимание того, что нельзя допускать необратимого разрыва существовавших связей – экономических, политических, гуманитарных.Ликвидация СССР сопровождалась созданием Содружества Независимых Государств (СНГ), оказавшегося, однако, не особенно эффективным инструментом сохранения и развития межгосударственных взаимоотношений. Мысль о том, что странам постсоветского пространства нужна новая модель взаимовыгодного и равноправного межгосударственного сотрудничества, предполагающая более тесный уровень интеграции, Нурсултан Назарбаев озвучил в своей лекции в Мос­ковском государственном университете им. М. Ломоносова 29 марта 1994 года.«Назрела необходимость в переходе на качественно новый уровень взаимоотношений наших стран на основе нового межгосударственного объединения, сформированного на принципах добровольности и равноправия. Таким объединением мог бы стать Евразийский союз. Он должен строиться на иных, чем СНГ, принципах, ибо основу нового объединения должны составить наднациональные органы, призванные решать две ключевые задачи: формирование единого экономического пространства и обеспечение совместной оборонной политики. При этом важно подчеркнуть, что все остальные вопросы, касающиеся интересов суверенитета, внутреннего государственно-политического устройства, внешнеполитической деятельности каждого участника, остаются неприкосновенными и предполагают невмешательство во внутренние дела друг друга», – говорилось в той, уже без преувеличения, исторической лекции.Тогда идеи казахстанского Лидера восприняли довольно неоднозначно, но самое главное – восприняли. То есть выступление Президента и его предложения не канули в Лету, не были проигнорированы, а напротив – вызвали серьезный резонанс в экспертном сообществе, задали новый вектор дискуссиям о будущем Евразии. И постепенно приходило понимание того, что та модель сосуществования, которую предлагал Нурсултан Назарбаев, оптимальна для постсоветских стран, которые пусть и перестали быть единым государством, но все-таки имеют общую ментальность, общую историю...Развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве шло поэтапно. Особую интенсивность эта работа приобрела с началом второго тысячелетия. Так, в 2000 году в Астане был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Эта международная экономическая организация способствовала процессам формирования Таможенного союза в 2010 году и Единого экономического пространства в 2012 году. Данные объединения заложили основы, на которых ныне базируется Евразийский экономический союз, – это экономический прагматизм, взаимная выгода, добровольность, равенство при принятии всех решений и открытость. И, как особо подчеркивалось (особенно для тех, кто по ассоциации негативно реагировал на слово «союз» в названии объединения), базисными для ЕАЭС также стали принципы невмешательства во внутренние дела друг друга, уважения суверенитета и неприкосновенности государственных границ.На каждом этапе развития евразийской интеграции эксперты единодушно отмечали высокую роль Президента Нурсултана Назарбаева в развитии этих процессов. Так, в одном из своих выступлений ныне исполнительный директор Политологического центра «Север – Юг» Юлия Якушева высказала мнение, что «именно системность реализации, гармоничное соотношение теории и практики предопределили успех «евразийского проекта», по праву названного «проектом Нурсултана Назарбаева». Один из ведущих экспертов по общественно-политическим процессам стран СНГ Алексей Власов отмечал, что Евразийский союз стал для Нурсултана Назарбаева делом жизни: «Идея о создании Евразийского союза изначально принадлежит Президенту Казахстана. На протяжении двух десятилетий он неизменно подталкивал объединительный процесс и неустанно повторял: «Интеграция – вот кратчайший путь к процветанию». Время показало, что Назарбаевым была прозорливо указана надежная и достижимая цель».Известнейший советский и российский публицист, писатель-историк Рой Медведев, говоря о евразийской доктрине Нурсултана Назарбаева, отмечал ее новизну и оригинальность, подчеркивал, что с евразийскими доктринами конца XIX – начала ХХ веков она имеет лишь относительную и главным образом терминологическую связь. По его оценке, «Евразийский проект Нурсултана Назарбаева лишен всякой мистики и основан не на каких-то догмах абстрактной геополитики, а на вполне понятных всем формулах, которые определяются сложившейся экономической и политической ситуацией».В 2014 году, в год 20-летия с того момента, как казахстанским Лидером была озвучена идея создания Евразийского союза, Нурсултан Назарбаев вновь выступил с лекцией в Московском государственном университете. Тогда в своем выступлении Президент изложил свое видение стратегического пути, который предстоит пройти евразийской интеграции в ХХI веке.Говоря о миссии Евразийского экономического союза, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что ему предстоит стать одним из ключевых экономических мак­рорегионов мира. Опираясь на расчеты экспертов, он отметил, что в нынешнем столетии мировой центр «экономической гравитации» смещается к Востоку, в Азию, в том числе и на территорию ЕАЭС, который располагается между крупнейшими производительными массивами мира – Евросоюзом и Азиатско-Тихоокеанским регионом. А это дает объединению естественное конкурентное преимущество в качестве геоэкономического моста между Востоком и Западом, Европой и Азией. При этом Президент подчеркнул, что Евразийский экономический союз должен сразу формироваться как новый центр глобальных инноваций и притяжения для транснационального бизнеса.Другая важная составляющая миссии евразийской интеграции заключена в том, чтобы обеспечить вхождение каждой страны-участницы в число наиболее развитых государств мира. ЕАЭС, по глубокой убежденности казахстанского Лидера, должен быть не бременем, а благом для народов и всех национальных экономик.«Конструкция нашего экономического союза – не застывший догмат. Нам предстоит столкнуться со многими сложными вызовами времени. Интеграционный выбор – не «волшебная палочка» и не гарантирует чудес. Только время обладает исключительным даром убеждения. Опыт двух десятилетий, которые прошли с обнародования мной идеи евразийской интеграции, это подтверждает. Я искренне надеюсь, что мои подходы и видение важного этапа становления Евразийского экономического союза получат поддержку в научных кругах и среди общественности России. Я глубоко убежден, что ХХI век будет столетием великой, процветающей Евразии», – такими словами завершил Президент свою лекцию.А спустя два месяца, 29 мая 2014 года в Астане состоялось подписание Договора о создании Евразийского экономического союза. Странами – основателями нового интеграционного объединения стали Казахстан, Беларусь и Россия.На церемонии подписания документа Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что договор имеет эпохальное, историческое значение, открывает самые широкие перспективы для развития экономик и повышения благосостояния граждан наших стран.«Мы создаем принципиально новую модель добрососедства и взаимодействия народов на великом пространстве Евразии. Фундаментом для нее выступают испытанные историей высокое доверие, крепкая дружба и взаимная поддержка наших государств. Евразийский экономический союз – это новые возможности, прежде всего для миллионов граждан наших стран. Создаются благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в странах-участницах. Объединяются рынки трудовых ресурсов, что является важным фактором повышения профессионального уровня и роста производительности труда. Для граждан формируются равные условия доступа к образовательным услугам и социальной инфраструктуре каждого государства Евразийского экономического союза. Устранение внутренних барьеров уже благоприятно сказалось на усилении наших культурно-гуманитарных связей, росте взаимного туризма. Все эти выгоды абсолютно понятны нашим гражданам. И это питает широкую народную поддержку процесса нашей интеграции», – сказал Глава государства на церемонии подписания договора.С 1 января 2015 года Евразийский экономический союз начал свою работу. Буквально за считанные месяцы «евразийская тройка» превратилась в «евразийскую пятерку», начав процесс присоединения к интеграционному объединению Армении и Кыргызстана. В сотрудничестве с ЕАЭС заинтересованы множество государств, а не так давно было подписано первое соглашение о создании зоны свободной торговли союза с Вьетнамом. Интересные перспективы открываются с точки зрения совмещения евразийской экономической интеграции и китайской инициативы экономического пояса Шелкового пути.Новое объединение действительно становится центром внимания, центром притяжения, что неудивительно, учитывая его потенциал. С присоединением Армении и Кыргызстана общий рынок стран ЕАЭС составит более 180 млн потребителей, это объединение с огромным производственным, научным и технологическим потенциалом, колоссальными природными ресурсами (на долю стран-участниц приходится около четверти всех разведанных в мире полезных ископаемых).Важно и то, что участие в Евразийском экономическом союзе не влияет на взаимоотношения стран-членов с другими государствами или международными организациями. Более того, можно с уверенностью говорить, что как часть этого интеграционного объединения страны получают больше возможностей для налаживания сотрудничества, привлечения инвестиций.…Двадцать лет понадобилось для того, чтобы идея казахстанского Президента воплотилась в жизнь. С точки зрения человеческой жизни срок не маленький. Но для примера, Европе понадобилось 11 лет для создания таможенного союза, для формирования общего рынка – 34 года и 40 лет – для экономического и валютного союза. То есть евразийская интеграция развивалась вдвое быстрее европейской. Такая стремительность обусловлена новыми реалиями, новым историческим фоном, оказывающим определенное влияние на все происходящие процессы. Как подчеркивал Нурсултан Назарбаев: «Нам приходится действовать в условиях глобального экономического цейтнота как следствия грядущих и неизбежных масштабных технологических изменений в ХХI веке и других вызовов».Да, многие практические вопросы евразийской интеграции приходится решать в очень сжатые сроки, но вместе с тем каждое решение качественно и глубоко проработано, взвешено. Потому что каждый из участников союза отчетливо осознает, что ЕАЭС – это объединение, созданное, как говорится, всерьез и надолго.